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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93089309931093119312>
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:А шо саме заявили? На чому будуть працювать хімічні та металургійні підприємства? Наприклад в Німеччині за 25 років вони планують переобладнати опалення в 60 мільйонах будинків?
https://www.bmwk-energiewende.de/EWD/Re ... %20beheizt.
Беззаперечним лідером в енергоносіях, які використовуються для опалення, є природний газ у 13 федеральних землях. Використовується для живлення систем центрального опалення, систем теплої підлоги, газових теплових насосів або газових плит. 48,2 відсотка з 40,6 мільйонів будинків у Німеччині використовують природний газ як джерело енергії. Це 19,6 млн квартир. На другому місці – опалення на паливі – наприклад, для центрального опалення та масляних печей. Приблизно чверть (25,6%), або 10,4 мільйона, усіх німецьких квартир опалюється таким чином.

Відповідно до дослідження, централізоване теплопостачання посідає третє місце з 13,9 відсотками (5,6 мільйона квартир), за яким йдуть «інші джерела енергії». Сюди входять, серед іншого, зріджений газ, деревина або пелети та вугілля. Їхня частка становить 7,5 відсотка, що відповідає приблизно трьом мільйонам квартир. Електричне опалення є методом вибору приблизно в 4,8% усіх квартир. Для цього використовуються електричні теплові насоси (2,2%) і нічні накопичувальні обігрівачі (2,6%).

За 25 років все реально перевести на ВДЕ. Згадайте про те, що в нас 2020 року довелося сончну генерацію вдень обмежувати.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:53

  flysoulfly написав:
  detroytred написав: де там в мене про *Для Вас НДР це було непагане місце для життя*
гаразд, я трохи узагальнив: не для Вас саме,
для більшості "совків" взагалі.

З тим, що совдеп фактично окупував країни соцтабору, я згоден.
І що тим народам і країнам це не потрібно було ні за які гроші -- теж очевидно.

По нормальному було б взяти з них ущерб та нехай ще компенсацію і відпустити.
Але де совдеп і по нормальному)))

По нормальному совдепу не повинно було існувати.
Але сцуко ленін і .... німці з Ко європейців, які отак тупо вирішили валити царську рашоімперію.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:54

  UA написав:
  Bobua написав: Півмільйона воює, десятки – вболівають чи спостерігають.

Соціальна група халявщики.
Я надцінний буду сидіти на дивані з відстрочкою в зубах, а ви всі в тцк/военкомат


самокритика это хорошо)
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нацбанк: У 2024 – 2025 роках за кордон можуть виїхати ще 700 тисяч українців
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:57

  detroytred написав:
  flysoulfly написав:
  detroytred написав:Імхо. Всі наші дискусії отут лише разлєкуха. Бо стану, розкладів ми й приблизно реальних не знаємо.
Бо, наприклад, Денік може все реально передбачає. От тоді і вищевказане реальне і ефективне.
та да :)
Але Денік реально навіть курс долара до гривні вірно не передбачив у своїх форумних постах у цьому лютому-березні,
тобто, навіть на 2-5 місяці , при більш-менш зрозумілих обставинах, з набагато меньшою кількістю невідомих

Деніка я привів для прикладу.
А помиляються всі... .
іmho
він помиляється й зі значістю найближчої фінансової кризи на росії для її існування чи остаточного припинення війни. :( Росіяни з десяток і більше років проживуть і в умовах височезної інфляції. Іхні "Олігархи" ні на що не впливають з початку 2000х років. Реальна правлюча "верхівка" все одне отримає надприбутки від військзамовлень і інших розпил-держзамовлень. Ніякіх заворушень не буде, Критичні сфери не постраждають критично. Ім треба буде друкувати лише достатньо грошей для всіх, задіяних у військово-промисловій сфері й всякої "жандармерії" .
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 03 сер, 2024 20:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:59

  Игорь Алексеевич написав:Само трудно сейчас ЗЕ.))
Он всё уже знает, ему надо достать этот листочек и в ноябре прочитать по ящику марофона.
А потом ноги....ноги... в КВН))
Он ждёт чуда до ноября))

Прицкер опять отозвалась о Ермаке.
Семейство Прицкер главные спонсоры избирательных кампаний дем. партии США.
Ооооочень влиятельная и принципиальная дама.
Кто после Ze?
Приснился дурной сон... что Нестор Иванович министр МВД.
Приснилось что он коллегию МВД проводит.
(я не бухаю)
Востаннє редагувалось UA в Суб 03 сер, 2024 20:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 20:02

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Бо стану, розкладів ми й приблизно реальних не знаємо.
мы знаем что произошло за 2,5 года войны, какие были действия союзников, поэтому можем прогнозировать что будет дальше. А будет +/- тоже самое. Союзники будут толкать Зе отдать территории и уйти с поста президента. Оккупированные территории конечно никто не признает, это плевок в международное право, поэтому скорее всего след.президент будет пророссийским, нато и ес на паузе, а во всех грехах обвинят Зеленского . Грузия же не возбухает за абхазию? и с рф типа как замирилась. И в нато/ес уже не просится. Вот такой сценарий устроит +/- всех. Потому что остальные это новая война.

От мне тоже Грузинская мечта по українськи видится.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 20:03

  flysoulfly написав:іmho
він помиляється й зі значістю найближчої фінансової кризи на росії для її існування чи остаточного припинення війни. :( Росіяни з десяток і більше років проживуть і в умовах височезної інфляції. Ніякіх заворушень не буде, Критичні сфери не постраждають критично. Ім треба буде друкувати лише достатньо грошей для всіх, задіяних у військово-промисловій сфері й всякої "жандармерії" .


Ще й саме хрінове (для нас), що в них справді йдуть намагання щось змінювати ...
Реально саджають ... і змінюють структурно. Яке не яке планування.
Добре, якщо це лише імітація або криворуко вийде, але якщо ні?
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 20:06

Шановне товариство - зробіть свій вибір!

  vitaliiangel написав:на переговорах захочет референдум готовы ли вы ради мира отказаться от 4 областей и Крыма
Цікаво було б тут - на форумі провести таке опитування))
Тільки дописати "...під гарантії НАТО/ЄС!"

То що - хто "за"?
Хто "проти"?

Або, давайте я краще сформую)) і, навіть дам вибір!
1. Чи готові ви відмовитись від 4х областей(по лінії фронту) і Криму, але під повні гарантії захисту США/ЄС/Великої Британії?

2. Чи готові ви відмовитись тільки від 2х областей(Донецької/Луганської), але без жодних Західних гарантій захисту?

Ну, так вже і бути - дам я вам і третій варіант))

3. Напишіть свій варіант(але без фанатизму) на яких умовах вас задовільнить припинення вогню/завершення війни?
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 20:06

  UA написав:От мне тоже Грузинская мечта по українськи видится.
и как то дружно про узника саакашвили все сми забыли.
  Успіх написав:але під повні гарантії захисту США/ЄС/Великої Британії?
не будет никаких гарантий. Они оружия не могут поставить сколько нужно, а тут целые гарантии за нас воевать. Держи карманы шире.
  Успіх написав:2. Чи готові ви відмовитись тільки від 2х областей(Донецької/Луганської), але без жодних Західних гарантій захисту?
тут должно быть продолжение и лично воевать за Херсонскую/Запорожскую область .
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 сер, 2024 20:10, всього редагувалось 2 разів.
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