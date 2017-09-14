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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 сер, 2024 01:14
vitaliiangel написав: Ukrainian написав:
Крим перетворюється в чемодан без ручки !?
Станом на зараз в окупованому росіянами Криму залишилось 5 військових аеродромів. З них два - вже без літаків.
и шо нафиг они нужны в крыму, если пулять можно с каспия.
Військові експерти яких ми заслужили..
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Додано: Нед 04 сер, 2024 02:37
Hotab написав: vitaliiangel написав: Ukrainian написав:
Крим перетворюється в чемодан без ручки !?
Станом на зараз в окупованому росіянами Криму залишилось 5 військових аеродромів. З них два - вже без літаків.
и шо нафиг они нужны в крыму, если пулять можно с каспия.
Військові експерти яких ми заслужили..
Я не експерт, та ж як я розумію, з Каспію пуляють ракетами ТУшки, іноді, по всій Україні, а з ближніх аеродромів СУшки КАБами щоденно по лінії зіткнення.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 06:27
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Я один бачу, що нашим(як на верху) так і тут(серед пересічних) плювати на життя людей, а "лиш би не вони на фронт"?
Щось цей "загальний цинізм" - зовсім не прихований!
а ты за этот цинизм воюешь! справедливости ещё меньше, чем ты думал.
Бідні вигадали справедливість, а багаті Закони. Десь посередині буде правда.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 06:54
Успіх написав:
Одним словом - давайте по-чесному: 98% тутешніх готові 4 бласті віддати і Крим, аби лиш їх не відправити на фронт!
А так - то звичайно, що з дивану - всі 100% за кордони 91го і взагалі, ще взяти москву!)))
=====
Ще маєте час до 24:00 зі мною поспілкуватись, далі - буде сон...
Мені буде снитись, що я маю вимкнути генератор і "легко спати", щоб крізь сон чути рацію, якщо буде команда "До бою!"
Ніхто не визнає цього навіть якщо латентний гомосексуаліст
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Додано: Нед 04 сер, 2024 06:55
Стихийный митинг в Краснодаре из-за отключения электричества
С протестом вышли жители ЖК “Краски”, ЖК “Ред”, ЖК “Дружный” и других.
“Каждый день отключали свет, каждый день. Сутки света не было сейчас, жара 40+, домов 10-15 — нет света, в каждом доме по 600 квартир”, — рассказал “Осторожно, новости” один из местных жителей. Горожане хотят привлечь внимание властей и требуют решить проблемы с постоянным отсутствием электричества и воды.
“В период с 19.07. по 20.07. свет отсутствовал с 13 до 8:40 утра следующего дня. Потом дали на 10 минут и снова выключили. Сейчас пытаются подключить к другому трансформатору, есть свет воды нет и наоборот. По 30-40 минут на каждую сторону дома. Со светом так же отсутствует и вода. Подвоз воды не осуществляется. Заранее никто не предупреждает об отключении электроэнергии, чтобы люди могли как-то подготовиться”.
По их словам, “Краснодарэнерго выбрали тактику не отвечать на звонки жителей”. В части домов нет газа, поэтому приготовление пищи невозможно из-за отсутствия света.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 07:05
sergey_sryvkin
а з ближніх аеродромів СУшки КАБами щоденно по лінії зіткнення.
Саме так. А також винищувачі, які пробують спіймати наші літаки (які закидають jdam) і вертольоти .
І ясно що для них наближеність до ЛБЗ має ключове значення.
Але ж «експерт» сказав….
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Додано: Нед 04 сер, 2024 07:07
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Додано: Нед 04 сер, 2024 07:18
vitaliiangel написав:
Грузия же не возбухает за абхазию? и с рф типа как замирилась. И в нато/ес уже не просится
Я вот молдован не понимаю, они то почему до сих пор ни нато ни ес? У них же все там хорошо.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 07:30
BIGor написав:Успіх
всі хочуть загрібати жар чужими руками, захист своїх активів fler, прохожий і його чоловік делегували Вам. А прибутки і користь з активів - їм.
Так головне питання війни це як бідніх заставити захищати майно багатих.
Ось вже докатились до прямого примусу.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 07:44
Успіх написав:
Бо, я чітко знаю ХТО мене у всьому цьому наїпав!
Прошу прощения за цинизм, но есть подозрение, что в этом Вы заблуждаетесь. Со стороны хорошо видно, что обманули себя Вы сами. И продолжаете обманывать.
Вы нарисовали себе идеальную картину, а теперь жутко обижайтесь, что реальная жизнь от нее отличается.
Вам нужно срочно научиться цинизму. Идеализм - путь разочарований.
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