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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9316931793189319
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 10:39

  vitaliiangel написав:
  холява написав:.... вісімнадцять місяців і один день , з котрих шість місяців на нулі .....
а ещё битва под ватерлоо и курская дуга. На отдых вам пора батенька.
:mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 10:43

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:От тільки я думав, що справедливість не вигадана, а створена/народжена з давніх давен!
:shock: :shock: :shock:

справедливость это высшее достижение общества. В животном мире её нет, там закон выживает сильнейший, что не способствует развитию интеллекта.

це ідеалістичний звіздьож, як і прогресивність еволюції)
мамонти, саблезубі тигри вимерли а такі потвори як черепахи живуть з часів динозаврів.
Тіки революція шлях до справедливості і прогресу) віва революсьйон!
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 10:48

  Banderlog написав:саблезубі тигри вимерли а такі потвори як черепахи живуть з часів динозаврів.
кто выжил кто вымер к справедливости не имеет отношения. У черепах кровообращение так вяло, что сердце бьется 20-25 раз в минуту. нагрузки на кровеносную систему меньше. Поэтому живут по 300 лет, но жизнь их протекает как в замедленном кино.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 04 сер, 2024 10:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 10:50

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:От тільки я думав, що справедливість не вигадана, а створена/народжена з давніх давен!
:shock: :shock: :shock:

справедливость это высшее достижение общества. В животном мире её нет, там закон выживает сильнейший, что не способствует развитию интеллекта.

це ідеалістичний звіздьож, як і прогресивність еволюції)
мамонти, саблезубі тигри вимерли а такі потвори як черепахи живуть з часів динозаврів.
Тіки революція шлях до справедливості і прогресу) віва революсьйон!

Замініть найсильніший на "той, хто пристосується".
Сам напрям думки Віталія правильний.

Шлях і інструмент розвитку -- абстракне мислення.
Революція? Так вона можлива лише завдяки, що революціонери абстрактно уявляють світле)) майбутнє після неї.
Тварини не можуть цього. Абстрактно мислити. Лише інстинкти та рефлексії. Могли б, то стали б конкурентами людей.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 сер, 2024 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 10:53

  detroytred написав:Замініть найсильніший на "той, хто пристосується".
я рассматривал один вид, например стая волков, выживают в ней сильнейшие, а не кто лучше приспособился, там все приспособлены +/- одинаково. Если делать межвидовое сравнение тогда да, видовое умение приспособиться по итогу важнее силы отдельных особей.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 10:53

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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 10:57

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Замініть найсильніший на "той, хто пристосується".
я рассматривал один вид, например стая волков, выживают в ней сильнейшие, а не кто лучше приспособился, там все приспособлены +/- одинаково.

Саме так.

Тому і відсвічувати в теплик відправляють найслабших...
Ну а саме подібне рішення це наслідок чи ознака деградації. Від справедливості.

Але і війна -- це про виживання, а не про справедливість.

Тому й постійно кажу: спочатку критерії оцінки, вимірювання. Що вимірюємо -- зріст чи вагу?))
Про що мова?
Що краще -- бути вищим чи важкішим?)) Дивлячись в якому випадку.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:.... і що означає ,тиловим патріотам ?

.... вісімнадцять місяців і один день , з котрих шість місяців на нулі .....
Дімич , ти вже схаменись а ......

Це тим, хто кричить що тре рубатись до ПАБЕДЫ. Но как оказывается - в обозримом будущем этой победы они не видят вообще и никак. При этом находятся в тылу, ходят по рынкам, обзывают других ухылянтами, и при этом всем даже не обновили резерв+. Это конкретно про песикота. А как только он решил взять меня на понт и сказал что я сижу дома и ухылянт, я предложил ему выслать свой резерв+. Он его получил. И он тут же начал придумывать что я дал взятку. Потом начал придумывать какието пункты, пытаясь выстроить цепочку доказательств, что я купил бронь ))) Это все конечно потерли. А его посты оставили. Обидно? Есть немного, т.к. на форуме давно перестало быть "свободно". Мое мнение неизменное. НО оно не совпадает с вашим, флер, песиком и другими. И вы таких дружно отправляете в боты, колабаранты, ждуны и прочее... Без разбирательств.

Вы там тоже вроде как не с автоматом бегаете. Но опять же - я ХЗ кто вы и есть ли вы в реальном мире. Может вы одинг из аккаунтов ботоферм, который был взломан и сейчас нагнетает обстановку для продолжения всей этой вакханалии. Не буду утверждать. Но и опровергать.

  UA написав:Але підприємство повинно отримати статус критично важливого.
А ту звичайно корупція.

Допустим вы правы. Как всякие городские ТЭЦ(убыточные) отрымуют возможность 100% брони? Сколько они заносят наверх? Под словом ЗВИЧАЙНО - у вас должны же быть доказательства. Или это все домыслы?

  Hotab написав:Заброньований критичний підприємець на одеському пляжі з пляшечкою пива розказує про війну і тил))

Если бы вы всеже житали более внимательно - я от Одессы нахожусь примерно в 300+ км....
Ну и да. Я с пивом и пиццей рассказываю что я туда не собираюсь идти. Я много раз писал почему.
При этом я - плохой.
А песикот без обновленных данных гдето вдали от нуля гуляет по рынкам - хороший, ведь у него мнение совпадает с вашим.
Ну и где тут правда?
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 11:06

  detroytred написав:
  холява написав:
  dimo_0n написав:
Як виглядає? Стоїть дата "бронювання до". Попросіть вашого одноклубника щоб він вам переслав мій скрін... Я вважав, що він ще вчора все переслав вам, холяві, флер та іншим тиловим патріотам.

Що до ціни - мені 0(нуль)грн.0(нуль)коп.

Але я знаю що ціна на таке - 5-7К баксів. Оптом дешевше як то кажуть


..... мені нічого не переслали ....
.... і що означає ,тиловим патріотам ?

.... вісімнадцять місяців і один день , з котрих шість місяців на нулі .....
Дімич , ти вже схаменись а ......

*Що означає. Схаменись.*

Якщо не помиляюсь, то про Пензу чи подібне ви ж йому відписували?
І якось не переймалися, що насправді.


Все вірно !
Я і вам багато раз ,КОРОТКО писав , що ви ніяк не наважитесь на війскову службу .
Все розповідаєте як воно повинно бути на війні , не перебуваючи там .
Но ви від того , ще більше пишите "оповідання "
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