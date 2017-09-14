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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:54
M-Audio написав:
Бо питання кордонів насправді є питанням, чи продовжуємо ми воювати, чи ні. На це можуть відповісти тільки ті, хто воює, а не з умовного "дивану".
100500%
референдум среди зсу надо проводить. воюем ли дальше 2-5-10 лет или...
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:55
Успіх написав: flyman написав: Успіх написав:
Бо, я чітко знаю ХТО мене у всьому цьому наїпав!
та не вже згадав свій пост в новорічну ніч 2019?
Ні, ні ))
Одна людина в системі - це пішак!
Мене ВСЯ система наїпала!
Але, я не здамся без бою!©
ти ж внесистемного так хтів, так хтів ...
а воно таке все несистемно системне:
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 03 сер, 2024 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:57
M-Audio написав: Успіх написав: M-Audio написав:
а сім'я б без засобів до існування десь вешталась на теренах незалежної
А може все було б добре)) і Ви б просто пересилали їм щомісяця соточку тисяч гривень!
Я нагадаю, що на момент вторгнення я жив і перебував із сім'єю в Маріуполі. Чи багато військових звідти "пересилають соточку"?
А я пересікався з хлопцями з сіл які біля Маріуполя...
Вони розказували про перший день війни і як вони відступали, шукаючи на відступах підтримку ЗСУ...
Але - вони вижили/вступили до лав ЗСУ!
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 03 сер, 2024 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:58
flyman написав:
внесистемного
Але система його поглинула)))
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:59
Успіх написав: flyman написав:
внесистемного
Але система його поглинула)))
досі не дійшло ... "боярє плохія" (с)
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 03 сер, 2024 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:59
Успіх написав: flyman написав:
внесистемного
Але система його поглинула)))
как будто он сильно сопротивлялся
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Додано: Нед 04 сер, 2024 00:03
vitaliiangel написав:
референдум среди зсу надо проводить. воюем ли дальше 2-5-10 лет или...
...або посилаємо на фронт Будівельника з його синами, Песікота, Василя з Рівного, Юкраїніана... і обов'язково ура-патріотку, потужну борцицю)) разом з її чоловіком!
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Додано: Нед 04 сер, 2024 00:09
Все, на добраніч всім!!!
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