Додано: Суб 03 сер, 2024 23:29

BeneFuckTor написав: M-Audio написав: финансовую поддержку временных переселенцев, однозначно назад потянутся очень многие финансовую поддержку временных переселенцев, однозначно назад потянутся очень многие



Дуже цікаво почути де ці мільйони отримують, відповіді у вас звичайно не буде.

Там де є чоловік в сімї не повернеться точно, там де чоловік був в україні можливо. Про одиноких, студентів мова не йде. Дуже цікаво почути де ці мільйони отримують, відповіді у вас звичайно не буде.Там де є чоловік в сімї не повернеться точно, там де чоловік був в україні можливо. Про одиноких, студентів мова не йде.

Хіба це новина, що особи, що отримали статус тимчасового захисту, в багатьох країнах також отримують допомогу на проживання? Десь більше, десь менше, зазвичай жаліються що мало, але коли не залишилось нічого, то й цьому будеш радіти. Начебто, в Німеччині з цим найкраще, відповідно і переселенців там багато. Зараз є тенденція в деяких країнах до урізання і скасування, навіть до якогось припинення вогню. Може деякі країни і без припинення вогню перестануть підтримувати, але поки ще є можливість навіть країну перебування змінити, тож маючи вибір або кудись в межах Європи, або назад в Україну, люди, звичайно, обирають Європу, а от коли підтримку скасують всюди -- вже не факт.Наявність чоловіка в сім'ї наразі означає велику ймовірність потрапити на фронт при поверненні, і майже гарантію, що ще раз виїхати не вдастся. Аале якщо ці фактори також відійдуть, то не бачу, чому саме чоловік має бути якорем від повернення до України. Більше значення має чи влаштувався хтось на роботу, знання мови, а не статева приналежність.