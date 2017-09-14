Чекай, чекай - от як зніме бронь чоловік Флер, як піде на фронт, та як покаже всім, як треба здобувати кордони 91го... А там дивись і сама Флер захоче піти на фронт до свого "героя"!(ну не все ж життя свистіти в чужі свистки за окуляри)
Успіх написав:От тільки я думав, що справедливість не вигадана, а створена/народжена з давніх давен!
справедливость это высшее достижение общества. В животном мире её нет, там закон выживает сильнейший, что не способствует развитию интеллекта. Домашние обезьяны значительно умнее своих диких собратьев, потому что перед домашними не стоит задача выжить, что активирует работу познавательных участков мозга. Соответственно деградация общества это переход с относительной справедливости к праву сильного. Что мы и наблюдаем.
Плавно назад повертаємось в тваринний світ? Бо щось таке враження, що рухаємось в цьому напрямку
sens написав:Бідні вигадали справедливість, а багаті Закони. Десь посередині буде правда.
Гарно сказано. От тільки я думав, що справедливість не вигадана, а створена/народжена з давніх давен! Але бачу на Марсі, що тут про справедливість просто десь-колись чули, а що воно таке, і як її застосовувати - не знають! Та й взагалі, не розуміють, для чого її застосовувати🤦🏻
sens написав:Ніхто не визнає цього навіть якщо латентний гомосексуаліст
Так отож! Виявляється, що ура-патріоти - тільки на словах/тільки коли викрикують гарні патріотичні гасла! А насправді/на ділі - вони ЗОВСІМ НЕ ГОТОВІ віддати СВОЮ душу й тіло за нашу свободу/за Україну!
Отакі реалії!!!
Mimohod написав:Так головне питання війни це як бідніх заставити захищати майно багатих. Ось вже докатились до прямого примусу
Так отож! Гарна/яскрава обгортка з кожним днем спадає і оголюється пряме/неприховане РЕАЛЬНЕ рабство! (просто ще трохи прикрите зарплатами/преміями і невеличкими відпустками)
Сибарит написав:Вы нарисовали себе идеальную картину, а теперь жутко обижайтесь, что реальная жизнь от нее отличается.
Так я не вигадував для себе/інших Рай! Я просто думав, що все ЗВИЧАЙНЕ/просте/пересічне...(не можу підібрати потрібного слова) Ну типу, що все само собою розуміється, що таке добро/зло... що таке справедливість...
Тобто, як математика для першачків)) 2+2=4 - тобто тут, навіть, і близько ніхто ж не подумає, що може бути якось по-іншому! От і я не думав, що якісь можуть бути перекоси від елементарних простих речей!
Сибарит написав:Вам нужно срочно научиться цинизму. Идеализм - путь разочарований.
Найкраще вчитись пофігізму!
Але з моїм загостреним почуттям справедливості - то не все так просто...