Додано: Нед 04 сер, 2024 08:53

sens написав: Бідні вигадали справедливість, а багаті Закони. Десь посередині буде правда. Бідні вигадали справедливість, а багаті Закони. Десь посередині буде правда.

sens написав: Ніхто не визнає цього навіть якщо латентний гомосексуаліст Ніхто не визнає цього навіть якщо латентний гомосексуаліст

Mimohod написав: Так головне питання війни це як бідніх заставити захищати майно багатих.

Ось вже докатились до прямого примусу Так головне питання війни це як бідніх заставити захищати майно багатих.Ось вже докатились до прямого примусу

Сибарит написав: Вы нарисовали себе идеальную картину, а теперь жутко обижайтесь, что реальная жизнь от нее отличается. Вы нарисовали себе идеальную картину, а теперь жутко обижайтесь, что реальная жизнь от нее отличается.

Сибарит написав: Вам нужно срочно научиться цинизму. Идеализм - путь разочарований. Вам нужно срочно научиться цинизму. Идеализм - путь разочарований.

Гарно сказано.От тільки я думав, що справедливість не вигадана, а створена/народжена з давніх давен!Але бачу на Марсі, що тут про справедливість просто десь-колись чули, а що воно таке, і як її застосовувати - не знають!Та й взагалі, не розуміють, для чого її застосовувати🤦🏻Так отож!Виявляється, що ура-патріоти - тільки на словах/тільки коли викрикують гарні патріотичні гасла!А насправді/на ділі - вони ЗОВСІМ НЕ ГОТОВІ віддати СВОЮ душу й тіло за нашу свободу/за Україну!Отакі реалії!!!Так отож!Гарна/яскрава обгортка з кожним днем спадає і оголюється пряме/неприховане РЕАЛЬНЕ рабство!(просто ще трохи прикрите зарплатами/преміями і невеличкими відпустками)Так я не вигадував для себе/інших Рай!Я просто думав, що все ЗВИЧАЙНЕ/просте/пересічне...(не можу підібрати потрібного слова)Ну типу, що все само собою розуміється, що таке добро/зло... що таке справедливість...Тобто, як математика для першачків))2+2=4 - тобто тут, навіть, і близько ніхто ж не подумає, що може бути якось по-іншому!От і я не думав, що якісь можуть бути перекоси від елементарних простих речей!Найкраще вчитись пофігізму!Але з моїм загостреним почуттям справедливості - то не все так просто...