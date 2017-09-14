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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:39
Успіх написав:
Що змінює?))
Що якщо з дивану - то до кордонів 91го?
А якщо вже завтра Вас і інших точно на фронт - "то давайте все ж таки перемир'я"?
Ви не зрозуміли сарказму. Звісно ж, що це, може, найбільш значущий фактор. І звісно, що я свою відповідь писав за нинішніх умов, коли я НЕ воюю сам.
Успіх написав: M-Audio написав:
Тоді взагалі більше думали про те, як пережити цю ситуацію із сім'єю, і, м'яко кажучи, ніхто б не зрозумів, якщо б я пішов кудись воювати замість щоб триматися разом. Та воно й зараз так, насправді. Вік і здоров'я теж не додають аргументів до планів повоювати, хоча все ще "18-60".
З таких дописів я розумію/ще раз переконуюсь в наступному>>> що, "Успіх, ти просто попав)) просто ти, як лох 2,5роки скидався по бліндаж/окопах..."
Не мав на меті вас переконати в протилежному. Бо і сам розумію, що ви вчинили, правильно, але тепер страждаєте від наслідків свого рішення. Я можу відчувати, що вчинив менш правильно, але від цього не постраждав настільки. З іншого боку -- якщо б я гипотетично пішов тоді воювати, і мене б взяли, зараз співвідношення було б протилежне, бо мене б вже або не було, або сидів би я в полоні з Азовом, а сім'я б без засобів до існування десь вешталась на теренах незалежної. Було б це краще -- не думаю.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:43
Ukrainian написав:
Вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту рф “Ростов-на-Дону“. В результаті влучання човен затонув на місці", — йдеться у дописі.
Эта новость заставила харьковчан ожидать массированного обстрела сегодня и завтра
. Ведь мы заметили закономерность, по которой кремль готовит такие обстрелы - а именно после подобных заметных удачных действий украинских ВСУ против вс рф кремль отвечает КАБами, Искандерами, Кинжалами, а также РСЗО по преимущественно гражданским украинским объектам.
Ну согласитесь, что нельзя считать не гражданским объектом - к примеру, частный или многоквартирный жилой дом харьковчан, район какого-то склада новой почты, многострадальное транспортное коммунальное предприятие, давно теряющую свою ценность телевизионную вышку и т.д.
Что касается развития войны, то с каждым днем яснее и яснее прослеживается стратегия украинского генерального штаба - первым взять и вернуть под контроль Крым, оборонять который, как мы помним все, очень непросто из-за его географического положения. Снабжение Крыма и его военного контингента осуществляется кремлем сейчас тремя каналами, каждый из которых становится все ненадежнее и ненадежнее. При возврате Крыма под контроль Украины кремль потеряет только лицо, но не важные активы на подобии ЗАЭС. При этом вряд ли в Крым зайдут ВСУ чтобы не столкнуться с то й же самой проблемой - сложностью его обороны в условиях современной войны.
Мысль свою еще не сформировал полностью, так как хочу уже спать...
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:43
Успіх написав:
Бо, я чітко знаю ХТО мене у всьому цьому наїпав!
та не вже згадав свій пост в новорічну ніч 2019?
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flyman
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:43
Слухайте, я написав одне, на мою думку найбільш важливе, речення -- я не вправі вирішувати, воювати чи ні, замість тих, хто воює. Бо питання кордонів насправді є питанням, чи продовжуємо ми воювати, чи ні. На це можуть відповісти тільки ті, хто воює, а не з умовного "дивану".
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:44
M-Audio написав:
але тепер страждаєте від наслідків свого рішенн
Я НЕ шкодував пів року, а може і рік за своїм рішенням - піти в ЗСУ!
Але система мене жорстоко наї бала!
Ну не можна ж так з людьми!
Особливо з тими, які ризикують своїм життям і здоров'ям!!!
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:47
M-Audio написав:
Бо питання кордонів насправді є питанням, чи продовжуємо ми воювати, чи ні. На це можуть відповісти тільки ті, хто воює, а не з умовного "дивану".
Ну от - золоті слова!
А то тут всякі Флери з своїми заброньованими чоловіками - то би руками Успіхів ще б 10р воювали до кордонів 91го, а потім і ще до москви б захотіли)))
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:50
M-Audio написав:
а сім'я б без засобів до існування десь вешталась на теренах незалежної
А може все було б добре)) і Ви б просто пересилали їм щомісяця соточку тисяч гривень!
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:53
Успіх написав: M-Audio написав:
а сім'я б без засобів до існування десь вешталась на теренах незалежної
А може все було б добре)) і Ви б просто пересилали їм щомісяця соточку тисяч гривень!
Я нагадаю, що на момент вторгнення я жив і перебував із сім'єю в Маріуполі. Чи багато військових звідти "пересилають соточку"?
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:53
flyman написав: Успіх написав:
Бо, я чітко знаю ХТО мене у всьому цьому наїпав!
та не вже згадав свій пост в новорічну ніч 2019?
Ні, ні ))
Одна людина в системі - це пішак!
Мене ВСЯ система наїпала!
Але, я не здамся без бою!©
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