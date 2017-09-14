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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93089309931093119312 ... 9314>
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 20:40

  Успіх написав:
  холява написав:Пане Успіху , а можливо висловлювати свої найзапекліши почуття у себе в блозі ?
Вам тисячу разів казали що дописами на форумі не допомогти .
Я це знаю))
Але ця "площадка для розваг" мені покищо підходить/влаштовує :)
  холява написав:На рахунок зброї скажу слідуюче , тримайтесь від неї подалі .
Вам ще до дітей і жінки вертатися
Тому і стримую себе, як можу! :)

А уявляєте що би було, якщо в мене не було жодного стримуючого фактору? :shock:
Тож, як казав Віталіан - таких Успіхів(з таким періодичним загостреним почуттям справедливості) треба було давно-давним звільнити з ЗСУ!

І на Марсі теж періодично попадаються марсіани з такою ж "хворобою ЗПС"(загострене почуття справедливості) - уявляєте, якщо б таких об'єднати?
Очолити? :mrgreen:

Тому ще раз кажу - самотні/одинокі(яким нічого втрачати) "вовки справедливості" - можуть зробити крок, до перевороту думок... світу... всесвіту! :lol:

якісь підліткові марення про справедливість
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 20:42

Успіх всі хочуть загрібати жар чужими руками, захист своїх активів fler, прохожий і його чоловік делегували Вам. А прибутки і користь з активів - їм.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 20:46

Только сегодня вспоминали про рус.газ

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 20:49

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Бо стану, розкладів ми й приблизно реальних не знаємо.
мы знаем что произошло за 2,5 года войны, какие были действия союзников, поэтому можем прогнозировать что будет дальше. А будет +/- тоже самое. Союзники будут толкать Зе отдать территории и уйти с поста президента. Оккупированные территории конечно никто не признает, это плевок в международное право, поэтому скорее всего след.президент будет пророссийским, нато и ес на паузе, а во всех грехах обвинят Зеленского . Грузия же не возбухает за абхазию? и с рф типа как замирилась. И в нато/ес уже не просится. Вот такой сценарий устроит +/- всех. Потому что остальные это новая война.
Тому що захід своє давно отримав ( соцтабір та Балтіка, те що і було "захід" до совєтів) а ми для них частина російської імперії, яки лізуть до їхньої хати. Наче і вдмовити не по європейські, але і прийняти нас - собі нашкодити. Звідси і вся ця соплєжуйка з ще з 14-того року.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:3. виддаты Лемберг пид гарантии. згоден?
То що там в тебе є для ТЦК?
Свою душу й тіло готовий покласти?
Згоден? ;)
  detroytred написав:Відповідь Подоляка (влади):
Майже як Кличка послухав...
  flyman написав:10 днів до дефолту
Ану циц!
Віримо Юрі-61!
Ніякого дефолту до кінця року!

І взагалі - 36,6!
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:13

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:Здесь решаются судьбы мира.
Мир - сегодня это финансовые потоки. А ими руководят не политики и даже не Президенты.

10 днів до дефолту
знов всепогодний експерт Сосk'іN...
років 15-20 тому таке називали "петросянщина"
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:13

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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:16

Все на поверхні!)))

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Востаннє редагувалось Успіх в Суб 03 сер, 2024 21:24, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:17

  Denik написав:
  Water написав:А шо саме заявили? На чому будуть працювать хімічні та металургійні підприємства? Наприклад в Німеччині за 25 років вони планують переобладнати опалення в 60 мільйонах будинків?
https://www.bmwk-energiewende.de/EWD/Re ... %20beheizt.
Беззаперечним лідером в енергоносіях, які використовуються для опалення, є природний газ у 13 федеральних землях. Використовується для живлення систем центрального опалення, систем теплої підлоги, газових теплових насосів або газових плит. 48,2 відсотка з 40,6 мільйонів будинків у Німеччині використовують природний газ як джерело енергії. Це 19,6 млн квартир. На другому місці – опалення на паливі – наприклад, для центрального опалення та масляних печей. Приблизно чверть (25,6%), або 10,4 мільйона, усіх німецьких квартир опалюється таким чином.

Відповідно до дослідження, централізоване теплопостачання посідає третє місце з 13,9 відсотками (5,6 мільйона квартир), за яким йдуть «інші джерела енергії». Сюди входять, серед іншого, зріджений газ, деревина або пелети та вугілля. Їхня частка становить 7,5 відсотка, що відповідає приблизно трьом мільйонам квартир. Електричне опалення є методом вибору приблизно в 4,8% усіх квартир. Для цього використовуються електричні теплові насоси (2,2%) і нічні накопичувальні обігрівачі (2,6%).

За 25 років все реально перевести на ВДЕ.

І в них вже діє програма переведення за 25 років з викопного палива на ВДЕ?
Виділені зараз та будуть виділені на наступні роки відповідні кошти?
Згадайте про те, що в нас 2020 року довелося сончну генерацію вдень обмежувати.

Я не чув шоб хтось шось обмежував, але для розвитку сонячної генерації потрібні відповідні накопичувачи. А мова за накопичувачи не йшла, тільки генерація за відповідні кредитні кошти, плюс компенсація за генерацію і це не 30 кВт/год.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вас как почитать, так кажется, что весь мир вокруг Украины вращается.
Наша страна нужна сша для контролированного медленного конвенциального обезжиривания раши. А на территории и жизни людей им плевать
Бетон
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