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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9311931293139314>
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:05

Крим перетворюється в чемодан без ручки !?
Станом на зараз в окупованому росіянами Криму залишилось 5 військових аеродромів. З них два - вже без літаків.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:07

  Успіх написав:Може і тому - наш напрямок тримається!
або через болота
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:07

  Ukrainian написав:Крим перетворюється в чемодан без ручки !?
Станом на зараз в окупованому росіянами Криму залишилось 5 військових аеродромів. З них два - вже без літаків.

и шо нафиг они нужны в крыму, если пулять можно с каспия.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:09

  flysoulfly написав:бляяя ... :shock: сколько наивных людей реально верят в какие-то устраивающие русню "перемирия"...

Причем, эти же самые люди начала 2022 не верили и в реальность большой войны


Ой, Господи Помилуй ....
Та тут більшість , як запропонували ,пішли би волати за іншу країну .
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:12

  dimo_0n написав:

Что же произошло в захваченных Энергодаркх и Каховках? Там все умерли, всех расстреляли и всех выгнали с "точек"? Можете открыть ютубы и сами все посмотреть.
И это факты, а не пропаганда

Ви якось не враховуєте, що на ютубах у каховках ви бачите тільки тих, кого не розстріляли.
А тих, кого розстріляли - не бачите, бо вони вже ютубів не знімають.

Це ж наче очевидно.

Так само було в усі рази, коли москалі захоплювали україну - одних прикопали і заборонили згадувати, а інших - жили собі, й здавалося що все навколо тихо мирно і пломбір по 20 копійок.

Не можна ж бути настільки рожевим поні...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:13

  flysoulfly написав:
  Успіх написав:Може і тому - наш напрямок тримається!
або через болота

Ну, не всюди ж вони дійшли до болота ;)

п.с.
Щось вчора/сьогодні ворог пробує 1-2ма танками(крім живої сили) прощупувати нашу оборону...

І головне, що бачить/розуміє що ми їх маршрут добряче прострілюємо...
І все одно через декілька годин - знову лізе :twisted:
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:14

  vitaliiangel написав:
  Ukrainian написав:Крим перетворюється в чемодан без ручки !?
Станом на зараз в окупованому росіянами Криму залишилось 5 військових аеродромів. З них два - вже без літаків.

и шо нафиг они нужны в крыму, если пулять можно с каспия.
"Севастопаль - нєпріступная крєпасть!"
"Крым - наш нєпатапляємий авіаносєц!"
тощо
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 03 сер, 2024 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:17

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Я один бачу, що нашим(як на верху) так і тут(серед пересічних) плювати на життя людей, а "лиш би не вони на фронт"?

Щось цей "загальний цинізм" - зовсім не прихований!
а ты за этот цинизм воюешь! справедливости ещё меньше, чем ты думал.

Чому це все так гарно було загорнуто в яскраву патріотичну обгортку?

І чому оті ура-патріоти зараз сидять по норах і навіть тут дуже не відсвічують в тєплік форума?

Як так?©

То хто насправді "агент кремля", чи БЕЗкорисні ідіоти, як вони любили казати?
Може це якраз і є вони?


ПЛЯ ..... я в ОХУЕ ...... і це питання ти адресуєшь психологу ,третій рік бігающого від ЗСУ .

................ Успіх , ти обкурився ......мухоморів


Ну згода , буду думать що він вам подобається.....
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:17

  dimo_0n написав:[

  pesikot написав:тебе пишу, что в ближайшем будущем окончания войны - НЕ БУДЕТ
И к этому нужно быть готовым

Але, это опять про ВРЕМЯ.
Я спрашиваю про КАК. А не когда....

Як можна бачити те, чого не буде?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:18

  vitaliiangel написав:сегодня какой то шабаш на ветке, даже главный форумный чорт к нам завітав.


Чому ви гадаєте що самий головний ЧОРТ , не ви ?
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  #<1 ... 9311931293139314>
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