Додано: Суб 03 сер, 2024 21:29

Успіх написав: fler написав: Нещодавно приїхав додому один штурмовик 30+. З його слів: за тридцять три доби під Вовчанськом з їхньої роти (десантно-штурмова) лишилося двоє - він та ще один. Решта - це 200 та 300 Нещодавно приїхав додому один штурмовик 30+. З його слів: за тридцять три доби під Вовчанськом з їхньої роти (десантно-штурмова) лишилося двоє - він та ще один. Решта - це 200 та 300 Як так?©

Перевзулась у стрибку?

Я ж про таке, але на Марсі, писав/натякав більше двох років, але мені не хотіли вірити!

А тут - на тобі!

Як так?©

Ні-ні, давай не ганьби ЗСУ!!!

Тримай свою марку))

Розказуй й далі, як і колись - як один штурмовик поклав 100500 орків, підірвав 100500 танків і повернувся живим і неушкодженим!

fler написав: Ще одне - цей хлопець ховався від мобілізації, його зловили на вулиці та ввічливо попросили проїхати в ТЦК уточнити дані. Звідти він потрапив на 4 тижні навчання, а потім під Вовчанськ. Щодо ушкоджень - трохи зачепило осколками руку, а також погіршився зір на одне око. Отже, це підтверджує тезу про те, що звичайний ухилянт може стати нормальним військовим і навіть вижити у штурмах . Ще одне - цей хлопець ховався від мобілізації, його зловили на вулиці та ввічливо попросили проїхати в ТЦК уточнити дані. Звідти він потрапив на 4 тижні навчання, а потім під Вовчанськ. Щодо ушкоджень - трохи зачепило осколками руку, а також погіршився зір на одне око. Це підтверджує, що і твій чоловік може спокійно йти в ЗСУ - буде нормальним військовим і навіть, виживе у штурмах!

detroytred написав: Але у того, в кого нема грошей, виходить нема і вибору . Але у того, В граніт!©

Золоті слова!©



А це означає, що... повний капець для бідних!!!

Якщо простими словами: є гроші - є великий шанс вижити, а нема грошей - є не малий шанс загинути.

Сумно, плять!©









Bobua написав: Сидимо навіть не на місці, а відступаємо.



Втім, будівництво і так має сенс -- солдатам з нуля є куди відступати. Є безпечні укриття позаду.



Збудували, покористувались, зберегли побільше життів, вбили побільше москвинів -- і далі назад Сидимо навіть не на місці, а відступаємо.Втім, будівництво і так має сенс -- солдатам з нуля є куди відступати. Є безпечні укриття позаду.Збудували, покористувались, зберегли побільше життів, вбили побільше москвинів -- і далі назад Ні, це не наш метод))



Ні, може на Землі воно і так))



А от на Марсі, навпаки - вперед!

Ворога бачимо попереду неозброєним оком, як вони "шастають", але маємо копати "щелі" під відкритим небом, де періодично працюють ворожі міномети і постійно щось жужить над головою, а ворожі "жужалки" ще й "скиди" скидують на голови, або "міні-камікадзе" летять на таран/навздоганяють марсіанина... а сховатись можна максимум під невеличким накриттям з клейонки і гілок🤦🏻 (побудувати ж під носом у ворога міцне укриття - просто не має можливості)



Але це все на Марсі!

В нас такого бути не може!©

В нас таке не трапиться ніколи!© Як так?©Перевзулась у стрибку?Я ж про таке, але на Марсі, писав/натякав більше двох років, але мені не хотіли вірити!А тут - на тобі!Як так?©Ні-ні, давай не ганьби ЗСУ!!!Тримай свою марку))Розказуй й далі, як і колись- як один штурмовик поклав 100500 орків, підірвав 100500 танків і повернувся живим і неушкодженим!Це підтверджує, що і твій чоловік може спокійно йти в ЗСУ - буде нормальним військовим і навіть, виживе у штурмах!В граніт!©Золоті слова!©А це означає, що... повний капець для бідних!!!Якщо простими словами: є гроші - є великий шанс вижити, а нема грошей - є не малий шанс загинути.Сумно, плять!©Ні, це не наш метод))Ні, може на Землі воно і так))А от на Марсі, навпаки - вперед!Ворога бачимо попереду неозброєним оком, як вони "шастають", але маємо копати "щелі" під відкритим небом, де періодично працюють ворожі міномети і постійно щось жужить над головою, а ворожі "жужалки" ще й "скиди" скидують на голови, або "міні-камікадзе" летять на таран/навздоганяють марсіанина... а сховатись можна максимум під невеличким накриттям з клейонки і гілок🤦🏻 (побудувати ж під носом у ворога міцне укриття - просто не має можливості)Але це все на Марсі!В нас такого бути не може!©В нас таке не трапиться ніколи!©

А про які гроші йдеться?Мільйони $? То такого нема у абсолютно переважн.більшості...Мільйони гривень? Але вони ніц не вирішують без “волохатих лап”. Хіба що через N-ні руки шукати вихід (ще до входу чи вже тут), але більше шансів, що обдеруть як липку...Щодо копання.Вам будматеріали підвозять?Бо у нашому секторі підвозили (колоди, дошки, скоби, плівка) ще донедавна навіть і на відстань 1,5...2км від нуля. Там і моторошна активність дронів (не було такого частого шастання у 2022), і каби на відстані, мабуть розбивали нуль (теж не було), і міномети та танки зовсім поряд (а от це вже звично).Хоча там ще й нуль дуже швидко присувався ближче...Що здивувало -- разом з будматеріалами чомусь не завозили значну кількість води, їжі. Так аби завжди був значний запас на місці, і аби солдати менше ходили і ризикували в пошуках всього того. Та і коли нуль присунеться ще ближче -- то вже був би запас і для бойових частин. Якесь дуже дивне недопланування...Якщо разом з цим і справді роблять ще надійніші лінії укріплень позаду, будтехнікою -- то в цілому ідея непогана.Солдатам на нулі вже ж простіше. Вони постійно мають укріплення куди відступати. Менше жертв. Суттєво менше. Сподіваюсь. І що буде ще менше.