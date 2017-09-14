Чому ви гадаєте що самий головний ЧОРТ , не ви ?
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:18
Додано: Суб 03 сер, 2024 22:18
а що сталося? Іран через Ліван піде, чи навпаки?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 03 сер, 2024 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 сер, 2024 22:23
Так кацапи готуються до переговорів ?
Правоохоронці розпочали розслідування щодо поширеної в соцмережах інформації про вбивство українського військового та його розчленування російськими окупантами.
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Наразі правоохоронці перевіряють інформацію із соцмереж. Тривають невідкладні слідчі дії, щоби встановити обставини скоєння злочину.
«росія послідовно повторює злочини нацистів, зухвало демонструючи повну зневагу до всіх норм цивілізованого світу. Цей кричущий випадок — чергове нагадування, що терористичний режим рф — це зло. Зло має бути покаране», — заявив генпрокурор Андрій Костін.
Розслідування відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, у мережі поширили фото, на якому може бути український військовополонений з відрізаними кінцівками та головою. Омбудсмен Дмитро Лубінець терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН, щоб вони зафіксували чергове порушення прав людини з боку росії.
Додано: Суб 03 сер, 2024 22:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 03 сер, 2024 22:26
За крок до...©
Додано: Суб 03 сер, 2024 22:29
А я ще не був в Ірпіні))
Це може моїй дружині/дітям повезло...
А то може прийшлось залишити їх
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 03 сер, 2024 22:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 сер, 2024 22:35
Цікаві в вас питання. Провокативні. Хочеться відповісти. Напишу максимально "зі своєї колокольні". Отже, питання "готові/не готові віддавати території" зводиться до іншого: "готові/не готові продовжувати воювати". Оскільки я не воюю, я не маю права відповідати на це питання за тих, хто воює. Все просто. Щодо моїх "персональних умов припинення вогню", з оглядом на попереднє речення, я би вважав розумним приблизно такий підхід. Якщо держава не змогла виконати свою основну функцію -- захист території від зовнішньої загрози -- і визнала цей факт шляхом підписання якихось домовленностей з агресором, то я, як безпосередньо постраждалий внаслідок такого невиконання, маю право на призупинення виконання ВСІХ своїх обов'язків перед державою до того момента, коли я зможу повернутися на своє довоєнне місце проживання (не в окупацію), або до складання прийнятної для обох сторін угоди про відшкодування шкоди, завданної як бойовими діями, так і наслідками неможливості життя за місцем довоєнного проживання. Всі обов'язки -- означає всі обов'язки, що безпосередньо не зачіпають права інших осіб, починаючи з обов'язку реєстрації місця проживання і сплати мита за оформлення паспорта, і до сплати податків і зборів, а також неможливості притягнення до адміністративної відповідальності і до кримінальної також, якщо злочин не скоєно проти іншої особи. При цьому зобов'язання держави по відношенню до мене повинні виконуватись в повному обсязі, включаючи ті, що підлягають виконанню в майбутньому (наприклад, державний пенсійний фонд не може у майбутньому відмовити в нарахуванні пенсії на підставі того, що не сплачувались пенсійні внески).
Але я, звісно, не можу змутити державу надати мені такі умови, як втім і змустити її не припиняти (або припинити) війну. Доки держава не припиняє опір, я вважаю, що держава все ще виконує свої обов'язки, нехай поки і не в змозі видати бажаний результат з об'єктивних причин. Домовленності з ворогом (або припинення опору без домовленностей) будуть остаточним свідченням того, що держава свої обов'язки виконувати припинила. Якщо держава готова взяти за це відповідальність, це можна було б вважати прийнятним кроком. Але якщо все як завжди -- все, що держава не виконала, ій буде винен громадянин, то чому я повинен бути з цим згодний?
Додано: Суб 03 сер, 2024 22:35
А з сзч за кордон? 😁
Про будмат -- привозять і скидають за ~1.5км до 0, і там таки будувати.
На нулі вже збудоване, мабуть. Ще до відступу...
Додано: Суб 03 сер, 2024 22:43
Але добре, що все це сон! В нас такого бути не може!©
Додано: Суб 03 сер, 2024 22:45
есть одна семья на рф с которыми мы раньше часто общались. Сейчас общение только поздравления с днями рождения. Вот с 2014 они отдыхали строго в Феодосии, даже домик купить там присматривали, летний. С 2022 в Крым ни ногой. Спрашиваю а чего, говорит если война изза Крыма то нафиг он нужен. Хотя в целом чувак запутинец.
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