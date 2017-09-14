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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9314931593169317>
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 07:51

  Сибарит написав:Вам нужно срочно научиться цинизму. Идеализм - путь разочарований.
а цинизм путь к депрессиям. Тут или или.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 07:58

  M-Audio написав:
  flysoulfly написав:
  tester7336 написав:страну для азиатов готовим?
уже толпа желающих заехать ? One way ticket

Когда прекратятся боевые действия, и европейские страны прекратят финансовую поддержку временных переселенцев, однозначно назад потянутся очень многие "свои родные". Ибо без помощи европейского государства выжить в Европе смогут очень немногие. Разумеется, наибольшая катастрофа будет для тех, кто с оккупированных территорий (если эти территории так и останутся оккупированы), ибо возвращаться на неоккупированную территорию им некуда, и жить там не на что, а возвращаться на оккупированную -- есть шанс доехать немного не туда, куда предполагалось, да и тоже не факт, что там ещё есть куда ехать, и будет на что жить.
Мне было бы интересно посмотреть на западных политиков, пытающихся объяснить, что теперь делать этим людям (а заставить их объясняться западная пресса способна)

Працювати не пробували? Лишилась тільки одна євпропейська країна, де запезпечують житлом і соціалом - Німеччина.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 08:11

гумореска до сльоз від сміху

Коли я побачила, що його от-от повалять, щось заболіло в душі. І відразу подумала: »А чому б його не переробити?«. Я звернулася до громади, підійшла до Володимира Григоровича Герасимчука і кажу: »Володю, ти його переробиш чи ні? Перероби, будь ласка, з Леніна на Шевченка", – каже завідувачка будинку культури.

Хотілося зробити його так, як я уявляв. Комір я доліплював, »Кобзарик« замість кепки. Оббивав і болгаркою пиляв. Шарф я йому доліпив, щоб трохи його змінити. З піджака я робив пальто. Не вдалося змінити пам’ятнику ноги. Тарас Шевченко носив модні туфлі із загостреними носами. Проте, загострити округлі чоботи Леніна не вдалося. Я пробував, але їх неможливо було зрізати болгаркою», — розказав Володимр Герасимчук.
https://varta1.com.ua/news/dekomunizaci ... 83950.html
Там і фото.
Співпадіння - Володя переробив володю на Тараса. Григорович створив Григоровича...як собі уявляв.

Пояснюю: саме отак наші еліти зробили з Україною... Для пересічних отаке. Не як радили бальцеровичі, і як робили і роблять в інших країнах, а так, як вони (наші еліти) собі уявляли.
Але для себе - нормальні нові лондони...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 08:32

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Бо, я чітко знаю ХТО мене у всьому цьому наїпав! :mrgreen:

Прошу прощения за цинизм, но есть подозрение, что в этом Вы заблуждаетесь. Со стороны хорошо видно, что обманули себя Вы сами. И продолжаете обманывать.
Вы нарисовали себе идеальную картину, а теперь жутко обижайтесь, что реальная жизнь от нее отличается.
Вам нужно срочно научиться цинизму. Идеализм - путь разочарований.

Тоді зникне унікальний Успіх!
Який абсолютно не знає, не сприймає, не визнає розчарування, депресії, озлобленності, песимізму та ін. складових рис характеру, які зустрічаються у реалістів.

Унікальний випадок...
Хоча і в житті, і в художніх творах зустрічається така модель в якості ефективної: людина вигадує собі свій світ (навіть себе другого) і досягає мети, результатів ... як не сам реальний, а як, наприклад, кіногерой.
Більшості, правда, не щастить...
Але ті, кому пощастило, досягають високих результатів. Які б вони ніколи не досягли, будучі реалістами.

Тож нехай Успіху щастить!
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 сер, 2024 08:42, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 08:35

  BIGor написав:Успіх всі хочуть загрібати жар чужими руками, захист своїх активів fler, прохожий і його чоловік делегували Вам. А прибутки і користь з активів - їм.

А що, Успіх безсеребряник? У нього нема активів?
Та і інші захисники , хто про себе розказує, не в шалашах живуть.
На захисті (як і сховались) різні люди: зі статками і без них.
Та і тих, чиї статки начебто захищають, ви якось не обʼєктивно виділили.
Є пул халамидних нахалбудів, а власник теж ховається від фронту.
Є ірпенятна комерційна нерухомість, а власник ховається , бо 50+ повідомлень за день самі себе не напишуть.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 08:47

  Hotab написав:бо 50+ повідомлень за день самі себе не напишуть.
форум придуман для общения, если ты угрюмый тюфяк который стесняется лишний раз что то сказать/написать это ближе к патологии эмоциональных состояний. А не твоё преимущество. Сиди себе в гордом одиночестве в лесу без людей и интернета. Но нет, зачем то ты приходишь на форум и бухтишь, что кто то много пишет, типа ты их нанял, а они работать не хотят. Не в 1й раз я тебе объясняю элементарные вещи, понятные даже школьнику, но непонятные лично тебе. У тебя нет никакого права осуждать форумчан. Заведи детей и воспитай их так, как считаешь правильным.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 08:53

За крок до неймовірного перевороту думок©

  sens написав:Бідні вигадали справедливість, а багаті Закони. Десь посередині буде правда.
Гарно сказано.
От тільки я думав, що справедливість не вигадана, а створена/народжена з давніх давен! :D
Але бачу на Марсі, що тут про справедливість просто десь-колись чули, а що воно таке, і як її застосовувати - не знають!
Та й взагалі, не розуміють, для чого її застосовувати🤦🏻
  sens написав:Ніхто не визнає цього навіть якщо латентний гомосексуаліст
Так отож!
Виявляється, що ура-патріоти - тільки на словах/тільки коли викрикують гарні патріотичні гасла!
А насправді/на ділі - вони ЗОВСІМ НЕ ГОТОВІ віддати СВОЮ душу й тіло за нашу свободу/за Україну!

Отакі реалії!!!
  Mimohod написав:Так головне питання війни це як бідніх заставити захищати майно багатих.
Ось вже докатились до прямого примусу
Так отож!
Гарна/яскрава обгортка з кожним днем спадає і оголюється пряме/неприховане РЕАЛЬНЕ рабство!
(просто ще трохи прикрите зарплатами/преміями і невеличкими відпустками)
  Сибарит написав:Вы нарисовали себе идеальную картину, а теперь жутко обижайтесь, что реальная жизнь от нее отличается.
Так я не вигадував для себе/інших Рай!
Я просто думав, що все ЗВИЧАЙНЕ/просте/пересічне...(не можу підібрати потрібного слова) :)
Ну типу, що все само собою розуміється, що таке добро/зло... що таке справедливість...

Тобто, як математика для першачків))
2+2=4 - тобто тут, навіть, і близько ніхто ж не подумає, що може бути якось по-іншому!
От і я не думав, що якісь можуть бути перекоси від елементарних простих речей! :)
  Сибарит написав:Вам нужно срочно научиться цинизму. Идеализм - путь разочарований.
Найкраще вчитись пофігізму! :D

Але з моїм загостреним почуттям справедливості - то не все так просто...
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:01

vitaliiangel

форум придуман для общения,


А никчемная жизнь для интернета и форума)))

Успіх вмовляє Флер:

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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:05

НЕ самотній/НЕ одинокий "вовк справедливості")))

  detroytred написав:
  Сибарит написав:
  Успіх написав:Бо, я чітко знаю ХТО мене у всьому цьому наїпав! :mrgreen:

Прошу прощения за цинизм, но есть подозрение, что в этом Вы заблуждаетесь. Со стороны хорошо видно, что обманули себя Вы сами. И продолжаете обманывать.
Вы нарисовали себе идеальную картину, а теперь жутко обижайтесь, что реальная жизнь от нее отличается.
Вам нужно срочно научиться цинизму. Идеализм - путь разочарований.

Тоді зникне унікальний Успіх!
Який абсолютно не знає, не сприймає, не визнає розчарування, депресії, озлобленності, песимізму та ін. складових рис характеру, які зустрічаються у реалістів.

Унікальний випадок...
Хоча і в житті, і в художніх творах зустрічається така модель в якості ефективної: людина вигадує собі свій світ (навіть себе другого) і досягає мети, результатів ... як не сам реальний, а як, наприклад, кіногерой.
Більшості, правда, не щастить...
Але ті, кому пощастило, досягають високих результатів. Які б вони ніколи не досягли, будучі реалістами.

Тож нехай Успіху щастить!

Дякую! :D

І за мою характеристику - теж! :D
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:10

  Успіх написав:От тільки я думав, що справедливість не вигадана, а створена/народжена з давніх давен!
:shock: :shock: :shock:

справедливость это высшее достижение общества. В животном мире её нет, там закон выживает сильнейший, что не способствует развитию интеллекта. Домашние обезьяны значительно умнее своих диких собратьев, потому что перед домашними не стоит задача выжить, что активирует работу познавательных участков мозга. Соответственно деградация общества это переход с относительной справедливости к праву сильного. Что мы и наблюдаем.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 04 сер, 2024 09:14, всього редагувалось 1 раз.
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