Додано: Нед 04 сер, 2024 10:16

M-Audio написав: то не бачу, чому саме чоловік має бути якорем від повернення до України то не бачу, чому саме чоловік має бути якорем від повернення до України

Саме тут ми і вирішили що мільйонів ніде не отримують. наприклад в польщі де українців найбільше немає взагалі нічого. В німеччині - так ліняться, не вигідно на мінімалку працювати.А наші можновладці роблять все найкраще щоб визивати в україньців огиду, і людей які ви хочете повернути не так багато. Наприклад петицію про незаконну не видачу якоюсь постановою двірника підписало тільки 6к людей єлі єлі. Доречі за 5 міс, дп документ так і не надав інформації на якій підставі не видають ОПЛАЧЕНІ паспорти за 5к грн.Чоловік якір, тому що жінці самій в європі важко, а якщо з чоловіком тут вибір очевидний що робити. саме таких людей яким важкувато і можна рахувати на повернення.ПС, я пишу саме про масовість. Звичайно ось пан акурат на сусіднії гілці написав про канаду де сімя не може знайти ніяку роботу і чоловік хоче поїхати назад. Але це мізер таких людей, і чому не поїхати в країну на континенті я хз.