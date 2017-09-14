vitaliiangel написав:Если и будут переговоры, то на данном этапе условия перемирия будет диктовать путин. Потому что Запад ничего ему предложить не может.
Може. І дуже багато чого. Від послаблення санкцій до нерозміщення РСМД в Німеччині.
Ще раз: Джонсон чітко вказав, що Захід просто лише не схотів робити пропозицій (в тому числі і тих, від яких не можна відмовитися) рашці. Тому і війна. Почалася. Тому і війна продовжується.
То вже пора...:
Gennadiy Druzenko РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА: КУЛЬМІНАЦІЯ Схоже, російсько-українська війна увійшла в стадію кульмінації. Кульмінації, коли обидві сторони не бажають чи неспроможні перейти до тотальної війни, яка потребує максимальної мобілізації та напруження усіх сил та ресурсів. В умовах поточної (нетотальної) війни, схоже обидві системи (і українська і російська) працюють на межі. Схоже в обох починаються системні збої. Причому ці збої обумовлені як тиском зовні, так і неефективністю самих систем. Обом сторонам насамперед бракує людей на фронті. Обом бракує справжньої мобілізації суспільства задля перемоги. В обох домінують ті, хто воліє перемогти чужими руками. Півмільйона воює, десятки – вболівають чи спостерігають. Обидві сторони союзники та партнери наполегливо підштовхують до завершення війни. В обох системні проблеми з енергетикою. В обох служба у війську досі залишається податком на бідність та порядність. В обох буйним квітом цвіте корупція. У обох країн війна катастрофічно зменшує шанс на гідне майбутнє. Ми виграємо завдяки мотивації, суспільній консолідації, всенародній підтримці Сил оборони, підтримці Заходу, інновативності підходів. Росія бере масштабом, радянськими запасами зброї, більшою системністю та брутальністю. Напевно і Зеленський і путін воліли б воювали до переможного кінця. Але обидва знають, що без тотальної мобілізації своїх суспільств та переведення всієї системи на воєнні рейки вона (система) може колапсанути. Тому в межах чинної парадигми війна сягнула апогею. І тепер ключове питання: на яких умовах сторони будуть готові припинити вогонь? Зрозуміло, що і кордони 1991 року і чотири області України + Крим – нездійсненні хотєлки, на досягнення яких у сторін немає ресурсів. І вони це усвідомлюють. Тому прийшов час блефу, максимальної напруги волі та холоднокровного розрахунку максимально вигідної переговорної позиції. А також резервів, які можна кинути в бій, як останній аргумент. І саме від холоднокровності та майстерності перемовників залежить, чи отримаємо ми гідні умови завершення поточного етапу війни, а чи втратимо набагато більше, ніж могли б. Армії лише створюють переговорну рамку для політичного процесу. Умови завершення війни та повоєнного устрою визначають політики. І тут я чомусь сильно непокоюсь. Вгадайте чому?
мінімальні обов'язкові російскі умови: денацифікація всіх саме таких недурних патріотів Gennadiy Druzenko. Що далі. Які його дії.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 03 сер, 2024 19:20, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав: ГДР, в яку совок вбухав купу бабла.
Покарання)))))))))
а ще совок вбухав купу бабла і в інші свої табори. Та чомусь були "невдоволені"
Не люблять жити в таборі, падлюки
Ага. От тільки мова була про фашистську Німеччину. Яким чином ви до неї притулили інші країни Європи, які не заслуговували покарання, а отримали рашоокупацію, - ? Поясніть.
я про інші табори, про ГУЛАГ
ну гаразд Фашистська Угорщина, Фашистська Словаччина Фашистська Хорватія профашистська маріонеточна Сербія, профашистська Болгарія в останню мить перевзута профашистська Румунія ( ця взагалі не хухримухри, а широкомасштабно військово: 1941 Одеса, 1942 наступ на Сталінград, тощо)
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 03 сер, 2024 19:15, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly Коли Україна переможе оркостан і над кремлем поставе жовто-блакитний прапор, то що тоді? Бабло будемо в нього валити? Чи що? Ваше бачення. Напишіть, що робити будемо з оркостаном після перемоги. Ну щоб покарати і щоб задоволені вони були.
detroytred написав:Ага. От тільки мова була про фашистську Німеччину. Яким чином ви до неї притулили інші країни Європи, які не заслуговували покарання, а отримали рашоокупацію, - ? Поясніть.
я про інші табори, про ГУЛАГ
ну гаразд Фашистська Угорщина, Фашистська Словаччина Фашистська Хорватія профашистська маріонеточна Сербія, профашистська Болгарія в останню мить перевзута профашистська Румунія ( ця взагалі не хухримухри, а широкомасштабно військово: 1941 Одеса, 1942 наступ на Сталінград, тощо)
Мова була не про профашистські країни, Гулаг, а про фашистську Німеччину.
Игорь Алексеевич написав:Тогда делили мир и сейчас его поделят.
Украина ещё не весь мир) И Западу мы не нужны чтобы они в этом участвовали. И как вы себе это представляете? выходят на пресс конференции путин, Трамп, Шольц и Макрон и говорят мы нашли справедливую для всех формулу мира - отдаем путину Крым и 4 области Украины. Ура кричат все. Да здравствует справедливость! Это победа Западной дипломатии над вселенским злом!
нє, виходять із перемир"ям та умовою референдуму про зміну Конституції щодо НАТО, та широкої автономії в кордонах 91. "Мінськ-4". Можна і без референдуму, але з виборами у на початку 2025
широкая автономия Крыма, настолько широкая что там ходят фубли и висит 3х колор. Всё равно что на гавно приклеить этикетку "мармелад". Скорее всего путин на переговорах захочет референдум готовы ли вы ради мира отказаться от 4 областей и Крыма.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 сер, 2024 19:25, всього редагувалось 1 раз.