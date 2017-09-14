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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9316931793189319>
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 10:15

  Hotab написав:dimo_0n

Песикот тоже хамит.


А ви «дєвочка»?)
Ви потребуєте мого захисту?)

Як в резерв+ виглядає бронювання і скільки коштує?)

Успіху під його настрій:

Зображення

Песикоту можна. Хамство це невідємна частина його сутності. Як собаці гавкати.

Бронювання співробітників не в резерв+, а в Дії. Проходить досить просто.
Але підприємство повинно отримати статус критично важливого.
А ту звичайно корупція.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 10:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:то не бачу, чому саме чоловік має бути якорем від повернення до України


Саме тут ми і вирішили що мільйонів ніде не отримують. наприклад в польщі де українців найбільше немає взагалі нічого. В німеччині - так ліняться, не вигідно на мінімалку працювати.

А наші можновладці роблять все найкраще щоб визивати в україньців огиду, і людей які ви хочете повернути не так багато. Наприклад петицію про незаконну не видачу якоюсь постановою двірника підписало тільки 6к людей єлі єлі. Доречі за 5 міс, дп документ так і не надав інформації на якій підставі не видають ОПЛАЧЕНІ паспорти за 5к грн.

Чоловік якір, тому що жінці самій в європі важко, а якщо з чоловіком тут вибір очевидний що робити. саме таких людей яким важкувато і можна рахувати на повернення.

ПС, я пишу саме про масовість. Звичайно ось пан акурат на сусіднії гілці написав про канаду де сімя не може знайти ніяку роботу і чоловік хоче поїхати назад. Але це мізер таких людей, і чому не поїхати в країну на континенті я хз.
Востаннє редагувалось BeneFuckTor в Нед 04 сер, 2024 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 10:19

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Думаю на этой недели в мире темой номер 1 будет др. война.

Загроза війни на Близькому Сході: країни закривають посольства і просять громадян терміново покинути Ліван

https://tsn.ua/svit/zagroza-viyni-na-bl ... 33586.html

а що сталося? Іран через Ліван піде, чи навпаки?

В Ливане находится группировка Хезбалла, которая полностью финансируется правительством Ирана и др. стран Бижнего Востока. Удары по позициям хезбаллы, Иран и Йемен воспринимают, как удары по их территориям. Так же в поддержку этой группировки выступает и Саудовская Аравия.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 04 сер, 2024 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 10:23

  Дюрі-бачі написав:От ці штурми ТЦК це тільки перші прояви того, що пар треба випускати.
На жаль влада робить все можливе, щоб допомогти москалям розхитати суспільство.

Повторюсь ще раз.
Те що зараз відбувається, це щеплення суспільству від влади військових.
Проводять цю прививки олігархи, щоб зберегти звичний для них устрій.
Думав просто дискредитують армію, але те що відбувається це демонізація військових.
Причому на пару поколінь в майбутнє.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 10:28





Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 04 сер, 2024 10:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 10:33

  dimo_0n написав:
Як виглядає? Стоїть дата "бронювання до". Попросіть вашого одноклубника щоб він вам переслав мій скрін... Я вважав, що він ще вчора все переслав вам, холяві, флер та іншим тиловим патріотам.

Що до ціни - мені 0(нуль)грн.0(нуль)коп.

Але я знаю що ціна на таке - 5-7К баксів. Оптом дешевше як то кажуть


..... мені нічого не переслали ....
.... і що означає ,тиловим патріотам ?

.... вісімнадцять місяців і один день , з котрих шість місяців на нулі .....
Дімич , ти вже схаменись а ......
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 10:36

  холява написав:.... вісімнадцять місяців і один день , з котрих шість місяців на нулі .....
а ещё битва под ватерлоо и курская дуга. На отдых вам пора батенька.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 10:37

холява

. і що означає ,тиловим патріотам ?


Заброньований критичний підприємець на одеському пляжі з пляшечкою пива розказує про війну і тил))

  vitaliiangel написав:
  холява написав:.... вісімнадцять місяців і один день , з котрих шість місяців на нулі .....
а ещё битва под ватерлоо и курская дуга. На отдых вам пора батенька.


3 відео з мавпами і 5 новин з забороненого кацапського ресурсу «наблбдатєль» - Ірпенятник працює з неділі ранку, як шалений принтер)))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 04 сер, 2024 10:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 10:37

  Mimohod написав:
  vitaliiangel написав:Грузия же не возбухает за абхазию? и с рф типа как замирилась. И в нато/ес уже не просится

Я вот молдован не понимаю, они то почему до сих пор ни нато ни ес? У них же все там хорошо.

Росія в Грузії за 3 дні захопили владу,в Україні цей сценарій уповільнився
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 10:38

  холява написав:
  dimo_0n написав:
Як виглядає? Стоїть дата "бронювання до". Попросіть вашого одноклубника щоб він вам переслав мій скрін... Я вважав, що він ще вчора все переслав вам, холяві, флер та іншим тиловим патріотам.

Що до ціни - мені 0(нуль)грн.0(нуль)коп.

Але я знаю що ціна на таке - 5-7К баксів. Оптом дешевше як то кажуть


..... мені нічого не переслали ....
.... і що означає ,тиловим патріотам ?

.... вісімнадцять місяців і один день , з котрих шість місяців на нулі .....
Дімич , ти вже схаменись а ......

*Що означає. Схаменись.*

Якщо не помиляюсь, то про Пензу чи подібне ви ж йому відписували?
І якось не переймалися, що насправді.
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