flysoulfly написав: tester7336 написав: страну для азиатов готовим? страну для азиатов готовим? уже толпа желающих заехать ? One way ticket уже толпа желающих заехать ? One way ticket

Когда прекратятся боевые действия, ивременных переселенцев, однозначно назад потянутся очень многие "свои родные". Ибо без помощи европейского государства выжить в Европе смогут очень немногие. Разумеется, наибольшая катастрофа будет для тех, кто с оккупированных территорий (если эти территории так и останутся оккупированы), ибо возвращаться на неоккупированную территорию им некуда, и жить там не на что, а возвращаться на оккупированную -- есть шанс доехать немного не туда, куда предполагалось, да и тоже не факт, что там ещё есть куда ехать, и будет на что жить.Мне было бы интересно посмотреть на западных политиков, пытающихся объяснить, что теперь делать этим людям (а заставить их объясняться западная пресса способна)