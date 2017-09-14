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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 сер, 2024 20:40
Успіх написав: холява написав:
Пане Успіху , а можливо висловлювати свої найзапекліши почуття у себе в блозі ?
Вам тисячу разів казали що дописами на форумі не допомогти .
Я це знаю))
Але ця "площадка для розваг" мені покищо підходить/влаштовує
холява написав:
На рахунок зброї скажу слідуюче , тримайтесь від неї подалі .
Вам ще до дітей і жінки вертатися
Тому і стримую себе, як можу!
А уявляєте що би було, якщо в мене не було жодного стримуючого фактору?
Тож, як казав Віталіан - таких Успіхів(з таким періодичним загостреним почуттям справедливості) треба було давно-давним звільнити з ЗСУ!
І на Марсі теж періодично попадаються марсіани з такою ж "хворобою ЗПС"(загострене почуття справедливості) - уявляєте, якщо б таких об'єднати?
Очолити?
Тому ще раз кажу - самотні/одинокі(яким нічого втрачати) "вовки справедливості" - можуть зробити крок, до перевороту думок... світу... всесвіту!
якісь підліткові марення про справедливість
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flyman
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Додано: Суб 03 сер, 2024 20:42
Успіх всі хочуть загрібати жар чужими руками, захист своїх активів fler, прохожий і його чоловік делегували Вам. А прибутки і користь з активів - їм.
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BIGor
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Додано: Суб 03 сер, 2024 20:46
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vitaliiangel
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Додано: Суб 03 сер, 2024 20:49
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Бо стану, розкладів ми й приблизно реальних не знаємо.
мы знаем что произошло за 2,5 года войны, какие были действия союзников, поэтому можем прогнозировать что будет дальше. А будет +/- тоже самое. Союзники будут толкать Зе отдать территории и уйти с поста президента. Оккупированные территории конечно никто не признает, это плевок в международное право, поэтому скорее всего след.президент будет пророссийским, нато и ес на паузе, а во всех грехах обвинят Зеленского . Грузия же не возбухает за абхазию? и с рф типа как замирилась. И в нато/ес уже не просится. Вот такой сценарий устроит +/- всех. Потому что остальные это новая война.
Тому що захід своє давно отримав ( соцтабір та Балтіка, те що і було "захід" до совєтів) а ми для них частина російської імперії, яки лізуть до їхньої хати. Наче і вдмовити не по європейські, але і прийняти нас - собі нашкодити. Звідси і вся ця соплєжуйка з ще з 14-того року.
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d44
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Додано: Суб 03 сер, 2024 21:06
Прохожий написав:
3. виддаты Лемберг пид гарантии. згоден?
То що там в тебе є для ТЦК?
Свою душу й тіло готовий покласти?
Згоден?
detroytred написав:
Відповідь Подоляка (влади):
Майже як Кличка послухав...
flyman написав:
10 днів до дефолту
Ану циц!
Віримо Юрі-61!
Ніякого дефолту до кінця року!
І взагалі - 36,6!
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Успіх
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