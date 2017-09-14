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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:08
M-Audio написав:
финансовую поддержку временных переселенцев, однозначно назад потянутся очень многие
Дуже цікаво почути де ці мільйони отримують, відповіді у вас звичайно не буде.
Там де є чоловік в сімї не повернеться точно, там де чоловік був в україні можливо. Про одиноких, студентів мова не йде.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:09
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:15
Одним словом - давайте по-чесному: 98% тутешніх готові 4 бласті віддати і Крим, аби лиш їх не відправити на фронт!
А так - то звичайно, що з дивану - всі 100% за кордони 91го і взагалі, ще взяти москву!)))
=====
Ще маєте час до 24:00 зі мною поспілкуватись, далі - буде сон...
Мені буде снитись, що я маю вимкнути генератор і "легко спати", щоб крізь сон чути рацію, якщо буде команда "До бою!"
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:18
Успіх написав: M-Audio написав:
В ПЕРШУ ЧЕРГУ
Чекайте - чекайте!
То Ви тепер так думаєте/наче маєте якісь додаткові права/зауваження до держави...
А давайте відмотаємо час до лютого 2022р!
Чому ТОДІ ви не пішли на фронт?
Якщо ми все ще про обов'язки згідно законодавства, то в мене не було жодних причин (та мабуть і більш-менш законної можливості) це робити. Якщо дивитись поза законом, то немає якоїсь однієї переважної причини. Тоді взагалі більше думали про те, як пережити цю ситуацію із сім'єю, і, м'яко кажучи, ніхто б не зрозумів, якщо б я пішов кудись воювати замість щоб триматися разом. Та воно й зараз так, насправді. Вік і здоров'я теж не додають аргументів до планів повоювати, хоча все ще "18-60".
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:21
Успіх написав:
1. Чи готові ви відмовитись від 4х областей(по лінії фронту) і Криму, але під повні гарантії захисту США/ЄС/Великої Британії
?
2. Чи готові ви відмовитись тільки від 2х областей(Донецької/Луганської), але без жодних Західних гарантій захисту?
Ну, так вже і бути - дам я вам і третій варіант))
3. Напишіть свій варіант(але без фанатизму) на яких умовах вас задовільнить припинення вогню/завершення війни?
США і Британія готові дати повні гарантії ? Уже в Будапешті давали
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:21
M-Audio написав: Успіх написав: flysoulfly написав:
Успіх відповіді не отримав.
Але, судячи з більшості ігнору - люди самі не знають, чого хочуть, за умови, що САМЕ ВОНИ ПІДУТЬ НА ФРОНТ!
У вашому питанні такого _малозначущого_ уточнення не було
Це дещо змінює диспозицію питання
Що змінює?))
Що якщо з дивану - то до кордонів 91го?
А якщо вже завтра Вас і інших точно на фронт - "то давайте все ж таки перемир'я"?
Так?Песікіт
Будівельник
Василь-Рівне
Флер
Юкраініан
Так?
Правда ж?
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 03 сер, 2024 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:29
M-Audio написав: Успіх написав: M-Audio написав:
В ПЕРШУ ЧЕРГУ
Чекайте - чекайте!
То Ви тепер так думаєте/наче маєте якісь додаткові права/зауваження до держави...
А давайте відмотаємо час до лютого 2022р!
Чому ТОДІ ви не пішли на фронт?
Якщо ми все ще про обов'язки згідно законодавства, то в мене не було жодних причин (та мабуть і більш-менш законної можливості) це робити. Якщо дивитись поза законом, то немає якоїсь однієї переважної причини. Тоді взагалі більше думали про те, як пережити цю ситуацію із сім'єю, і, м'яко кажучи, ніхто б не зрозумів, якщо б я пішов кудись воювати замість щоб триматися разом. Та воно й зараз так, насправді. Вік і здоров'я теж не додають аргументів до планів повоювати, хоча все ще "18-60".
З таких дописів я розумію/ще раз переконуюсь в наступному>>> що, "Успіх, ти просто попав)) просто ти, як лох 2,5роки скидався по бліндаж/окопах..."
Бо якщо не так☝️ - то в Успіха теж є сім'я, з якою теж треба триматись разом, а не десь скидатись по лісах за 1 200км від дому!
Але щось пішло не так))
І, я Вас не звинувачую...
Бо, я чітко знаю ХТО мене у всьому цьому наїпав!
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 03 сер, 2024 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:29
BeneFuckTor написав: M-Audio написав:
финансовую поддержку временных переселенцев, однозначно назад потянутся очень многие
Дуже цікаво почути де ці мільйони отримують, відповіді у вас звичайно не буде.
Там де є чоловік в сімї не повернеться точно, там де чоловік був в україні можливо. Про одиноких, студентів мова не йде.
Хіба це новина, що особи, що отримали статус тимчасового захисту, в багатьох країнах також отримують допомогу на проживання? Десь більше, десь менше, зазвичай жаліються що мало, але коли не залишилось нічого, то й цьому будеш радіти. Начебто, в Німеччині з цим найкраще, відповідно і переселенців там багато. Зараз є тенденція в деяких країнах до урізання і скасування, навіть до якогось припинення вогню. Може деякі країни і без припинення вогню перестануть підтримувати, але поки ще є можливість навіть країну перебування змінити, тож маючи вибір або кудись в межах Європи, або назад в Україну, люди, звичайно, обирають Європу, а от коли підтримку скасують всюди -- вже не факт.
Наявність чоловіка в сім'ї наразі означає велику ймовірність потрапити на фронт при поверненні, і майже гарантію, що ще раз виїхати не вдастся. Аале якщо ці фактори також відійдуть, то не бачу, чому саме чоловік має бути якорем від повернення до України. Більше значення має чи влаштувався хтось на роботу, знання мови, а не статева приналежність.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:31
Ukrainian написав: Успіх написав:
1. Чи готові ви відмовитись від 4х областей(по лінії фронту) і Криму, але під повні гарантії захисту США/ЄС/Великої Британії
?
2. Чи готові ви відмовитись тільки від 2х областей(Донецької/Луганської), але без жодних Західних гарантій захисту?
Ну, так вже і бути - дам я вам і третій варіант))
3. Напишіть свій варіант(але без фанатизму) на яких умовах вас задовільнить припинення вогню/завершення війни?
США і Британія готові дати повні гарантії ? Уже в Будапешті давали
Пляяяяя....
Ну нах оті придуркуваті коменти?
Просто озвучте ВАШ ВАРІАНТ?!
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:32
Успіх написав:
Ну нах оті придуркуваті коменти?
бгггг
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