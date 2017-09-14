Додано: Нед 04 сер, 2024 11:28

vitaliiangel написав: У черепах кровообращение так вяло, что сердце бьется 20-25 раз в минуту. нагрузки на кровеносную систему меньше. Поэтому живут по 300 лет, но жизнь их протекает как в замедленном кино. У черепах кровообращение, но жизнь их протекает как в замедленном кино.

Я ж кажу - є таке, як "пофігізм" - це потужна сила!Але він дуже слабо "прищеплюється" до людей з загостреним почуттям справедливості!))Живий/реальний приклад з Марсу!Ну як живий/реальний - звичайний фантастичний сон!!!Майже місяць умовний марсіанський Успіх був на "розкопках піщаного кар'єру"))Автомат/бронік/каску віддав своєму командиру зразу ж в перший же день, коли приїхали з ним на місце і дізнались, що там нах це все не потрібно))Командир відвіз цей весь "непотріб" до старшини на зберігання!Через пару днів комбат в групі дає наказ старшині, щоб той проконтролював, щоб у всіх були обмотані каски і броники у певних місцях скотчем, певного кольору(звичайно, що колір я не скажу навіть зі свого сну)Так от - приїжджає умовний марсіанський Успіх з марсу, йде за своїм "непоребом" до старшини і бачить, що нікуя нічого не обмотано скотчем, хоч пройшло вже декілька тижнів від наказу комбата!🤦🏻😁Умовний Успіх забирає мовчки свій "непотріб"(чому мовчки? - бо зі старшиною важко спілкуватись) - і йде собі геть...Але!Наступного дня зустрічається умовний марсіанський Успіх з сержантом забезпечення і каже йому, що так і так - "сьогодні їду на вогневу, а немає розпізнавальних позначок на моїй касці/бронику... - звернутись до старшини за скотчем?"- "Так(сміється), але краще в хлопців візьми скотч(називає, хто має такий скотч), чи ти думаєш старшина це все обмотував?(знову сміється)Я - це все обмотував/купляв такий скотч... але весь вже вимотав..."Умовний Успіх каже - "як так???"©- Як так, якщо був чіткий наказ СТАРШИНІ?!!!А сержант каже, сміючись:- "ти що забув, де ти знаходишся?"Умовний Успіх каже: "Щось нікуя не розумію: якщо мені йде наказ, чи прохання перевірити/зарядити рації, чи зарядити акуми, чи глянути до них/подоливати дистильованої води... чи ще щось - я йду і роблю це!"А сержант каже, посміхаючись:- "Бо ти - відповідальна людина, на відміну від інших..."Завіса.