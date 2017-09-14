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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:05
Крим перетворюється в чемодан без ручки !?
Станом на зараз в окупованому росіянами Криму залишилось 5 військових аеродромів. З них два - вже без літаків.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:07
Успіх написав:
Може і тому - наш напрямок тримається!
або через болота
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flysoulfly
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:07
Ukrainian написав:
Крим перетворюється в чемодан без ручки !?
Станом на зараз в окупованому росіянами Криму залишилось 5 військових аеродромів. З них два - вже без літаків.
и шо нафиг они нужны в крыму, если пулять можно с каспия.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:09
flysoulfly написав:
бляяя ...
сколько наивных людей реально верят в какие-то устраивающие русню "перемирия"...
Причем, эти же самые люди начала 2022 не верили и в реальность большой войны
Ой, Господи Помилуй ....
Та тут більшість , як запропонували ,пішли би волати за іншу країну .
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:12
dimo_0n написав:
Что же произошло в захваченных Энергодаркх и Каховках? Там все умерли, всех расстреляли и всех выгнали с "точек"? Можете открыть ютубы и сами все посмотреть.
И это факты, а не пропаганда
Ви якось не враховуєте, що на ютубах у каховках ви бачите тільки тих, кого не розстріляли.
А тих, кого розстріляли - не бачите, бо вони вже ютубів не знімають.
Це ж наче очевидно.
Так само було в усі рази, коли москалі захоплювали україну - одних прикопали і заборонили згадувати, а інших - жили собі, й здавалося що все навколо тихо мирно і пломбір по 20 копійок.
Не можна ж бути настільки рожевим поні...
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:13
flysoulfly написав: Успіх написав:
Може і тому - наш напрямок тримається!
або через болота
Ну, не всюди ж вони дійшли до болота
п.с.
Щось вчора/сьогодні ворог пробує 1-2ма танками(крім живої сили) прощупувати нашу оборону...
І головне, що бачить/розуміє що ми їх маршрут добряче прострілюємо...
І все одно через декілька годин - знову лізе
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:14
vitaliiangel написав: Ukrainian написав:
Крим перетворюється в чемодан без ручки !?
Станом на зараз в окупованому росіянами Криму залишилось 5 військових аеродромів. З них два - вже без літаків.
и шо нафиг они нужны в крыму, если пулять можно с каспия.
"Севастопаль - нєпріступная крєпасть!"
"Крым - наш нєпатапляємий авіаносєц!"
тощо
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Суб 03 сер, 2024 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:17
Успіх написав: vitaliiangel написав: Успіх написав:
Я один бачу, що нашим(як на верху) так і тут(серед пересічних) плювати на життя людей, а "лиш би не вони на фронт"?
Щось цей "загальний цинізм" - зовсім не прихований!
а ты за этот цинизм воюешь! справедливости ещё меньше, чем ты думал.
Чому це все так гарно було загорнуто в яскраву патріотичну обгортку?
І чому оті ура-патріоти зараз сидять по норах і навіть тут дуже не відсвічують в тєплік форума?
Як так?©
То хто насправді "агент кремля", чи БЕЗкорисні ідіоти, як вони любили казати?
Може це якраз і є вони?
ПЛЯ ..... я в ОХУЕ ...... і це питання ти адресуєшь психологу ,третій рік бігающого від ЗСУ .
................ Успіх , ти обкурився ......мухоморів
Ну згода , буду думать що він вам подобається.....
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:17
dimo_0n написав:
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pesikot написав:
тебе пишу, что в ближайшем будущем окончания войны - НЕ БУДЕТ
И к этому нужно быть готовым
Але, это опять про ВРЕМЯ.
Я спрашиваю про КАК. А не когда....
Як можна бачити те, чого не буде?
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:18
vitaliiangel написав:
сегодня какой то шабаш на ветке, даже главный форумный чорт к нам завітав.
Чому ви гадаєте що самий головний ЧОРТ , не ви ?
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