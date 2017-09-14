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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 сер, 2024 20:06
vitaliiangel написав:
Если б я был хуйлом, наградил бы тцкунов хероями рф.
Реально огромный вклад в руссификацию Украины.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 20:09
Команда Камалы Харрис не согласилась на условия Трампа по дебатам - там предложили провести их 10 числа на телеканале ABC, о чем ранее была договоренность с командой Байдена
"У мистера "в любое время и в любом месте" не должно возникнуть никаких проблем, если только он не слишком напуган, чтобы появиться 10-го числа", - заявил представитель штаба Харрис Майкл Тайлер.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 20:10
tester7336 написав:
Нацбанк: У 2024 – 2025 роках за кордон можуть виїхати ще 700 тисяч українців
А если границы открыть?
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Додано: Суб 03 сер, 2024 20:11
vitaliiangel написав: UA написав:
От мне тоже Грузинская мечта по українськи видится.
и как то дружно про узника саакашвили все сми забыли.
Успіх написав:
але під повні гарантії захисту США/ЄС/Великої Британії?
не будет никаких гарантий. Они оружия не могут поставить сколько нужно, а тут целые гарантии за нас воевать. Держи карманы шире.
Вітос, ти сьогодні перевертався?
Читати все нема сенсу, сьогодні бачу добре попрацювали всі. А ти (глянув стату) на 5-й десяток за день пішов?
День прожито не марно?
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Додано: Суб 03 сер, 2024 20:15
whois2010 написав:
Тут нема майбутнього..
Це найкраще, що написали тут сьогодні за день.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 20:16
Успіх написав: vitaliiangel написав:
на переговорах захочет референдум готовы ли вы ради мира отказаться от 4 областей и Крыма
Цікаво було б тут - на форумі провести таке опитування))
Тільки дописати "...під гарантії НАТО/ЄС!"
То що - хто "за"?
Хто "проти"?
Або, давайте я краще сформую)) і, навіть дам вибір!
1. Чи готові ви відмовитись від 4х областей(по лінії фронту) і Криму, але під повні гарантії захисту США/ЄС/Великої Британії?
2. Чи готові ви відмовитись тільки від 2х областей(Донецької/Луганської), але без жодних Західних гарантій захисту?
Ну, так вже і бути - дам я вам і третій варіант))
3. Напишіть свій варіант(але без фанатизму) на яких умовах вас задовільнить припинення вогню/завершення війни?
3. виддаты Лемберг пид гарантии. згоден?
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Додано: Суб 03 сер, 2024 20:22
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Тогда делили мир и сейчас его поделят.
Украина ещё не весь мир) И Западу мы не нужны чтобы они в этом участвовали. И как вы себе это представляете? выходят на пресс конференции путин, Трамп, Шольц и Макрон и говорят мы нашли справедливую для всех формулу мира - отдаем путину Крым и 4 области Украины. Ура кричат все. Да здравствует справедливость! Это победа Западной дипломатии над злом!
Они ничего говорить не будут. Всё скажет ЗЕ, ему уже дали листок с текстом.
30%, референдум...
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Додано: Суб 03 сер, 2024 20:25
vitaliiangel написав: Успіх написав:
2. Чи готові ви відмовитись тільки від 2х областей(Донецької/Луганської), але без жодних Західних гарантій захисту?
тут должно быть продолжение и лично воевать за Херсонскую/Запорожскую область .
Ні, якщо ставити питання -"щоб особисто йти воювати" - то тут можна вже ставити і кордони 91го
Хіба ти не віриш в щирий/потужний патріотизм Флер і її чоловіка?
Але я просив "свій варіант, але без фанатизму"!
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Додано: Суб 03 сер, 2024 20:26
Успіх написав: vitaliiangel написав:
на переговорах захочет референдум готовы ли вы ради мира отказаться от 4 областей и Крыма
Цікаво було б тут - на форумі провести таке опитування))
Тільки дописати "...під гарантії НАТО/ЄС!"
То що - хто "за"?
Хто "проти"?
Або, давайте я краще сформую)) і, навіть дам вибір!
1. Чи готові ви відмовитись від 4х областей(по лінії фронту) і Криму, але під повні гарантії захисту США/ЄС/Великої Британії?
2. Чи готові ви відмовитись тільки від 2х областей(Донецької/Луганської), але без жодних Західних гарантій захисту?
Ну, так вже і бути - дам я вам і третій варіант))
3. Напишіть свій варіант(але без фанатизму) на яких умовах вас задовільнить припинення вогню/завершення війни?
Відповідь Подоляка (влади):
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Додано: Суб 03 сер, 2024 20:34
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав:
Здесь решаются судьбы мира.
Мир - сегодня это финансовые потоки. А ими руководят не политики и даже не Президенты.
10 днів до дефолту
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