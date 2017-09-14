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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9317931893199320
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 12:18

  dimo_0n написав:
  холява написав:Все розповідаєте як воно повинно бути на війні , не перебуваючи там .

Так песикот делает ровно тоже, но он для вашей групки патриотов - хароший.

Залишилося тільки вказати на мої отакі розповіді.
Мої.
А не показ зі джерел, які саме на отій війні.

Я власне на невелчкій був. Ну так - стрілкотня, максимум було бмп, бтри, гранатомети, міномети.
Вважаю, що з деякими принципами практично ознайомлений.
Трошки)) більше песікотів.
Але я не лізу з цим особливо і не розповідаю, що воно тільки отак повинно бути в інших сьогодняшніх умовах.

Ну а класичні варіанти, які в кожному підручнику -- да про них може розповідати (саме розповідати, що отак є. Не повинно бути саме в сьогоднішніх всл, а просто отак є. Як варіант) будь-хто, вміючий читати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 12:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а че таким образом не отправят на войну родственников ермака?
или тцкуны понимают что тогда сами там будут?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Хезбола то зрозуміло, сидить там за якоюсь річкою в криївках, погралися в перекидачки, але Бейрут хто буде брати? Тим більше там основні три різні групи. І жодна не євреї.
Если Иран начнёт массово бомбить ракетам, дронами и др. оружием Израиль, То Израиль начнёт военные действия против Хезбаллы в Ливане и подвергнут бомбардировки тот же Бейрут. Конечно и по террит. Ирана то же бахнут. Поэтому и вывозят посольство и людей, что бы случайно не пострадал даже один чел. Плюс боевики могут взять в заложники людей др. стран и прикрываться ими от обстрелов Израиля.
Израиль проводит наземные операции в последнию очередь. Вначале авиация и артилерия бьёт ежеминутно мес.,а потом по обстановке будет решение про ввод войск.
с Хезболой трудней воевать, чем с палестинской Хамас. У этих на вооружении есть всё оружие из Ирана. И там не просто как Хамас бегали с автоматами, а У Хезбаллы уже есть полноценная современная артилерия, реактивные установки, дроны и даже танки.
Хамас воспринимали тем же арабским миром, как мы воспринимаем цыган. А Хезбаллу воспринимает арабский мир, как армию.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 12:27

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detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 12:31

  Игорь Алексеевич написав:
  flyman написав:Хезбола то зрозуміло, сидить там за якоюсь річкою в криївках, погралися в перекидачки, але Бейрут хто буде брати? Тим більше там основні три різні групи. І жодна не євреї.
Если Иран начнёт массово бомбить ракетам, дронами и др. оружием Израиль, То Израиль начнёт военные действия против Хезбаллы в Ливане и подвергнут бомбардировки тот же Бейрут. Конечно и по террит. Ирана то же бахнут. Поэтому и вывозят посольство и людей, что бы случайно не пострадал даже один чел. Плюс боевики могут взять в заложники людей др. стран и прикрываться ими от обстрелов Израиля.
Израиль проводит наземные операции в последнию очередь. Вначале авиация и артилерия бьёт ежеминутно мес.,а потом по обстановке будет решение про ввод войск.
с Хезболой трудней воевать, чем с палестинской Хамас. У этих на вооружении есть всё оружие из Ирана. И там не просто как Хамас бегали с автоматами, а У Хезбаллы уже есть полноценная современная артилерия, реактивные установки, дроны и даже танки.
Хамас воспринимали тем же арабским миром, как мы воспринимаем цыган. А Хезбаллу воспринимает арабский мир, как армию.

А може буде чергова вистава. Шпектакль...

Трошки (обмежено, умєрєнно) покоцають один одного....
Кожен в себе заявить про перемогу і що надавав на горіхи ворогам.
І на цьому все.

Отак воюють...
Це нам не пощастило вляпатись в справжній заквас.

Навіщо Ірану повноцінна війна?
Або Ізраїлю?
Які задачі вона вирішує?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 сер, 2024 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 12:32

  Игорь Алексеевич написав:
  flyman написав:Хезбола то зрозуміло, сидить там за якоюсь річкою в криївках, погралися в перекидачки, але Бейрут хто буде брати? Тим більше там основні три різні групи. І жодна не євреї.
Если Иран начнёт массово бомбить ракетам, дронами и др. оружием Израиль, То Израиль начнёт военные действия против Хезбаллы в Ливане и подвергнут бомбардировки тот же Бейрут. Конечно и по террит. Ирана то же бахнут. Поэтому и вывозят посольство и людей, что бы случайно не пострадал даже один чел. Плюс боевики могут взять в заложники людей др. стран и прикрываться ими от обстрелов Израиля.
Израиль проводит наземные операции в последнию очередь. Вначале авиация и артилерия бьёт ежеминутно мес.,а потом по обстановке будет решение про ввод войск.
с Хезболой трудней воевать, чем с палестинской Хамас. У этих на вооружении есть всё оружие из Ирана. И там не просто как Хамас бегали с автоматами, а У Хезбаллы уже есть полноценная современная артилерия, реактивные установки, дроны и даже танки.
Хамас воспринимали тем же арабским миром, как мы воспринимаем цыган. А Хезбаллу воспринимает арабский мир, как армию.

думаю, закінчиться "грою мускул", нічого серйозного на найближчий час не прогнозую
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 12:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:думаю, закінчиться "грою мускул", нічого серйозного на найближчий час не прогнозую
Возможно вы правы, т.к. союзник ирана раша пока не может ничем помочь. у раши свои проблемы. Китю пока не до войны на Ближн. Востоке и тем более идти на обострение с США в данное время не в пользу Китая.
А вот игра Эрдогана, который заявил недавно в разрез позиции НАТО о возможной военной поддержке Ливану, то настараживает для чего он это заявление сделал?
Игорь Алексеевич
 
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