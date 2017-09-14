Додано: Суб 03 сер, 2024 22:35

Успіх написав: 1. Чи готові ви відмовитись від 4х областей(по лінії фронту) і Криму, але під повні гарантії захисту США/ЄС/Великої Британії?



2. Чи готові ви відмовитись тільки від 2х областей(Донецької/Луганської), але без жодних Західних гарантій захисту?



Ну, так вже і бути - дам я вам і третій варіант))



3. Напишіть свій варіант(але без фанатизму) на яких умовах вас задовільнить припинення вогню/завершення війни? 1. Чи готові ви відмовитись від 4х областей(по лінії фронту) і Криму, але під повні гарантії захисту США/ЄС/Великої Британії?2. Чи готові ви відмовитись тільки від 2х областей(Донецької/Луганської), але без жодних Західних гарантій захисту?Ну, так вже і бути - дам я вам і третій варіант))3. Напишіть свій варіант(але без фанатизму) на яких умовах вас задовільнить припинення вогню/завершення війни?

Цікаві в вас питання. Провокативні. Хочеться відповісти. Напишу максимально "зі своєї колокольні". Отже, питання "готові/не готові віддавати території" зводиться до іншого: "готові/не готові продовжувати воювати". Оскільки я не воюю, я не маю права відповідати на це питання за тих, хто воює. Все просто. Щодо моїх "персональних умов припинення вогню", з оглядом на попереднє речення, я би вважав розумним приблизно такий підхід. Якщо держава не змогла виконати свою основну функцію -- захист території від зовнішньої загрози -- і визнала цей факт шляхом підписання якихось домовленностей з агресором, то я, як безпосередньо постраждалий внаслідок такого невиконання, маю право на призупинення виконання ВСІХ своїх обов'язків перед державою до того момента, коли я зможу повернутися на своє довоєнне місце проживання (не в окупацію), або до складання прийнятної для обох сторін угоди про відшкодування шкоди, завданної як бойовими діями, так і наслідками неможливості життя за місцем довоєнного проживання. Всі обов'язки -- означає всі обов'язки, що безпосередньо не зачіпають права інших осіб, починаючи з обов'язку реєстрації місця проживання і сплати мита за оформлення паспорта, і до сплати податків і зборів, а також неможливості притягнення до адміністративної відповідальності і до кримінальної також, якщо злочин не скоєно проти іншої особи. При цьому зобов'язання держави по відношенню до мене повинні виконуватись в повному обсязі, включаючи ті, що підлягають виконанню в майбутньому (наприклад, державний пенсійний фонд не може у майбутньому відмовити в нарахуванні пенсії на підставі того, що не сплачувались пенсійні внески).Але я, звісно, не можу змутити державу надати мені такі умови, як втім і змустити її не припиняти (або припинити) війну. Доки держава не припиняє опір, я вважаю, що держава все ще виконує свої обов'язки, нехай поки і не в змозі видати бажаний результат з об'єктивних причин. Домовленності з ворогом (або припинення опору без домовленностей) будуть остаточним свідченням того, що держава свої обов'язки виконувати припинила. Якщо держава готова взяти за це відповідальність, це можна було б вважати прийнятним кроком. Але якщо все як завжди -- все, що держава не виконала, ій буде винен громадянин, то чому я повинен бути з цим згодний?