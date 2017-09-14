Песикоту можна. Хамство це невідємна частина його сутності. Як собаці гавкати.
Бронювання співробітників не в резерв+, а в Дії. Проходить досить просто.
Але підприємство повинно отримати статус критично важливого.
А ту звичайно корупція.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 10:15
Песикоту можна. Хамство це невідємна частина його сутності. Як собаці гавкати.
Бронювання співробітників не в резерв+, а в Дії. Проходить досить просто.
Але підприємство повинно отримати статус критично важливого.
А ту звичайно корупція.
Додано: Нед 04 сер, 2024 10:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Саме тут ми і вирішили що мільйонів ніде не отримують. наприклад в польщі де українців найбільше немає взагалі нічого. В німеччині - так ліняться, не вигідно на мінімалку працювати.
А наші можновладці роблять все найкраще щоб визивати в україньців огиду, і людей які ви хочете повернути не так багато. Наприклад петицію про незаконну не видачу якоюсь постановою двірника підписало тільки 6к людей єлі єлі. Доречі за 5 міс, дп документ так і не надав інформації на якій підставі не видають ОПЛАЧЕНІ паспорти за 5к грн.
Чоловік якір, тому що жінці самій в європі важко, а якщо з чоловіком тут вибір очевидний що робити. саме таких людей яким важкувато і можна рахувати на повернення.
ПС, я пишу саме про масовість. Звичайно ось пан акурат на сусіднії гілці написав про канаду де сімя не може знайти ніяку роботу і чоловік хоче поїхати назад. Але це мізер таких людей, і чому не поїхати в країну на континенті я хз.
Востаннє редагувалось BeneFuckTor в Нед 04 сер, 2024 10:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 сер, 2024 10:19
В Ливане находится группировка Хезбалла, которая полностью финансируется правительством Ирана и др. стран Бижнего Востока. Удары по позициям хезбаллы, Иран и Йемен воспринимают, как удары по их территориям. Так же в поддержку этой группировки выступает и Саудовская Аравия.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 04 сер, 2024 10:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 сер, 2024 10:23
Повторюсь ще раз.
Те що зараз відбувається, це щеплення суспільству від влади військових.
Проводять цю прививки олігархи, щоб зберегти звичний для них устрій.
Думав просто дискредитують армію, але те що відбувається це демонізація військових.
Причому на пару поколінь в майбутнє.
Додано: Нед 04 сер, 2024 10:28
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 04 сер, 2024 10:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 04 сер, 2024 10:33
..... мені нічого не переслали ....
.... і що означає ,тиловим патріотам ?
.... вісімнадцять місяців і один день , з котрих шість місяців на нулі .....
Дімич , ти вже схаменись а ......
Додано: Нед 04 сер, 2024 10:36
Додано: Нед 04 сер, 2024 10:37
холява
Заброньований критичний підприємець на одеському пляжі з пляшечкою пива розказує про війну і тил))
3 відео з мавпами і 5 новин з забороненого кацапського ресурсу «наблбдатєль» - Ірпенятник працює з неділі ранку, як шалений принтер)))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 04 сер, 2024 10:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 сер, 2024 10:37
Додано: Нед 04 сер, 2024 10:38
*Що означає. Схаменись.*
Якщо не помиляюсь, то про Пензу чи подібне ви ж йому відписували?
І якось не переймалися, що насправді.
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