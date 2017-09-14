а цинизм путь к депрессиям. Тут или или.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 07:51
Додано: Нед 04 сер, 2024 07:58
Працювати не пробували? Лишилась тільки одна євпропейська країна, де запезпечують житлом і соціалом - Німеччина.
Додано: Нед 04 сер, 2024 08:11
гумореска до сльоз від сміху
Коли я побачила, що його от-от повалять, щось заболіло в душі. І відразу подумала: »А чому б його не переробити?«. Я звернулася до громади, підійшла до Володимира Григоровича Герасимчука і кажу: »Володю, ти його переробиш чи ні? Перероби, будь ласка, з Леніна на Шевченка", – каже завідувачка будинку культури.
Хотілося зробити його так, як я уявляв. Комір я доліплював, »Кобзарик« замість кепки. Оббивав і болгаркою пиляв. Шарф я йому доліпив, щоб трохи його змінити. З піджака я робив пальто. Не вдалося змінити пам’ятнику ноги. Тарас Шевченко носив модні туфлі із загостреними носами. Проте, загострити округлі чоботи Леніна не вдалося. Я пробував, але їх неможливо було зрізати болгаркою», — розказав Володимр Герасимчук.
Там і фото.
Співпадіння - Володя переробив володю на Тараса. Григорович створив Григоровича...як собі уявляв.
Пояснюю: саме отак наші еліти зробили з Україною... Для пересічних отаке. Не як радили бальцеровичі, і як робили і роблять в інших країнах, а так, як вони (наші еліти) собі уявляли.
Але для себе - нормальні нові лондони...
Додано: Нед 04 сер, 2024 08:32
Тоді зникне унікальний Успіх!
Який абсолютно не знає, не сприймає, не визнає розчарування, депресії, озлобленності, песимізму та ін. складових рис характеру, які зустрічаються у реалістів.
Унікальний випадок...
Хоча і в житті, і в художніх творах зустрічається така модель в якості ефективної: людина вигадує собі свій світ (навіть себе другого) і досягає мети, результатів ... як не сам реальний, а як, наприклад, кіногерой.
Більшості, правда, не щастить...
Але ті, кому пощастило, досягають високих результатів. Які б вони ніколи не досягли, будучі реалістами.
Тож нехай Успіху щастить!
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 сер, 2024 08:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 сер, 2024 08:35
А що, Успіх безсеребряник? У нього нема активів?
Та і інші захисники , хто про себе розказує, не в шалашах живуть.
На захисті (як і сховались) різні люди: зі статками і без них.
Та і тих, чиї статки начебто захищають, ви якось не обʼєктивно виділили.
Є пул халамидних нахалбудів, а власник теж ховається від фронту.
Є ірпенятна комерційна нерухомість, а власник ховається , бо 50+ повідомлень за день самі себе не напишуть.
Додано: Нед 04 сер, 2024 08:47
форум придуман для общения, если ты угрюмый тюфяк который стесняется лишний раз что то сказать/написать это ближе к патологии эмоциональных состояний. А не твоё преимущество. Сиди себе в гордом одиночестве в лесу без людей и интернета. Но нет, зачем то ты приходишь на форум и бухтишь, что кто то много пишет, типа ты их нанял, а они работать не хотят. Не в 1й раз я тебе объясняю элементарные вещи, понятные даже школьнику, но непонятные лично тебе. У тебя нет никакого права осуждать форумчан. Заведи детей и воспитай их так, как считаешь правильным.
Додано: Нед 04 сер, 2024 08:53
За крок до неймовірного перевороту думок©
Гарно сказано.
От тільки я думав, що справедливість не вигадана, а створена/народжена з давніх давен!
Але бачу на Марсі, що тут про справедливість просто десь-колись чули, а що воно таке, і як її застосовувати - не знають!
Та й взагалі, не розуміють, для чого її застосовувати🤦🏻
Так отож!
Виявляється, що ура-патріоти - тільки на словах/тільки коли викрикують гарні патріотичні гасла!
А насправді/на ділі - вони ЗОВСІМ НЕ ГОТОВІ віддати СВОЮ душу й тіло за нашу свободу/за Україну!
Отакі реалії!!!
Так отож!
Гарна/яскрава обгортка з кожним днем спадає і оголюється пряме/неприховане РЕАЛЬНЕ рабство!
(просто ще трохи прикрите зарплатами/преміями і невеличкими відпустками)
Так я не вигадував для себе/інших Рай!
Я просто думав, що все ЗВИЧАЙНЕ/просте/пересічне...(не можу підібрати потрібного слова)
Ну типу, що все само собою розуміється, що таке добро/зло... що таке справедливість...
Тобто, як математика для першачків))
2+2=4 - тобто тут, навіть, і близько ніхто ж не подумає, що може бути якось по-іншому!
От і я не думав, що якісь можуть бути перекоси від елементарних простих речей!
Найкраще вчитись пофігізму!
Але з моїм загостреним почуттям справедливості - то не все так просто...
Додано: Нед 04 сер, 2024 09:01
Додано: Нед 04 сер, 2024 09:05
НЕ самотній/НЕ одинокий "вовк справедливості")))
Дякую!
І за мою характеристику - теж!
Додано: Нед 04 сер, 2024 09:10
справедливость это высшее достижение общества. В животном мире её нет, там закон выживает сильнейший, что не способствует развитию интеллекта. Домашние обезьяны значительно умнее своих диких собратьев, потому что перед домашними не стоит задача выжить, что активирует работу познавательных участков мозга. Соответственно деградация общества это переход с относительной справедливости к праву сильного. Что мы и наблюдаем.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 04 сер, 2024 09:14, всього редагувалось 1 раз.
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