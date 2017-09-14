RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9311931293139314>
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:39

  Успіх написав:
  M-Audio написав:
  Успіх написав:Але, судячи з більшості ігнору - люди самі не знають, чого хочуть, за умови, що САМЕ ВОНИ ПІДУТЬ НА ФРОНТ! ;)

У вашому питанні такого _малозначущого_ уточнення не було :-)
Це дещо змінює диспозицію питання :-)

Що змінює?))
Що якщо з дивану - то до кордонів 91го?
А якщо вже завтра Вас і інших точно на фронт - "то давайте все ж таки перемир'я"?

Ви не зрозуміли сарказму. Звісно ж, що це, може, найбільш значущий фактор. І звісно, що я свою відповідь писав за нинішніх умов, коли я НЕ воюю сам.

  Успіх написав:
  M-Audio написав:Тоді взагалі більше думали про те, як пережити цю ситуацію із сім'єю, і, м'яко кажучи, ніхто б не зрозумів, якщо б я пішов кудись воювати замість щоб триматися разом. Та воно й зараз так, насправді. Вік і здоров'я теж не додають аргументів до планів повоювати, хоча все ще "18-60".
З таких дописів я розумію/ще раз переконуюсь в наступному>>> що, "Успіх, ти просто попав)) просто ти, як лох 2,5роки скидався по бліндаж/окопах..."
Не мав на меті вас переконати в протилежному. Бо і сам розумію, що ви вчинили, правильно, але тепер страждаєте від наслідків свого рішення. Я можу відчувати, що вчинив менш правильно, але від цього не постраждав настільки. З іншого боку -- якщо б я гипотетично пішов тоді воювати, і мене б взяли, зараз співвідношення було б протилежне, бо мене б вже або не було, або сидів би я в полоні з Азовом, а сім'я б без засобів до існування десь вешталась на теренах незалежної. Було б це краще -- не думаю.
M-Audio
 
Повідомлень: 3035
З нами з: 23.03.11
Подякував: 577 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:39

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Ну нах оті придуркуваті коменти?
бгггг

:wink:
Бо тут люди привикли по 5-6сторінок писати і цілі простині дописів викладати, а просто написати ПО СУТІ/ВІДПОВІСТИ НА КОНКРЕТНЕ ПИТАННЯ ЧІТКО двома-трьома реченнями - не можуть ніяк! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6663
З нами з: 18.03.21
Подякував: 226 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:43

  Ukrainian написав:Вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту рф “Ростов-на-Дону“. В результаті влучання човен затонув на місці", — йдеться у дописі.

Эта новость заставила харьковчан ожидать массированного обстрела сегодня и завтра. Ведь мы заметили закономерность, по которой кремль готовит такие обстрелы - а именно после подобных заметных удачных действий украинских ВСУ против вс рф кремль отвечает КАБами, Искандерами, Кинжалами, а также РСЗО по преимущественно гражданским украинским объектам.

Ну согласитесь, что нельзя считать не гражданским объектом - к примеру, частный или многоквартирный жилой дом харьковчан, район какого-то склада новой почты, многострадальное транспортное коммунальное предприятие, давно теряющую свою ценность телевизионную вышку и т.д.

Что касается развития войны, то с каждым днем яснее и яснее прослеживается стратегия украинского генерального штаба - первым взять и вернуть под контроль Крым, оборонять который, как мы помним все, очень непросто из-за его географического положения. Снабжение Крыма и его военного контингента осуществляется кремлем сейчас тремя каналами, каждый из которых становится все ненадежнее и ненадежнее. При возврате Крыма под контроль Украины кремль потеряет только лицо, но не важные активы на подобии ЗАЭС. При этом вряд ли в Крым зайдут ВСУ чтобы не столкнуться с то й же самой проблемой - сложностью его обороны в условиях современной войны.

Мысль свою еще не сформировал полностью, так как хочу уже спать...
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1708
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:43

  Успіх написав:Бо, я чітко знаю ХТО мене у всьому цьому наїпав! :mrgreen:

та не вже згадав свій пост в новорічну ніч 2019?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35853
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:43

  Успіх написав: :wink:
Бо тут люди привикли по 5-6сторінок писати і цілі простині дописів викладати, а просто написати ПО СУТІ/ВІДПОВІСТИ НА КОНКРЕТНЕ ПИТАННЯ ЧІТКО двома-трьома реченнями - не можуть ніяк! :mrgreen:

Слухайте, я написав одне, на мою думку найбільш важливе, речення -- я не вправі вирішувати, воювати чи ні, замість тих, хто воює. Бо питання кордонів насправді є питанням, чи продовжуємо ми воювати, чи ні. На це можуть відповісти тільки ті, хто воює, а не з умовного "дивану".
M-Audio
 
Повідомлень: 3035
З нами з: 23.03.11
Подякував: 577 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:44

Так не має бути, але так є...

  M-Audio написав:але тепер страждаєте від наслідків свого рішенн
Я НЕ шкодував пів року, а може і рік за своїм рішенням - піти в ЗСУ!
Але система мене жорстоко наї бала!

Ну не можна ж так з людьми!
Особливо з тими, які ризикують своїм життям і здоров'ям!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6663
З нами з: 18.03.21
Подякував: 226 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Бо питання кордонів насправді є питанням, чи продовжуємо ми воювати, чи ні. На це можуть відповісти тільки ті, хто воює, а не з умовного "дивану".
Ну от - золоті слова!

А то тут всякі Флери з своїми заброньованими чоловіками - то би руками Успіхів ще б 10р воювали до кордонів 91го, а потім і ще до москви б захотіли)))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6663
З нами з: 18.03.21
Подякував: 226 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:а сім'я б без засобів до існування десь вешталась на теренах незалежної
А може все було б добре)) і Ви б просто пересилали їм щомісяця соточку тисяч гривень! :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6663
З нами з: 18.03.21
Подякував: 226 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:53

  Успіх написав:
  M-Audio написав:а сім'я б без засобів до існування десь вешталась на теренах незалежної
А може все було б добре)) і Ви б просто пересилали їм щомісяця соточку тисяч гривень! :D
Я нагадаю, що на момент вторгнення я жив і перебував із сім'єю в Маріуполі. Чи багато військових звідти "пересилають соточку"?
M-Audio
 
Повідомлень: 3035
З нами з: 23.03.11
Подякував: 577 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:53

  flyman написав:
  Успіх написав:Бо, я чітко знаю ХТО мене у всьому цьому наїпав! :mrgreen:

та не вже згадав свій пост в новорічну ніч 2019?

Ні, ні ))
Одна людина в системі - це пішак!

Мене ВСЯ система наїпала!

Але, я не здамся без бою!© :lol: :lol: :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6663
З нами з: 18.03.21
Подякував: 226 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
  #<1 ... 9311931293139314>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63354
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222670
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708230
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12481)
04.08.2024 00:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.