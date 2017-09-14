Додано: Нед 04 сер, 2024 11:06

холява написав: .... і що означає ,тиловим патріотам ?



.... вісімнадцять місяців і один день , з котрих шість місяців на нулі .....

Дімич , ти вже схаменись а ...... .... і що означає ,тиловим патріотам ?.... вісімнадцять місяців і один день , з котрих шість місяців на нулі .....Дімич , ти вже схаменись а ......

UA написав: Але підприємство повинно отримати статус критично важливого.

А ту звичайно корупція. Але підприємство повинно отримати статус критично важливого.А ту звичайно корупція.

Hotab написав: Заброньований критичний підприємець на одеському пляжі з пляшечкою пива розказує про війну і тил)) Заброньований критичний підприємець на одеському пляжі з пляшечкою пива розказує про війну і тил))

Це тим, хто кричить що тре рубатись до ПАБЕДЫ. Но как оказывается - в обозримом будущем этой победы они не видят вообще и никак. При этом находятся в тылу, ходят по рынкам, обзывают других ухылянтами, и при этом всем даже не обновили резерв+. Это конкретно про песикота. А как только он решил взять меня на понт и сказал что я сижу дома и ухылянт, я предложил ему выслать свой резерв+. Он его получил. И он тут же начал придумывать что я дал взятку. Потом начал придумывать какието пункты, пытаясь выстроить цепочку доказательств, что я купил бронь ))) Это все конечно потерли. А его посты оставили. Обидно? Есть немного, т.к. на форуме давно перестало быть "свободно". Мое мнение неизменное. НО оно не совпадает с вашим, флер, песиком и другими. И вы таких дружно отправляете в боты, колабаранты, ждуны и прочее... Без разбирательств.Вы там тоже вроде как не с автоматом бегаете. Но опять же - я ХЗ кто вы и есть ли вы в реальном мире. Может вы одинг из аккаунтов ботоферм, который был взломан и сейчас нагнетает обстановку для продолжения всей этой вакханалии. Не буду утверждать. Но и опровергать.Допустим вы правы. Как всякие городские ТЭЦ(убыточные) отрымуют возможность 100% брони? Сколько они заносят наверх? Под словом ЗВИЧАЙНО - у вас должны же быть доказательства. Или это все домыслы?Если бы вы всеже житали более внимательно - я от Одессы нахожусь примерно в 300+ км....Ну и да. Я с пивом и пиццей рассказываю что я туда не собираюсь идти. Я много раз писал почему.При этом я - плохой.А песикот без обновленных данных гдето вдали от нуля гуляет по рынкам - хороший, ведь у него мнение совпадает с вашим.Ну и где тут правда?