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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 930793089309931093119312>
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:25

  detroytred написав:Мова була не про профашистські країни, Гулаг, а про фашистську Німеччину.

Виключно і суто про неї.
так може ніякий народ не заслуговував наступні 40+ років жити в радянському концтаборі, хоч і пофарбованому задорого.
Для Вас НДР це було непагане місце для життя. А для більшості німців (у ФРН точно більшість) - то штазі-радянький концтабір
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:28

  Игорь Алексеевич написав:незаконно вивели військовозобов’язаного
то есть военнообязанный до этого был лишён свободы законно? у тцк есть полномочия лишать людей свободы? Так нравится когда одна сторона обвиняет другую в незаконности, но сама же действует так же. До чего мы деградировали...
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 сер, 2024 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:29

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:широкої автономії в кордонах 91.
широкая автономия Крыма, настолько широкая что там ходят фубли и висит 3х колор. Всё равно что на гавно приклеить этикетку "мармелад"

Так зара висить наліпка "гівно".
Від того, що зміниться на "мармелад" нічого ж жахливого не стане?

А через рік-два в ріфляндії фінкриза і п-да.
Легко змінемо тоді і начинку.
Без втрат...

Імхо. Всі наші дискусії отут лише разлєкуха. Бо стану, розкладів ми й приблизно реальних не знаємо.
Бо, наприклад, Денік може все реально передбачає. От тоді і вищевказане реальне і ефективне.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:31

  detroytred написав:Бо стану, розкладів ми й приблизно реальних не знаємо.
мы знаем что произошло за 2,5 года войны, какие были действия союзников, поэтому можем прогнозировать что будет дальше. А будет +/- тоже самое. Союзники будут толкать Зе отдать территории и уйти с поста президента. Оккупированные территории конечно никто не признает, это плевок в международное право, поэтому скорее всего след.президент будет пророссийским, нато и ес на паузе, а во всех грехах обвинят Зеленского . Грузия же не возбухает за абхазию? и с рф типа как замирилась. И в нато/ес уже не просится. Вот такой сценарий устроит +/- всех. Потому что остальные это новая война.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 сер, 2024 19:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:35

  flysoulfly написав:
  detroytred написав:Мова була не про профашистські країни, Гулаг, а про фашистську Німеччину.

Виключно і суто про неї.
так може ніякий народ не заслуговував наступні 40+ років жити в радянському концтаборі, хоч і пофарбованому задорого.
Для Вас НДР це було непагане місце для життя. А для більшості німців (у ФРН точно більшість) - то штазі-радянький концтабір

Залишилось лише вказати, де в мене хоч натяк про *Для Вас НДР це було непагане місце для життя*.
Вкажіть.

Що мене дратує, що отаку хфігню ви вигадуєте-приписуєте навіть після мого пояснення вище Віталію про те, що мова йде в площині не гарного життя, а - замість суворого покарання бабло вливали.

Так що чекаю, де там в мене про *Для Вас НДР це було непагане місце для життя*.
Тільки не зливайтеся. Хоча б ви...

З.и. і опишіть про майбутній отакий конц-табір для орків, коли їх переможемо, за їх дії в Україні. Будемо бабло вливати в них?
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:40

  detroytred написав:Імхо. Всі наші дискусії отут лише разлєкуха. Бо стану, розкладів ми й приблизно реальних не знаємо.
Бо, наприклад, Денік може все реально передбачає. От тоді і вищевказане реальне і ефективне.
та да :)
Але Денік реально навіть курс долара до гривні вірно не передбачив у своїх форумних постах у цьому лютому-березні,
тобто, навіть на 2-5 місяці , при більш-менш зрозумілих обставинах, з набагато меньшою кількістю невідомих
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:44

  detroytred написав: де там в мене про *Для Вас НДР це було непагане місце для життя*
гаразд, я трохи узагальнив у формулюванні: не для Вас саме,
для більшості "совків" взагалі.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 03 сер, 2024 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:46

  flysoulfly написав:
  detroytred написав:Імхо. Всі наші дискусії отут лише разлєкуха. Бо стану, розкладів ми й приблизно реальних не знаємо.
Бо, наприклад, Денік може все реально передбачає. От тоді і вищевказане реальне і ефективне.
та да :)
Але Денік реально навіть курс долара до гривні вірно не передбачив у своїх форумних постах у цьому лютому-березні,
тобто, навіть на 2-5 місяці , при більш-менш зрозумілих обставинах, з набагато меньшою кількістю невідомих

Деніка я привів для прикладу.
А помиляються всі...

Ключове - да, було те, що за одних обставин (знання реального стану, розкладів) таке рішення правильне; за інших - інші.
Залишається лише вірити можновладцям.
Але ті таке чудять...
Від шашликів і до кави в Криму.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:48

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:50

  Bobua написав: Півмільйона воює, десятки – вболівають чи спостерігають.

Соціальна група халявщики.
Я надцінний буду сидіти на дивані з відстрочкою в зубах, а ви всі в тцк/военкомат
Востаннє редагувалось UA в Суб 03 сер, 2024 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 930793089309931093119312>
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