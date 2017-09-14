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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:23
Так кацапи готуються до переговорів ?
Правоохоронці розпочали розслідування щодо поширеної в соцмережах інформації про вбивство українського військового та його розчленування російськими окупантами.
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Наразі правоохоронці перевіряють інформацію із соцмереж. Тривають невідкладні слідчі дії, щоби встановити обставини скоєння злочину.
«росія послідовно повторює злочини нацистів, зухвало демонструючи повну зневагу до всіх норм цивілізованого світу. Цей кричущий випадок — чергове нагадування, що терористичний режим рф — це зло. Зло має бути покаране», — заявив генпрокурор Андрій Костін.
Розслідування відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, у мережі поширили фото, на якому може бути український військовополонений з відрізаними кінцівками та головою. Омбудсмен Дмитро Лубінець терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН, щоб вони зафіксували чергове порушення прав людини з боку росії.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:23
Игорь Алексеевич написав:
Более 60% пассажиров вообще никуда не ездили не то что по миру, а даже по стране.
В педерації 85% населення не виїзжали за межі регіону проживання....
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:26
холява написав:
Успіх , ти обкурився ......мухоморів
Мухоморів тут нема - ліси тут переважно спалені/обгорілі((
холява написав:
Ну згода , буду думать що він вам подобається.....
Хех))
Добре, що він не жінка 40+
А то б мені може б прийшлось залишити свою
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:29
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Добре, що він не жінка 40+
хоть в чём то мне повезло.
Це може моїй дружині/дітям повезло...
А то може прийшлось залишити їх
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 03 сер, 2024 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:35
Успіх написав:
1. Чи готові ви відмовитись від 4х областей(по лінії фронту) і Криму, але під повні гарантії захисту США/ЄС/Великої Британії?
2. Чи готові ви відмовитись тільки від 2х областей(Донецької/Луганської), але без жодних Західних гарантій захисту?
Ну, так вже і бути - дам я вам і третій варіант))
3. Напишіть свій варіант(але без фанатизму) на яких умовах вас задовільнить припинення вогню/завершення війни?
Цікаві в вас питання. Провокативні. Хочеться відповісти. Напишу максимально "зі своєї колокольні". Отже, питання "готові/не готові віддавати території" зводиться до іншого: "готові/не готові продовжувати воювати". Оскільки я не воюю, я не маю права відповідати на це питання за тих, хто воює. Все просто. Щодо моїх "персональних умов припинення вогню", з оглядом на попереднє речення, я би вважав розумним приблизно такий підхід. Якщо держава не змогла виконати свою основну функцію -- захист території від зовнішньої загрози -- і визнала цей факт шляхом підписання якихось домовленностей з агресором, то я, як безпосередньо постраждалий внаслідок такого невиконання, маю право на призупинення виконання ВСІХ своїх обов'язків перед державою до того момента, коли я зможу повернутися на своє довоєнне місце проживання (не в окупацію), або до складання прийнятної для обох сторін угоди про відшкодування шкоди, завданної як бойовими діями, так і наслідками неможливості життя за місцем довоєнного проживання. Всі обов'язки -- означає всі обов'язки, що безпосередньо не зачіпають права інших осіб, починаючи з обов'язку реєстрації місця проживання і сплати мита за оформлення паспорта, і до сплати податків і зборів, а також неможливості притягнення до адміністративної відповідальності і до кримінальної також, якщо злочин не скоєно проти іншої особи. При цьому зобов'язання держави по відношенню до мене повинні виконуватись в повному обсязі, включаючи ті, що підлягають виконанню в майбутньому (наприклад, державний пенсійний фонд не може у майбутньому відмовити в нарахуванні пенсії на підставі того, що не сплачувались пенсійні внески).
Але я, звісно, не можу змутити державу надати мені такі умови, як втім і змустити її не припиняти (або припинити) війну. Доки держава не припиняє опір, я вважаю, що держава все ще виконує свої обов'язки, нехай поки і не в змозі видати бажаний результат з об'єктивних причин. Домовленності з ворогом (або припинення опору без домовленностей) будуть остаточним свідченням того, що держава свої обов'язки виконувати припинила. Якщо держава готова взяти за це відповідальність, це можна було б вважати прийнятним кроком. Але якщо все як завжди -- все, що держава не виконала, ій буде винен громадянин, то чому я повинен бути з цим згодний?
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:35
Успіх написав: Bobua написав:
А про які гроші йдеться?
Мільйони $? То такого нема у абсолютно переважн.більшості...
Мільйони гривень? Але вони ніц не вирішують без “волохатих лап”. Хіба що через N-ні руки шукати вихід (ще до входу чи вже тут), але більше шансів, що обдеруть як липку...
Чому це лям грн не вирішує?
Все якраз і вирішує для ухилянтів!
За лям можна кордон переїхати...
Bobua написав:
Щодо копання.
Вам будматеріали підвозять?
Бо у нашому секторі підвозили (колоди, дошки, скоби, плівка) ще донедавна навіть і на відстань 1,5...2км від нуля. Там і моторошна активність дронів
Так, підвозять...
Але тягнути/нести дошку 1-1,5км під дронами, якось зовсім не айс))
Bobua написав:
Що здивувало -- разом з будматеріалами чомусь не завозили значну кількість води, їжі. Так аби завжди був значний запас на місці, і аби солдати менше ходили і ризикували в пошуках всього того. Та і коли нуль присунеться ще ближче -- то вже був би запас і для бойових частин. Якесь дуже дивне недопланування...
Може тому, що не дуже вірить командування про наше просування вперед))
Bobua написав:
Якщо разом з цим і справді роблять ще надійніші лінії укріплень позаду, будтехнікою -- то в цілому ідея непогана.
Солдатам на нулі вже ж простіше. Вони постійно мають укріплення куди відступати. Менше жертв. Суттєво менше. Сподіваюсь. І що буде ще менше.
А отут нарешті позитив!
Ну, принаймні можу за свій напрямок сказати!
От просто наснилось)))
І бійниці для піхоти(хоч пізно їх робили, але) вже готові, і 100500 запасних позицію для себе підготували і продовжуєм готувати...
Вже мовчу про 100500 зубів дракона розкладених(нарешті вже не на купах валяються)
І колючки по полях...
Може і тому - наш напрямок тримається!
А з сзч за кордон? 😁
Про будмат -- привозять і скидають за ~1.5км до 0, і там таки будувати.
На нулі вже збудоване, мабуть. Ще до відступу...
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:43
Bobua написав:
А з сзч за кордон? 😁
Хіба через Тису/через гори))
Bobua написав:
На нулі вже збудоване, мабуть. Ще до відступу...
Як де.
Кажу, що ПРИСНИЛОСЬ, що на нулі були просто "щелі" і міні-бліндажі, накриті клейонкою і гілками!(ніяких колод в два наката зверху не було)🤦🏻
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:45
flysoulfly написав:
"Севастопаль - нєпріступная крєпасть!"
"Крым - наш нєпатапляємий авіаносєц!"
тощо
есть одна семья на рф с которыми мы раньше часто общались. Сейчас общение только поздравления с днями рождения. Вот с 2014 они отдыхали строго в Феодосии, даже домик купить там присматривали, летний. С 2022 в Крым ни ногой. Спрашиваю а чего, говорит если война изза Крыма то нафиг он нужен. Хотя в целом чувак запутинец.
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