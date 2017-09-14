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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 930993109311931293139314>
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:49

Все чітко вказано:

*"Ми маємо захистити життя наших людей і завершити війну на українських умовах. І кожен удар, який влучно відповідає Росії на її авіабомби, який знищує російську логістику і бази, який ускладнює окупанту перебування на нашій землі – кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни", - висловив переконання Зеленський.

... Справжній мир буде. Буде, якщо не проявляти слабкості й дотримуватись курсу на справедливість", - переконаний президент.
https://www.unian.ua/politics/formula-m ... 17030.html

До кордонів 91 року. За ціной не постоїм. Перемога буде за нами.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:51

Все просто!©

  M-Audio написав:Якщо держава готова взяти за це відповідальність
Все то так...
Гарно пишете))
Але ви хочете обов'язків від держави, але в ПЕРШУ ЧЕРГУ - НЕ виконали своїх конституційних обов'язків! ;)

>>>
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:56

  detroytred написав:Все чітко вказано:

*"Ми маємо захистити життя наших людей і завершити війну на українських умовах. І кожен удар, який влучно відповідає Росії на її авіабомби, який знищує російську логістику і бази, який ускладнює окупанту перебування на нашій землі – кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни", - висловив переконання Зеленський.

... Справжній мир буде. Буде, якщо не проявляти слабкості й дотримуватись курсу на справедливість", - переконаний президент.
https://www.unian.ua/politics/formula-m ... 17030.html

До кордонів 91 року. За ціной не постоїм. Перемога буде за нами.
Йому що Флер на вухо нашіптує?🤦🏻
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:58

  M-Audio написав:
  Успіх написав:1. Чи готові ви відмовитись від 4х областей(по лінії фронту) і Криму, але під повні гарантії захисту США/ЄС/Великої Британії?

2. Чи готові ви відмовитись тільки від 2х областей(Донецької/Луганської), але без жодних Західних гарантій захисту?

Ну, так вже і бути - дам я вам і третій варіант))

3. Напишіть свій варіант(але без фанатизму) на яких умовах вас задовільнить припинення вогню/завершення війни?

Цікаві в вас питання. Провокативні. Хочеться відповісти. Напишу максимально "зі своєї колокольні". Отже, питання "готові/не готові віддавати території" зводиться до іншого: "готові/не готові продовжувати воювати". Оскільки я не воюю, я не маю права відповідати на це питання за тих, хто воює. Все просто. Щодо моїх "персональних умов припинення вогню", з оглядом на попереднє речення, я би вважав розумним приблизно такий підхід. Якщо держава не змогла виконати свою основну функцію -- захист території від зовнішньої загрози -- і визнала цей факт шляхом підписання якихось домовленностей з агресором, то я, як безпосередньо постраждалий внаслідок такого невиконання, маю право на призупинення виконання ВСІХ своїх обов'язків перед державою до того момента, коли я зможу повернутися на своє довоєнне місце проживання (не в окупацію), або до складання прийнятної для обох сторін угоди про відшкодування шкоди, завданної як бойовими діями, так і наслідками неможливості життя за місцем довоєнного проживання. Всі обов'язки -- означає всі обов'язки, що безпосередньо не зачіпають права інших осіб, починаючи з обов'язку реєстрації місця проживання і сплати мита за оформлення паспорта, і до сплати податків і зборів, а також неможливості притягнення до адміністративної відповідальності і до кримінальної також, якщо злочин не скоєно проти іншої особи. При цьому зобов'язання держави по відношенню до мене повинні виконуватись в повному обсязі, включаючи ті, що підлягають виконанню в майбутньому (наприклад, державний пенсійний фонд не може у майбутньому відмовити в нарахуванні пенсії на підставі того, що не сплачувались пенсійні внески).

Але я, звісно, не можу змутити державу надати мені такі умови, як втім і змустити її не припиняти (або припинити) війну. Доки держава не припиняє опір, я вважаю, що держава все ще виконує свої обов'язки, нехай поки і не в змозі видати бажаний результат з об'єктивних причин. Домовленності з ворогом (або припинення опору без домовленностей) будуть остаточним свідченням того, що держава свої обов'язки виконувати припинила. Якщо держава готова взяти за це відповідальність, це можна було б вважати прийнятним кроком. Але якщо все як завжди -- все, що держава не виконала, ій буде винен громадянин, то чому я повинен бути з цим згодний?
:) Чомусь думаю, що (без образ, але...) Успіх на свої питання відповіді не отримав.

"
- Штурман, курс?
- Зюйд-зюйд-ост.
- Краще пальцем покажи!"
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 03 сер, 2024 23:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:01

  Успіх написав:
  M-Audio написав:Якщо держава готова взяти за це відповідальність
Все то так...
Гарно пишете))
Але ви хочете обов'язків від держави, але в ПЕРШУ ЧЕРГУ - НЕ виконали своїх конституційних обов'язків! ;)
Ну то не зовсім так. Я ВИКОНУВАВ всі обов'язки, та й зараз формально виконую більшість з них. Саме держава свої обов'язки вже не виконала по факту В ПЕРШУ ЧЕРГУ. Я вважаю, що маю повне моральне право поставити свої обов'язки "на паузу" в тій мірі, в якій зможу забезпечити собі відсутніть покарання за це.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:03

Чужими руками добре жар загортати! ©

  flysoulfly написав:Успіх відповіді не отримав.
Ну ясна річ))

Ну якщо не обираєте 1й чи 2й варіанти, то озвучте свій у 2х-3х реченях! :)

Але, судячи з більшості ігнору - люди самі не знають, чого хочуть, за умови, що САМЕ ВОНИ ПІДУТЬ НА ФРОНТ! ;)
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:06

Давайте будемо хоч перед собою чесними!©

  M-Audio написав:В ПЕРШУ ЧЕРГУ
Чекайте - чекайте!
То Ви тепер так думаєте/наче маєте якісь додаткові права/зауваження до держави...

А давайте відмотаємо час до лютого 2022р!
Чому ТОДІ ви не пішли на фронт?
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:06

2-3 тижні

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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:08

  Успіх написав:
  M-Audio написав:Якщо держава готова взяти за це відповідальність
Все то так...
Гарно пишете))
Але ви хочете обов'язків від держави, але в ПЕРШУ ЧЕРГУ - НЕ виконали своїх конституційних обов'язків! ;)

>>>
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону

знайди там "відповідно до мобілізації"
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:08

  Успіх написав:
  flysoulfly написав:Успіх відповіді не отримав.

Але, судячи з більшості ігнору - люди самі не знають, чого хочуть, за умови, що САМЕ ВОНИ ПІДУТЬ НА ФРОНТ! ;)

У вашому питанні такого _малозначущого_ уточнення не було :-)
Це дещо змінює диспозицію питання :-)
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