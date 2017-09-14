Water написав:А шо саме заявили? На чому будуть працювать хімічні та металургійні підприємства? Наприклад в Німеччині за 25 років вони планують переобладнати опалення в 60 мільйонах будинків? https://www.bmwk-energiewende.de/EWD/Re ... %20beheizt. Беззаперечним лідером в енергоносіях, які використовуються для опалення, є природний газ у 13 федеральних землях. Використовується для живлення систем центрального опалення, систем теплої підлоги, газових теплових насосів або газових плит. 48,2 відсотка з 40,6 мільйонів будинків у Німеччині використовують природний газ як джерело енергії. Це 19,6 млн квартир. На другому місці – опалення на паливі – наприклад, для центрального опалення та масляних печей. Приблизно чверть (25,6%), або 10,4 мільйона, усіх німецьких квартир опалюється таким чином.
Відповідно до дослідження, централізоване теплопостачання посідає третє місце з 13,9 відсотками (5,6 мільйона квартир), за яким йдуть «інші джерела енергії». Сюди входять, серед іншого, зріджений газ, деревина або пелети та вугілля. Їхня частка становить 7,5 відсотка, що відповідає приблизно трьом мільйонам квартир. Електричне опалення є методом вибору приблизно в 4,8% усіх квартир. Для цього використовуються електричні теплові насоси (2,2%) і нічні накопичувальні обігрівачі (2,6%).
За 25 років все реально перевести на ВДЕ. Згадайте про те, що в нас 2020 року довелося сончну генерацію вдень обмежувати.
detroytred написав:Імхо. Всі наші дискусії отут лише разлєкуха. Бо стану, розкладів ми й приблизно реальних не знаємо. Бо, наприклад, Денік може все реально передбачає. От тоді і вищевказане реальне і ефективне.
та да Але Денік реально навіть курс долара до гривні вірно не передбачив у своїх форумних постах у цьому лютому-березні, тобто, навіть на 2-5 місяці , при більш-менш зрозумілих обставинах, з набагато меньшою кількістю невідомих
Деніка я привів для прикладу. А помиляються всі... .
іmho він помиляється й зі значістю найближчої фінансової кризи на росії для її існування чи остаточного припинення війни. Росіяни з десяток і більше років проживуть і в умовах височезної інфляції. Іхні "Олігархи" ні на що не впливають з початку 2000х років. Реальна правлюча "верхівка" все одне отримає надприбутки від військзамовлень і інших розпил-держзамовлень. Ніякіх заворушень не буде, Критичні сфери не постраждають критично. Ім треба буде друкувати лише достатньо грошей для всіх, задіяних у військово-промисловій сфері й всякої "жандармерії" .
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 03 сер, 2024 20:01, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич написав:Само трудно сейчас ЗЕ.)) Он всё уже знает, ему надо достать этот листочек и в ноябре прочитать по ящику марофона. А потом ноги....ноги... в КВН)) Он ждёт чуда до ноября))
Прицкер опять отозвалась о Ермаке. Семейство Прицкер главные спонсоры избирательных кампаний дем. партии США. Ооооочень влиятельная и принципиальная дама. Кто после Ze? Приснился дурной сон... что Нестор Иванович министр МВД. Приснилось что он коллегию МВД проводит. (я не бухаю)
Востаннє редагувалось UA в Суб 03 сер, 2024 20:11, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Бо стану, розкладів ми й приблизно реальних не знаємо.
мы знаем что произошло за 2,5 года войны, какие были действия союзников, поэтому можем прогнозировать что будет дальше. А будет +/- тоже самое. Союзники будут толкать Зе отдать территории и уйти с поста президента. Оккупированные территории конечно никто не признает, это плевок в международное право, поэтому скорее всего след.президент будет пророссийским, нато и ес на паузе, а во всех грехах обвинят Зеленского . Грузия же не возбухает за абхазию? и с рф типа как замирилась. И в нато/ес уже не просится. Вот такой сценарий устроит +/- всех. Потому что остальные это новая война.
От мне тоже Грузинская мечта по українськи видится.
flysoulfly написав:іmho він помиляється й зі значістю найближчої фінансової кризи на росії для її існування чи остаточного припинення війни. Росіяни з десяток і більше років проживуть і в умовах височезної інфляції. Ніякіх заворушень не буде, Критичні сфери не постраждають критично. Ім треба буде друкувати лише достатньо грошей для всіх, задіяних у військово-промисловій сфері й всякої "жандармерії" .
Ще й саме хрінове (для нас), що в них справді йдуть намагання щось змінювати ... Реально саджають ... і змінюють структурно. Яке не яке планування. Добре, якщо це лише імітація або криворуко вийде, але якщо ні?