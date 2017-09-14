Так песикот делает ровно тоже, но он для вашей групки патриотов - хароший.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 11:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 04 сер, 2024 11:22
Це не так. Сильніші не виживають, інакше б навіть за пару поколінь були б виведені породи надвовків)
з собаки людина робить все , любий брєд. Буквально все, що завгодно, од муфточки для обігріву рук до маленьких портативних бульдозерів. Смотря які вибирає фактори добору. Цілеспрямованість селекції дає результат за дуже короткий час, якщо дивитись з точки зору еволюції. Людина створювала собаку сильнішу за вовка неодноразово як і перетворювала бійцівські породи на декоративних дєгєнєратів)
Додано: Нед 04 сер, 2024 11:28
Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))
Я ж кажу - є таке, як "пофігізм" - це потужна сила!
Але він дуже слабо "прищеплюється" до людей з загостреним почуттям справедливості!))
Живий/реальний приклад з Марсу!
Ну як живий/реальний - звичайний фантастичний сон!!!
Майже місяць умовний марсіанський Успіх був на "розкопках піщаного кар'єру"))
Автомат/бронік/каску віддав своєму командиру зразу ж в перший же день, коли приїхали з ним на місце і дізнались, що там нах це все не потрібно))
Командир відвіз цей весь "непотріб" до старшини на зберігання!
Через пару днів комбат в групі дає наказ старшині, щоб той проконтролював, щоб у всіх були обмотані каски і броники у певних місцях скотчем, певного кольору(звичайно, що колір я не скажу навіть зі свого сну)
Так от - приїжджає умовний марсіанський Успіх з марсу, йде за своїм "непоребом" до старшини і бачить, що нікуя нічого не обмотано скотчем, хоч пройшло вже декілька тижнів від наказу комбата!🤦🏻😁
Умовний Успіх забирає мовчки свій "непотріб"(чому мовчки? - бо зі старшиною важко спілкуватись ) - і йде собі геть...
Але!
Наступного дня зустрічається умовний марсіанський Успіх з сержантом забезпечення і каже йому, що так і так - "сьогодні їду на вогневу, а немає розпізнавальних позначок на моїй касці/бронику... - звернутись до старшини за скотчем?"
- "Так(сміється), але краще в хлопців візьми скотч(називає, хто має такий скотч), чи ти думаєш старшина це все обмотував?(знову сміється)
Я - це все обмотував/купляв такий скотч... але весь вже вимотав..."
Умовний Успіх каже - "як так???"©
- Як так, якщо був чіткий наказ СТАРШИНІ?!!!
А сержант каже, сміючись:
- "ти що забув, де ти знаходишся?"
Умовний Успіх каже: "Щось нікуя не розумію: якщо мені йде наказ, чи прохання перевірити/зарядити рації, чи зарядити акуми, чи глянути до них/подоливати дистильованої води... чи ще щось - я йду і роблю це!"
А сержант каже, посміхаючись:
- "Бо ти - відповідальна людина, на відміну від інших..."
Завіса.
Додано: Нед 04 сер, 2024 11:31
Додано: Нед 04 сер, 2024 11:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 04 сер, 2024 11:41
Додано: Нед 04 сер, 2024 11:44
Для данних конкретних умов- виживає найпристосованіший( нашою мовою -найсильніший)
Але нюанс в тому що умови змінюються
Наприклад
В один рік- хороший клімат, надлишок харчів, мала кількість власної популяції
В інший рік - завелика популяція, відсутність харчів, погана погода.....
Це продовження моєї суперечки з лампасником про недостатність власного капіталу в Україні...тому перевага має бути в тих хто ЗАРАЗ цей капітал створює..
А в Швеції - інша ситуація- надлишковість власного капіталу - тому там переваги для тих хто вкладає працю( в Шведів працювати нікому, в Україні працювати нічим)
І ці дві кардинально різні речі в один і той самий часовий проміжок в різних Державах створюють переваги для різних НАЙКРАЩИХ
Завтра все зміниться..але то буде завтра, а бігти попереду паравоза - таке собі задоволення.
Додано: Нед 04 сер, 2024 11:50
Залишилося вам вказати, як я розповідаю діючим військом, як їм треба воювати. Я оперую лише фактами від них же, виправляю про совдеп (якого вони і не бачили), і посилаюсь на публічні або знайомі мені висновки тих же діючих всл.
Ви знов, скажімо так м'яко, придумали.
Так само, як вигадали про не наважуюсь. Після моїх визначень, що причина не в наваженніненаваженні, а інші: від небажання! добровільцем, наявності відстрочки і незгоди з халявою -- що всі в моїй родині підуть, а в деяких дописувачів -- жоден не йде. Да і у вас племінники-то що? Де, нагадайте.
Мої дописи ніяк не пов'язані з предметом, про який в данному випадку мова --- ви спокійнісінько співали Дімі про Пензу, а коли усваш бік, то заголосили -- схаменися.
Різницю бачите?
Так що наведіть де я *вигадую* в чийсь бік. Щоб докорити мені тим же.
Зрозуміло? Досконало розжував? Макнув у ваші намаганні *вигадати* знов.
Додано: Нед 04 сер, 2024 12:00
Хезбола то зрозуміло, сидить там за якоюсь річкою в криївках, погралися в перекидачки, але Бейрут хто буде брати? Тим більше там основні три різні групи. І жодна не євреї.
Додано: Нед 04 сер, 2024 12:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На Одещині ТЦК забрали чоловіка посеред дороги. Двох його дітей залишили на вулиці
2 серпня вранці на пункті пропуску Удобне військові примусово забрали до Саратської ТЦК Юрія Дімченка, який на авто разом з двома неповнолітніми дітьми прямував в Одесу з Ізмаїла. Про це розповіла Анна Дімченко, яка назвалася родичкою Юрія.
Вона називає цей випадок викраденням, акцентуючи, що уже протягом двох років безрезультатно люди скаржаться на дії працівників Саратської ТЦК.
“Отже, Юрія забирають, дітей неповнолітніх залишили на вулиці. Далі звʼязок з ним пропав. Як всім відомо, в даній схемі викрадення людей перше, що роблять, це прикривають звʼязок з зовнішнім світом“, – написала жінка.
Про події рідні Юрія дізналися від свідка. Сестра Юрія відразу ж з Одеси виїхала до Саратської ТЦК, однак у зустрічі з братом їй відмовили. За словами рідних чоловіка, працівники ТЦК поводилися “агресивно, пообіцяли розмазати сестру по стінці”. Сестра подала заяву до Саратської поліції, однак правоохоронці нічого зробити не змогли.
Юрій вийшов на зв’язок лиш наступного дня. За цей час він буцімто встиг пройти ВЛК (за словами Анни Дімченко, чоловікові підсунули чужі документи, сам він не проходив ВЛК) та потрапив до Вінниці в навчальну частину в селі Ольгополь.
“Юрій нічого не підписував, адже всі ці документи це фікція. В розшуку Юрій не був. Дані його були оновлені. Тобто він нічого не порушив, щоб до нього могли примітити такі дії. Це порушення закону України. Сьогодні в Ольгополі йому дали можливість зробити дзвінок і він подав заяву до поліції, її прийняли, але зробити нічого не можуть. Фактично людину викрали. Але поліція закриває очі“, – констатує Анна.
Після розголосу Юрія повернули з Вінницької області в Одеську.
Пресслужба Одеського обласного ТЦК та СП підтвердила затримання Юрія Дімченка – стверджують, що “громадянин мав при собі обліково-військові документи, що мають ознаки підробки” і що він підлягає мобілізації. У дописі заявляється, що Юрій проходив мед комісію (хоч за словами родички – ні).
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