|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 04 сер, 2024 07:51
Сибарит написав:
Вам нужно срочно научиться цинизму. Идеализм - путь разочарований.
а цинизм путь к депрессиям. Тут или или.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24396
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2406 раз.
- Подякували: 3367 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 04 сер, 2024 07:58
M-Audio написав: flysoulfly написав: tester7336 написав:
страну для азиатов готовим?
уже толпа желающих заехать ? One way ticket
Когда прекратятся боевые действия, и европейские страны прекратят финансовую поддержку
временных переселенцев, однозначно назад потянутся очень многие "свои родные". Ибо без помощи европейского государства выжить в Европе смогут очень немногие. Разумеется, наибольшая катастрофа будет для тех, кто с оккупированных территорий (если эти территории так и останутся оккупированы), ибо возвращаться на неоккупированную территорию им некуда, и жить там не на что, а возвращаться на оккупированную -- есть шанс доехать немного не туда, куда предполагалось, да и тоже не факт, что там ещё есть куда ехать, и будет на что жить.
Мне было бы интересно посмотреть на западных политиков, пытающихся объяснить, что теперь делать этим людям (а заставить их объясняться западная пресса способна)
Працювати не пробували? Лишилась тільки одна євпропейська країна, де запезпечують житлом і соціалом - Німеччина.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9201
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1356 раз.
- Подякували: 1755 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|63357
|
|
|1493
|222680
|
|
|6076
|708256
|
|