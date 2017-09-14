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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 сер, 2024 01:14
vitaliiangel написав: Ukrainian написав:
Крим перетворюється в чемодан без ручки !?
Станом на зараз в окупованому росіянами Криму залишилось 5 військових аеродромів. З них два - вже без літаків.
и шо нафиг они нужны в крыму, если пулять можно с каспия.
Військові експерти яких ми заслужили..
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