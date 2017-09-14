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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9311931293139314
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:54

  M-Audio написав:Бо питання кордонів насправді є питанням, чи продовжуємо ми воювати, чи ні. На це можуть відповісти тільки ті, хто воює, а не з умовного "дивану".
100500%
референдум среди зсу надо проводить. воюем ли дальше 2-5-10 лет или...
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:55

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Бо, я чітко знаю ХТО мене у всьому цьому наїпав! :mrgreen:

та не вже згадав свій пост в новорічну ніч 2019?

Ні, ні ))
Одна людина в системі - це пішак!

Мене ВСЯ система наїпала!

Але, я не здамся без бою!© :lol: :lol: :lol:

ти ж внесистемного так хтів, так хтів ...

а воно таке все несистемно системне:
Востаннє редагувалось flyman в Суб 03 сер, 2024 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:57

  M-Audio написав:
  Успіх написав:
  M-Audio написав:а сім'я б без засобів до існування десь вешталась на теренах незалежної
А може все було б добре)) і Ви б просто пересилали їм щомісяця соточку тисяч гривень! :D
Я нагадаю, що на момент вторгнення я жив і перебував із сім'єю в Маріуполі. Чи багато військових звідти "пересилають соточку"?
А я пересікався з хлопцями з сіл які біля Маріуполя...
Вони розказували про перший день війни і як вони відступали, шукаючи на відступах підтримку ЗСУ...

Але - вони вижили/вступили до лав ЗСУ!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 03 сер, 2024 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:внесистемного
Але система його поглинула)))
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:59

  Успіх написав:
  flyman написав:внесистемного
Але система його поглинула)))

досі не дійшло ... "боярє плохія" (с)
Востаннє редагувалось flyman в Суб 03 сер, 2024 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:59

  Успіх написав:
  flyman написав:внесистемного
Але система його поглинула)))

как будто он сильно сопротивлялся
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 00:03

І тоді - все буде добре!)))

  vitaliiangel написав:референдум среди зсу надо проводить. воюем ли дальше 2-5-10 лет или...
...або посилаємо на фронт Будівельника з його синами, Песікота, Василя з Рівного, Юкраїніана... і обов'язково ура-патріотку, потужну борцицю)) разом з її чоловіком!
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 00:09

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

Все, на добраніч всім!!!
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