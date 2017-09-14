Додано: Суб 03 сер, 2024 23:39

Успіх написав: M-Audio написав: Успіх написав: Але, судячи з більшості ігнору - люди самі не знають, чого хочуть, за умови, що САМЕ ВОНИ ПІДУТЬ НА ФРОНТ! Але, судячи з більшості ігнору - люди самі не знають, чого хочуть,

У вашому питанні такого _малозначущого_ уточнення не було

Це дещо змінює диспозицію питання У вашому питанні такого _малозначущого_ уточнення не булоЦе дещо змінює диспозицію питання

Що змінює?))

Що якщо з дивану - то до кордонів 91го?

А якщо вже завтра Вас і інших точно на фронт - "то давайте все ж таки перемир'я"? Що змінює?))Що якщо з дивану - то до кордонів 91го?А якщо вже завтра Вас і інших точно на фронт - "то давайте все ж таки перемир'я"?

Успіх написав: M-Audio написав: Тоді взагалі більше думали про те, як пережити цю ситуацію із сім'єю, і, м'яко кажучи, ніхто б не зрозумів, якщо б я пішов кудись воювати замість щоб триматися разом. Та воно й зараз так, насправді. Вік і здоров'я теж не додають аргументів до планів повоювати, хоча все ще "18-60". Тоді взагалі більше думали про те, як пережити цю ситуацію із сім'єю, і, м'яко кажучи, ніхто б не зрозумів, якщо б я пішов кудись воювати замість щоб триматися разом. Та воно й зараз так, насправді. Вік і здоров'я теж не додають аргументів до планів повоювати, хоча все ще "18-60". З таких дописів я розумію/ще раз переконуюсь в наступному>>> що, "Успіх, ти просто попав)) просто ти, як лох 2,5роки скидався по бліндаж/окопах..."

З таких дописів я розумію/ще раз переконуюсь в наступному>>> що, "Успіх, ти просто попав)) просто ти, як лох 2,5роки скидався по бліндаж/окопах..."

Ви не зрозуміли сарказму. Звісно ж, що це, може, найбільш значущий фактор. І звісно, що я свою відповідь писав за нинішніх умов, коли я НЕ воюю сам.Не мав на меті вас переконати в протилежному. Бо і сам розумію, що ви вчинили, правильно, але тепер страждаєте від наслідків свого рішення. Я можу відчувати, що вчинив менш правильно, але від цього не постраждав настільки. З іншого боку -- якщо б я гипотетично пішов тоді воювати, і мене б взяли, зараз співвідношення було б протилежне, бо мене б вже або не було, або сидів би я в полоні з Азовом, а сім'я б без засобів до існування десь вешталась на теренах незалежної. Було б це краще -- не думаю.