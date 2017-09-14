detroytred написав:*А для цього потрібна братва відважна, а не маміни синочки...*
*життя ... і прожити його треба так, щоб не було болісно за бесцільно прожиті роки, щоб не палив ганьба за підленьке та дріб'язкове минуле і щоб, вмираючи міг сказати...*
Залишається тільки підставляти заради чого))) Як ото з головою на пам'ятнику.
тільки там була віра у щасливе майбутнє, яке побудують на руїнах старого світу ... а тут втирають що до останнього українця, як казав класик: текст по-дибільному написаний
Точні цитати)):
""Для нас жити в неволі – це не жити, бути залежними – це не бути. Бо несамостійна і невільна Україна – це не Україна. Ми не знаємо слова "рабство". Воно є в наших словниках, але не в наших головах. Ми віддамо останню сорочку, віддамо все, що в нас є, за те, що є в нашому серці. Саме тому ми будемо битися за нашу державність до останнього – останнього подиху, останнього патрона, останнього солдата. Тільки не нашого, а ворожого", – сказав глава Української держави.
Він наголосив, що “ми будемо жити, щоб боротися, і боротися, щоб жити, ми не здамося, допоки не проженемо зі свого дому останнього окупанта, ми не зупинимося, допоки не звільнимо останній метр української землі, ми не заспокоїмося, допоки не визволимо останнє село, останню хату, останню криницю, останню вишню, останню вербу”.
Так як і всі, фото . Так можна і вас поставити під сумнів, може ви Мєдвєдєв.
Щодо тих всіх чоловіків Флер, зятів ЛАДа та інший маразм. Як ви собі уявляєте щоб жінка за чоловіка вирішувала і бронювала? Або ЛАД якось впливав на зятів. Ніхто не уявляє собі що це за люди, їх життєву позицію, стан здоровʼя , рівень стосунків до дописувача, але питають за них. Це як взагалі? Може ЛАД з зятями взагалі не спілкується. А Флер давно зі своїм чоловіком чужі люди. Чомусь «виказували свою позицію щодо війни» - це у дятлів «відправляє мене на фронт». Хто кого тут куди відправляє і як взагалі хоч теоретично може це зробити?
Я вважав, що він ще вчора все переслав вам, холяві, флер та іншим тиловим патріотам.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 04 сер, 2024 10:21, всього редагувалось 1 раз.