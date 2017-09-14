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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9312931393149315
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 01:14

  vitaliiangel написав:
  Ukrainian написав:Крим перетворюється в чемодан без ручки !?
Станом на зараз в окупованому росіянами Криму залишилось 5 військових аеродромів. З них два - вже без літаків.

и шо нафиг они нужны в крыму, если пулять можно с каспия.

Військові експерти яких ми заслужили..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 02:37

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  Ukrainian написав:Крим перетворюється в чемодан без ручки !?
Станом на зараз в окупованому росіянами Криму залишилось 5 військових аеродромів. З них два - вже без літаків.

и шо нафиг они нужны в крыму, если пулять можно с каспия.

Військові експерти яких ми заслужили..

Я не експерт, та ж як я розумію, з Каспію пуляють ракетами ТУшки, іноді, по всій Україні, а з ближніх аеродромів СУшки КАБами щоденно по лінії зіткнення.
sergey_sryvkin
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