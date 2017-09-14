Water написав:Вас особисто годували? До чого тут ваш поділ країни? Будь ласка, наведіть статистику яка кількість українців нікуди не їздила по Україні. Дякую.
У меня есть своя статистика от мая 22г, когда ежедневно отправлял по программе 5-8 автобусов в Болгарию. Из 55чел в автобусе, только у 5-7 чел. имели з.паспорта. Более 60% пассажиров вообще никуда не ездили не то что по миру, а даже по стране.
Water написав:Вас особисто годували? До чого тут ваш поділ країни? Будь ласка, наведіть статистику яка кількість українців нікуди не їздила по Україні.
У меня есть своя статистика от мая 22г, когда ежедневно отправлял по программе 5-8 автобусов в Болгарию. Из 55чел в автобусе, только у 5-7 чел. имели з.паспорта. Более 60% пассажиров вообще никуда не ездили не то что по миру, а даже по стране.
Bobua написав:А про які гроші йдеться? Мільйони $? То такого нема у абсолютно переважн.більшості... Мільйони гривень? Але вони ніц не вирішують без “волохатих лап”. Хіба що через N-ні руки шукати вихід (ще до входу чи вже тут), але більше шансів, що обдеруть як липку...
Чому це лям грн не вирішує? Все якраз і вирішує для ухилянтів! За лям можна кордон переїхати...
Bobua написав:Щодо копання. Вам будматеріали підвозять? Бо у нашому секторі підвозили (колоди, дошки, скоби, плівка) ще донедавна навіть і на відстань 1,5...2км від нуля. Там і моторошна активність дронів
Так, підвозять... Але тягнути/нести дошку 1-1,5км під дронами, якось зовсім не айс))
Bobua написав:Що здивувало -- разом з будматеріалами чомусь не завозили значну кількість води, їжі. Так аби завжди був значний запас на місці, і аби солдати менше ходили і ризикували в пошуках всього того. Та і коли нуль присунеться ще ближче -- то вже був би запас і для бойових частин. Якесь дуже дивне недопланування...
Може тому, що не дуже вірить командування про наше просування вперед))
Bobua написав:Якщо разом з цим і справді роблять ще надійніші лінії укріплень позаду, будтехнікою -- то в цілому ідея непогана. Солдатам на нулі вже ж простіше. Вони постійно мають укріплення куди відступати. Менше жертв. Суттєво менше. Сподіваюсь. І що буде ще менше.
А отут нарешті позитив! Ну, принаймні можу за свій напрямок сказати! От просто наснилось))) І бійниці для піхоти(хоч пізно їх робили, але) вже готові, і 100500 запасних позицію для себе підготували і продовжуєм готувати... Вже мовчу про 100500 зубів дракона розкладених(нарешті вже не на купах валяються) І колючки по полях...