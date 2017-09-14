|
|
|
Додано: Нед 04 сер, 2024 10:39
Додано: Нед 04 сер, 2024 10:43
це ідеалістичний звіздьож, як і прогресивність еволюції)
мамонти, саблезубі тигри вимерли а такі потвори як черепахи живуть з часів динозаврів.
Тіки революція шлях до справедливості і прогресу) віва революсьйон!
Додано: Нед 04 сер, 2024 10:48
кто выжил кто вымер к справедливости не имеет отношения. У черепах кровообращение так вяло, что сердце бьется 20-25 раз в минуту. нагрузки на кровеносную систему меньше. Поэтому живут по 300 лет, но жизнь их протекает как в замедленном кино.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 04 сер, 2024 10:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 сер, 2024 10:50
Замініть найсильніший на "той, хто пристосується".
Сам напрям думки Віталія правильний.
Шлях і інструмент розвитку -- абстракне мислення.
Революція? Так вона можлива лише завдяки, що революціонери абстрактно уявляють світле)) майбутнє після неї.
Тварини не можуть цього. Абстрактно мислити. Лише інстинкти та рефлексії. Могли б, то стали б конкурентами людей.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 сер, 2024 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 сер, 2024 10:53
я рассматривал один вид, например стая волков, выживают в ней сильнейшие, а не кто лучше приспособился, там все приспособлены +/- одинаково. Если делать межвидовое сравнение тогда да, видовое умение приспособиться по итогу важнее силы отдельных особей.
Додано: Нед 04 сер, 2024 10:57
Саме так.
Тому і відсвічувати в теплик відправляють найслабших...
Ну а саме подібне рішення це наслідок чи ознака деградації. Від справедливості.
Але і війна -- це про виживання, а не про справедливість.
Тому й постійно кажу: спочатку критерії оцінки, вимірювання. Що вимірюємо -- зріст чи вагу?))
Про що мова?
Що краще -- бути вищим чи важкішим?)) Дивлячись в якому випадку.
Додано: Нед 04 сер, 2024 11:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це тим, хто кричить що тре рубатись до ПАБЕДЫ. Но как оказывается - в обозримом будущем этой победы они не видят вообще и никак. При этом находятся в тылу, ходят по рынкам, обзывают других ухылянтами, и при этом всем даже не обновили резерв+. Это конкретно про песикота. А как только он решил взять меня на понт и сказал что я сижу дома и ухылянт, я предложил ему выслать свой резерв+. Он его получил. И он тут же начал придумывать что я дал взятку. Потом начал придумывать какието пункты, пытаясь выстроить цепочку доказательств, что я купил бронь ))) Это все конечно потерли. А его посты оставили. Обидно? Есть немного, т.к. на форуме давно перестало быть "свободно". Мое мнение неизменное. НО оно не совпадает с вашим, флер, песиком и другими. И вы таких дружно отправляете в боты, колабаранты, ждуны и прочее... Без разбирательств.
Вы там тоже вроде как не с автоматом бегаете. Но опять же - я ХЗ кто вы и есть ли вы в реальном мире. Может вы одинг из аккаунтов ботоферм, который был взломан и сейчас нагнетает обстановку для продолжения всей этой вакханалии. Не буду утверждать. Но и опровергать.
Допустим вы правы. Как всякие городские ТЭЦ(убыточные) отрымуют возможность 100% брони? Сколько они заносят наверх? Под словом ЗВИЧАЙНО - у вас должны же быть доказательства. Или это все домыслы?
Если бы вы всеже житали более внимательно - я от Одессы нахожусь примерно в 300+ км....
Ну и да. Я с пивом и пиццей рассказываю что я туда не собираюсь идти. Я много раз писал почему.
При этом я - плохой.
А песикот без обновленных данных гдето вдали от нуля гуляет по рынкам - хороший, ведь у него мнение совпадает с вашим.
Ну и где тут правда?
Додано: Нед 04 сер, 2024 11:06
Все вірно !
Я і вам багато раз ,КОРОТКО писав , що ви ніяк не наважитесь на війскову службу .
Все розповідаєте як воно повинно бути на війні , не перебуваючи там .
Но ви від того , ще більше пишите "оповідання "
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel, холява і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|