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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9315931693179318>
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:13

Ох вже ті борцуни і борциці)))

  Hotab написав:vitaliiangel

форум придуман для общения,


А никчемная жизнь для интернета и форума)))

Успіх вмовляє Флер:

Зображення

Що за тролення псевдопатріотів? :lol:
Як так?© :mrgreen:

Чекай, чекай - от як зніме бронь чоловік Флер, як піде на фронт, та як покаже всім, як треба здобувати кордони 91го... :lol:
А там дивись і сама Флер захоче піти на фронт до свого "героя"!(ну не все ж життя свистіти в чужі свистки за окуляри) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:16

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Переграєш і хамиш
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:17

  Hotab написав:А никчемная жизнь для интернета и форума)))
твоя жизнь образец никчемности. Тебя отовсюду гонят сцаным веником за твою асоциальность и социопатию. И даже погоны офицера не спасают, по итогу личные качества оказываются важнее званий и звёздочек.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:18

Так ми і Дарвіна поламаєм))))))

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:От тільки я думав, що справедливість не вигадана, а створена/народжена з давніх давен!
:shock: :shock: :shock:

справедливость это высшее достижение общества. В животном мире её нет, там закон выживает сильнейший, что не способствует развитию интеллекта. Домашние обезьяны значительно умнее своих диких собратьев, потому что перед домашними не стоит задача выжить, что активирует работу познавательных участков мозга. Соответственно деградация общества это переход с относительной справедливости к праву сильного. Что мы и наблюдаем.
Плавно назад повертаємось в тваринний світ?
Бо щось таке враження, що рухаємось в цьому напрямку :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:19

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:А никчемная жизнь для интернета и форума)))
твоя жизнь образец никчемности. Тебя отовсюду гонят сцаным веником за твою асоциальность и социопатию. И даже погоны офицера не спасают, по итогу личные качества оказываются важнее званий и звёздочек.

Откуда меня гонят, аутист?))
Это я принцесса ирпенская в заточении, или ты?))
Социальный наш :D

Ктоттете сказал, что подменивший реальную жизнь на интернет - это социальные люди, чучело? :mrgreen:
Зображення :D :D
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 04 сер, 2024 09:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:20

  Успіх написав:Плавно назад повертаємось в тваринний світ?
я бы сказал галопом. вслед за русскими.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:24

*А для цього потрібна братва відважна, а не маміни синочки...*

*життя ... і прожити його треба так, щоб не було болісно за бесцільно прожиті роки, щоб не палив ганьба за підленьке та дріб'язкове минуле і щоб, вмираючи міг сказати...*

Залишається тільки підставляти заради чого)))
Як ото з головою на пам'ятнику.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 сер, 2024 09:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:25

  Успіх написав:
  sens написав:Бідні вигадали справедливість, а багаті Закони. Десь посередині буде правда.
Гарно сказано.
От тільки я думав, що справедливість не вигадана, а створена/народжена з давніх давен! :D
Але бачу на Марсі, що тут про справедливість просто десь-колись чули, а що воно таке, і як її застосовувати - не знають!
Та й взагалі, не розуміють, для чого її застосовувати🤦🏻
  sens написав:Ніхто не визнає цього навіть якщо латентний гомосексуаліст
Так отож!
Виявляється, що ура-патріоти - тільки на словах/тільки коли викрикують гарні патріотичні гасла!
А насправді/на ділі - вони ЗОВСІМ НЕ ГОТОВІ віддати СВОЮ душу й тіло за нашу свободу/за Україну!

Отакі реалії!!!
  Mimohod написав:Так головне питання війни це як бідніх заставити захищати майно багатих.
Ось вже докатились до прямого примусу
Так отож!
Гарна/яскрава обгортка з кожним днем спадає і оголюється пряме/неприховане РЕАЛЬНЕ рабство!
(просто ще трохи прикрите зарплатами/преміями і невеличкими відпустками)
  Сибарит написав:Вы нарисовали себе идеальную картину, а теперь жутко обижайтесь, что реальная жизнь от нее отличается.
Так я не вигадував для себе/інших Рай!
Я просто думав, що все ЗВИЧАЙНЕ/просте/пересічне...(не можу підібрати потрібного слова) :)
Ну типу, що все само собою розуміється, що таке добро/зло... що таке справедливість...

Тобто, як математика для першачків))
2+2=4 - тобто тут, навіть, і близько ніхто ж не подумає, що може бути якось по-іншому!
От і я не думав, що якісь можуть бути перекоси від елементарних простих речей! :)
  Сибарит написав:Вам нужно срочно научиться цинизму. Идеализм - путь разочарований.
Найкраще вчитись пофігізму! :D

Але з моїм загостреним почуттям справедливості - то не все так просто...

не слухаєш ти ні вітальєна ні холяву
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:29

Вовки справедливості боляче кусають!

  Hotab написав:Успіх
Переграєш і хамиш

Перегравати, хамити і нахабно/цинічно себе вести - це коли бронюєш свого чоловіка, а сама тим часом дуєш у чужий свисток за окуляри і одночасно вказуєш фронтовикам, як і скільки треба воювати!

А потім, витерши губи після чужого свистка)) тут на форумі продовжувати бити себе в груди і доказувати, яка "потужна патріока"!

Не було б так все цинічно☝️, то я б їй і слова кривого не сказав би!

А так - все по справедливості!
Може і вигаданій справедливості, але - вже яку маємо...
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:31

  detroytred написав:*А для цього потрібна братва відважна, а не маміни синочки...*

*життя ... і прожити його треба так, щоб не було болісно за бесцільно прожиті роки, щоб не палив ганьба за підленьке та дріб'язкове минуле і щоб, вмираючи міг сказати...*

Залишається тільки підставляти заради чого)))
Як ото з головою на пам'ятнику.

тільки там була віра у щасливе майбутнє, яке побудують на руїнах старого світу ... а тут втирають що до останнього українця, як казав класик: текст по-дибільному написаний
flyman
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  #<1 ... 9315931693179318>
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