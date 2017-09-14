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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 930993109311931293139314>
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:29

  Успіх написав:
  fler написав:Нещодавно приїхав додому один штурмовик 30+. З його слів: за тридцять три доби під Вовчанськом з їхньої роти (десантно-штурмова) лишилося двоє - він та ще один. Решта - це 200 та 300
Як так?©
Перевзулась у стрибку?
Я ж про таке, але на Марсі, писав/натякав більше двох років, але мені не хотіли вірити!
А тут - на тобі!
Як так?©
Ні-ні, давай не ганьби ЗСУ!!!
Тримай свою марку))
Розказуй й далі, як і колись ;) - як один штурмовик поклав 100500 орків, підірвав 100500 танків і повернувся живим і неушкодженим!
  fler написав:Ще одне - цей хлопець ховався від мобілізації, його зловили на вулиці та ввічливо попросили проїхати в ТЦК уточнити дані. Звідти він потрапив на 4 тижні навчання, а потім під Вовчанськ. Щодо ушкоджень - трохи зачепило осколками руку, а також погіршився зір на одне око. Отже, це підтверджує тезу про те, що звичайний ухилянт може стати нормальним військовим і навіть вижити у штурмах.
Це підтверджує, що і твій чоловік може спокійно йти в ЗСУ - буде нормальним військовим і навіть, виживе у штурмах! :lol:
  detroytred написав:Але у того, в кого нема грошей, виходить нема і вибору.
В граніт!©
Золоті слова!©

А це означає, що... повний капець для бідних!!!
Якщо простими словами: є гроші - є великий шанс вижити, а нема грошей - є не малий шанс загинути.
Сумно, плять!©




  Bobua написав:Сидимо навіть не на місці, а відступаємо.

Втім, будівництво і так має сенс -- солдатам з нуля є куди відступати. Є безпечні укриття позаду.

Збудували, покористувались, зберегли побільше життів, вбили побільше москвинів -- і далі назад
Ні, це не наш метод))

Ні, може на Землі воно і так))

А от на Марсі, навпаки - вперед!
Ворога бачимо попереду неозброєним оком, як вони "шастають", але маємо копати "щелі" під відкритим небом, де періодично працюють ворожі міномети і постійно щось жужить над головою, а ворожі "жужалки" ще й "скиди" скидують на голови, або "міні-камікадзе" летять на таран/навздоганяють марсіанина... а сховатись можна максимум під невеличким накриттям з клейонки і гілок🤦🏻 (побудувати ж під носом у ворога міцне укриття - просто не має можливості)

Але це все на Марсі!
В нас такого бути не може!©
В нас таке не трапиться ніколи!©


А про які гроші йдеться?
Мільйони $? То такого нема у абсолютно переважн.більшості...
Мільйони гривень? Але вони ніц не вирішують без “волохатих лап”. Хіба що через N-ні руки шукати вихід (ще до входу чи вже тут), але більше шансів, що обдеруть як липку...


Щодо копання.
Вам будматеріали підвозять?
Бо у нашому секторі підвозили (колоди, дошки, скоби, плівка) ще донедавна навіть і на відстань 1,5...2км від нуля. Там і моторошна активність дронів (не було такого частого шастання у 2022), і каби на відстані, мабуть розбивали нуль (теж не було), і міномети та танки зовсім поряд (а от це вже звично).
Хоча там ще й нуль дуже швидко присувався ближче...
Що здивувало -- разом з будматеріалами чомусь не завозили значну кількість води, їжі. Так аби завжди був значний запас на місці, і аби солдати менше ходили і ризикували в пошуках всього того. Та і коли нуль присунеться ще ближче -- то вже був би запас і для бойових частин. Якесь дуже дивне недопланування...

Якщо разом з цим і справді роблять ще надійніші лінії укріплень позаду, будтехнікою -- то в цілому ідея непогана.
Солдатам на нулі вже ж простіше. Вони постійно мають укріплення куди відступати. Менше жертв. Суттєво менше. Сподіваюсь. І що буде ще менше.
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:31

бляяя ... :shock: сколько наивных людей реально верят в какие-то устраивающие русню "перемирия"...

Причем, эти же самые люди начала 2022 не верили и в реальность большой войны
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 03 сер, 2024 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:31

  flysoulfly написав:
  tester7336 написав:страну для азиатов готовим?
уже толпа желающих заехать ? One way ticket

Когда прекратятся боевые действия, и европейские страны прекратят финансовую поддержку временных переселенцев, однозначно назад потянутся очень многие "свои родные". Ибо без помощи европейского государства выжить в Европе смогут очень немногие. Разумеется, наибольшая катастрофа будет для тех, кто с оккупированных территорий (если эти территории так и останутся оккупированы), ибо возвращаться на неоккупированную территорию им некуда, и жить там не на что, а возвращаться на оккупированную -- есть шанс доехать немного не туда, куда предполагалось, да и тоже не факт, что там ещё есть куда ехать, и будет на что жить.
Мне было бы интересно посмотреть на западных политиков, пытающихся объяснить, что теперь делать этим людям (а заставить их объясняться западная пресса способна)
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:А на территории и жизни людей им плевать
Запад не хочет видеть целостность Украины. Деление на части их устроит, т.к. им нужна своё влияние на необходимый имеено им регион. Та же Югославия - Хорватия, Черногория кем финансируется? А Сербия под чьим влиянием?
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:33

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Игорь Алексеевич написав:
  flyman написав:10 днів до дефолту

Дефолт будет после перегонов в США и когда ЗЕ зачитает обращение к народу про перемирие. Одна радость придёт, но что бы не расслаблялись и меньше вдумывались про слово - Мир, навяжут людям - Дефолт, что бы была палундра в магазинах с продуктами. Под шумиху в магазинах власть будет внедрят "СУПЕР" план перемирия.

Ну, якщо він зачитає "СУПЕР" план з листочка в листопаді, то...
То я ще встигну 90% своєї скирди перекинути в долар :D

А то ж не так все просто з нерозривними гривнедепо :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:33

  Игорь Алексеевич написав:Такой как она была до 91г., то и Запад не хотел иметь у себя в соседях 52млн. Украину, где более 70% населения не имели понятия про ценности жизни людей в соседних странах.

Я не зрозумів хто на кому стояв, за які цінності сусідів мова і саме яких сусідів ви маєте на увазі?
Честно говоря многие наши люди не разу не путеществовали по стране, Западные ценности жизни - они про такие слова и не слышали.

Можливо "нИ разу не путеШествовали"? Ви з москальщиною не переплутали?
Страна и до войны шла к распаду, а война только ускорит этот процесс.

Схоже переплутали.
Бажаю найскорішого розпаду цього "образованія".
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:34

  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:А на территории и жизни людей им плевать
Запад не хочет видеть целостность Украины. Деление на части их устроит

Де це написано і хто цей "Запад"?
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:35

  M-Audio написав:
а возвращаться на оккупированную -- есть шанс доехать немного не туда, куда предполагалось
расскажите это таким как dimo_On .
Им в те реалии типа не верится
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:36

  Water написав: хто цей "Запад"?
Reptiloids ® :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:37

  Успіх написав:Я один бачу, що нашим(як на верху) так і тут(серед пересічних) плювати на життя людей, а "лиш би не вони на фронт"?

Щось цей "загальний цинізм" - зовсім не прихований!
а ты за этот цинизм воюешь! справедливости ещё меньше, чем ты думал.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 сер, 2024 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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