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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93109311931293139314>
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:43

  tester7336 написав:
  flysoulfly написав:бляяя ... :shock: сколько наивных людей реально верят в какие-то устраивающие русню "перемирия"...

как бы это сказать. одного понимания мало.

но какой смысл ждать того чего не будет?
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:46

  Игорь Алексеевич написав:
  Water написав:Де це написано і хто цей "Запад"?
А вы думаете они будут после войны всех нас кормить? Курочку мы кушали....- надо оплатить за товар.

Вас особисто годували? До чого тут ваш поділ країни?
Будь ласка, наведіть статистику яка кількість українців нікуди не їздила по Україні.
Дякую.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:47

Думаю на этой недели в мире темой номер 1 будет др. война.

Загроза війни на Близькому Сході: країни закривають посольства і просять громадян терміново покинути Ліван

https://tsn.ua/svit/zagroza-viyni-na-bl ... 33586.html
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:50

За крок до перевороту думок©

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Я один бачу, що нашим(як на верху) так і тут(серед пересічних) плювати на життя людей, а "лиш би не вони на фронт"?

Щось цей "загальний цинізм" - зовсім не прихований!
а ты за этот цинизм воюешь! справедливости ещё меньше, чем ты думал.

Чому це все так гарно було загорнуто в яскраву патріотичну обгортку?

І чому оті ура-патріоти зараз сидять по норах і навіть тут дуже не відсвічують в тєплік форума?

Як так?©

То хто насправді "агент кремля", чи БЕЗкорисні ідіоти, як вони любили казати?
Може це якраз і є вони?
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Вас особисто годували? До чого тут ваш поділ країни?
Будь ласка, наведіть статистику яка кількість українців нікуди не їздила по Україні.
Дякую.

У меня есть своя статистика от мая 22г, когда ежедневно отправлял по программе 5-8 автобусов в Болгарию. Из 55чел в автобусе, только у 5-7 чел. имели з.паспорта. Более 60% пассажиров вообще никуда не ездили не то что по миру, а даже по стране.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:52

  flysoulfly написав:
  tester7336 написав:
  flysoulfly написав:бляяя ... :shock: сколько наивных людей реально верят в какие-то устраивающие русню "перемирия"...

как бы это сказать. одного понимания мало.

но какой смысл ждать того чего не будет?


ну давайте все будем говорить что никакое перемирие не усмирит агрессора.
вы что то реально дождетесь от этой говорильни?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:52

  flysoulfly написав:бляяя ... :shock: сколько наивных людей реально верят в какие-то устраивающие русню "перемирия"...

Причем, эти же самые люди начала 2022 не верили и в реальность большой войны

А чим пагана отака віра в можливість перемірія чи рпв?
Сама по собі віра в це.

Тобто от віре в це громадянин і робить все те ж саме, що й невіруючий в це, наприклад, Песікіт.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:57

  Игорь Алексеевич написав:
  Water написав:Вас особисто годували? До чого тут ваш поділ країни?
Будь ласка, наведіть статистику яка кількість українців нікуди не їздила по Україні.

У меня есть своя статистика от мая 22г, когда ежедневно отправлял по программе 5-8 автобусов в Болгарию. Из 55чел в автобусе, только у 5-7 чел. имели з.паспорта. Более 60% пассажиров вообще никуда не ездили не то что по миру, а даже по стране.

Для москалів це не дивно.
Для України ваша статистика не працює.
https://www.volynnews.com/news/all/sydi ... a-kordono/
21 Серпня 2021
згідно з результатами опитування, 18% – навіть не покидали меж свого населеного пункту.

Там від вас ще були сусідські цінності. Шо з ними не так?
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:02

Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))

  Bobua написав:А про які гроші йдеться?
Мільйони $? То такого нема у абсолютно переважн.більшості...
Мільйони гривень? Але вони ніц не вирішують без “волохатих лап”. Хіба що через N-ні руки шукати вихід (ще до входу чи вже тут), але більше шансів, що обдеруть як липку...
Чому це лям грн не вирішує?
Все якраз і вирішує для ухилянтів!
За лям можна кордон переїхати...
  Bobua написав:Щодо копання.
Вам будматеріали підвозять?
Бо у нашому секторі підвозили (колоди, дошки, скоби, плівка) ще донедавна навіть і на відстань 1,5...2км від нуля. Там і моторошна активність дронів
Так, підвозять...
Але тягнути/нести дошку 1-1,5км під дронами, якось зовсім не айс))
  Bobua написав:Що здивувало -- разом з будматеріалами чомусь не завозили значну кількість води, їжі. Так аби завжди був значний запас на місці, і аби солдати менше ходили і ризикували в пошуках всього того. Та і коли нуль присунеться ще ближче -- то вже був би запас і для бойових частин. Якесь дуже дивне недопланування...
Може тому, що не дуже вірить командування про наше просування вперед))
  Bobua написав:Якщо разом з цим і справді роблять ще надійніші лінії укріплень позаду, будтехнікою -- то в цілому ідея непогана.
Солдатам на нулі вже ж простіше. Вони постійно мають укріплення куди відступати. Менше жертв. Суттєво менше. Сподіваюсь. І що буде ще менше.
А отут нарешті позитив!
Ну, принаймні можу за свій напрямок сказати!
От просто наснилось)))
І бійниці для піхоти(хоч пізно їх робили, але) вже готові, і 100500 запасних позицію для себе підготували і продовжуєм готувати...
Вже мовчу про 100500 зубів дракона розкладених(нарешті вже не на купах валяються)
І колючки по полях...

Може і тому - наш напрямок тримається!
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:03

Вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту рф “Ростов-на-Дону“. В результаті влучання човен затонув на місці", — йдеться у дописі.
Ukrainian
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