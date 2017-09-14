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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93159316931793189319>
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:31

  detroytred написав:*А для цього потрібна братва відважна, а не маміни синочки...*

*життя ... і прожити його треба так, щоб не було болісно за бесцільно прожиті роки, щоб не палив ганьба за підленьке та дріб'язкове минуле і щоб, вмираючи міг сказати...*

Залишається тільки підставляти заради чого)))
Як ото з головою на пам'ятнику.

тільки там була віра у щасливе майбутнє, яке побудують на руїнах старого світу ... а тут втирають що до останнього українця, як казав класик: текст по-дибільному написаний
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:36

  flyman написав:
  detroytred написав:*А для цього потрібна братва відважна, а не маміни синочки...*

*життя ... і прожити його треба так, щоб не було болісно за бесцільно прожиті роки, щоб не палив ганьба за підленьке та дріб'язкове минуле і щоб, вмираючи міг сказати...*

Залишається тільки підставляти заради чого)))
Як ото з головою на пам'ятнику.

тільки там була віра у щасливе майбутнє, яке побудують на руїнах старого світу ... а тут втирають що до останнього українця, як казав класик: текст по-дибільному написаний

Точні цитати)):

""Для нас жити в неволі – це не жити, бути залежними – це не бути. Бо несамостійна і невільна Україна – це не Україна. Ми не знаємо слова "рабство". Воно є в наших словниках, але не в наших головах. Ми віддамо останню сорочку, віддамо все, що в нас є, за те, що є в нашому серці. Саме тому ми будемо битися за нашу державність до останнього – останнього подиху, останнього патрона, останнього солдата. Тільки не нашого, а ворожого", – сказав глава Української держави.

Він наголосив, що “ми будемо жити, щоб боротися, і боротися, щоб жити, ми не здамося, допоки не проженемо зі свого дому останнього окупанта, ми не зупинимося, допоки не звільнимо останній метр української землі, ми не заспокоїмося, допоки не визволимо останнє село, останню хату, останню криницю, останню вишню, останню вербу”.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/353 ... zemli.html

Тобто до визволення останньої верби...
Ціна? Рахунки таємниця...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 сер, 2024 09:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:36

  Xenon написав:
Місцеві жителі Ковеля вийшли на вулиці і "штурмують" ТЦК.

В хід пішли палки і шини. Люди вимагають звільнити хлопців яких начебто затримали на блокпосту.


визволили бідолах...

Як повідомляють свідки, після конфлікту працівники ТЦК відпустили затриманих хлопців.

на Шацькому блокпості працівники ТЦК і СП зупинили хлопців та доправили їх до ТЦК.

У хлопців забрали телефони і ключі від машини. Обурені люди влаштували мітинг біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
https://varta1.com.ua/news/u-volinskiy- ... 83983.html

серйозний прецедент...
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:46

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Плавно назад повертаємось в тваринний світ?
я бы сказал галопом. вслед за русскими.
Прикро, що рухаємось в цьому напрямку як і на Марсі, так і в тилу :roll:
І тут, і там.
  flyman написав:не слухаєш ти ні вітальєна ні холяву
Поки я ходжу з автоматом, де ще не загнаний патрон в патронік - то все під контролем!

Покищо... :lol:


*Ми не знаємо слова "рабство*
Зеленський підкреслив, що російські загарбники виконують злочинні накази, а українці – свій священний обов‘язок.

Звідти ж:
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/353 ... zemli.html

Все по полицях.... Чітко.
Починаючи з *“ми будемо жити, щоб боротися, і боротися, щоб жити...*.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:47

dimo_0n

Песикот тоже хамит.


А ви «дєвочка»?)
Ви потребуєте мого захисту?)

Як в резерв+ виглядає бронювання і скільки коштує?)

Успіху під його настрій:

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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:56

Не потрібно розписуватись за всіх! Хтось нас запитував?

  detroytred написав:*Ми не знаємо слова "рабство*
  detroytred написав:*“ми будемо жити, щоб боротися, і боротися, щоб жити...*.
Ну тут згадуються фрази з усім відомого фільму;)
"Нє ми, а Ви!"©
"Нє нас, а Вас!"©
;)
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 04 сер, 2024 09:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:57

  Hotab написав:dimo_0n

Песикот тоже хамит.


А ви «дєвочка»?)
Ви потребуєте мого захисту?)

Як в резерв+ виглядає бронювання і скільки коштує?)


Оце да. А флер точно дівчина? Ви впевнений? Бачили ії?
Чи то може ви той самий заброньований чоловік.

Як виглядає? Стоїть дата "бронювання до". Попросіть вашого одноклубника щоб він вам переслав мій скрін... Я вважав, що він ще вчора все переслав вам, холяві, флер та іншим тиловим патріотам.

Що до ціни - мені 0(нуль)грн.0(нуль)коп.

Але я знаю що ціна на таке - 5-7К баксів. Оптом дешевше як то кажуть
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 10:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

От ці штурми ТЦК це тільки перші прояви того, що пар треба випускати.
На жаль влада робить все можливе, щоб допомогти москалям розхитати суспільство.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 04 сер, 2024 10:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 10:05

  Успіх написав:
  detroytred написав:*Ми не знаємо слова "рабство*
  detroytred написав:*“ми будемо жити, щоб боротися, і боротися, щоб жити...*.
Ну тут згадуються фрази з усім відомого фільму;)
"Нє ми, а Ви!"©
"Нє нас, а Вас!"©
;)

Отож.
Класична ситуація.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 10:08

dimo_0n


А флер точно дівчина? Ви впевнений? Бачили ії?


Так як і всі, фото .
Так можна і вас поставити під сумнів, може ви Мєдвєдєв.

Щодо тих всіх чоловіків Флер, зятів ЛАДа та інший маразм.
Як ви собі уявляєте щоб жінка за чоловіка вирішувала і бронювала? Або ЛАД якось впливав на зятів.
Ніхто не уявляє собі що це за люди, їх життєву позицію, стан здоровʼя , рівень стосунків до дописувача, але питають за них. Це як взагалі?
Може ЛАД з зятями взагалі не спілкується. А Флер давно зі своїм чоловіком чужі люди.
Чомусь «виказували свою позицію щодо війни» - це у дятлів «відправляє мене на фронт».
Хто кого тут куди відправляє і як взагалі хоч теоретично може це зробити?


Я вважав, що він ще вчора все переслав вам, холяві, флер та іншим тиловим патріотам.


Востаннє редагувалось Hotab в Нед 04 сер, 2024 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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