Бетон написав:Армія рф перетнула кордон міста Торецьк, — військовий 24ОШБ «Айдар»
Також пише, що ситуація в Нью-Йорку дуже погана, росіяни вже мають огляд на н.п. Неліпівка, а звідси логічним є вогневий контроль.
Задача номер один до выборов в США до ноября захватить всю Донецк. и Луганск. обл., что бы потом по условиям перемирия сделать из неё автономию. Но или хотя бы как можно большую часть Донбасса сейчас захватить, а про автономию остатка террит. Донбасса, начнут торговаться про вывод войск из Харьк. обл. Жаль только до ноября погибнет не одна сотня наших ребят. Всю равно потом договорятся про Автономию всего Донбасса.
По его словам, на взятки для освобождения от службы мужчины в год тратят до 2 млрд гривен. Поэтому, он считает, что если не поменять подход и не позволить предприятиям платить в бюджет за бронь рабочих от мобилизации, то экономика не выдержит нагрузки.
не проще будет женщин набрать чем за кого то платить? и про какую нагрузку на экономику речь, оборона 50% расходов бюджета, может про эту? или про 100 тыс в тцк?
Бетон написав:Армія рф перетнула кордон міста Торецьк, — військовий 24ОШБ «Айдар»
Також пише, що ситуація в Нью-Йорку дуже погана, росіяни вже мають огляд на н.п. Неліпівка, а звідси логічним є вогневий контроль.
Задача номер один до выборов в США до ноября захватить всю Донецк. и Луганск. обл., что бы потом по условиям перемирия сделать из неё автономию. Но или хотя бы как можно большую часть Донбасса сейчас захватить, а про автономию остатка террит. Донбасса, начнут торговаться про вывод войск из Харьк. обл. Жаль только до ноября погибнет не одна сотня наших ребят. Всю равно потом договорятся про Автономию всего Донбасса.
Отвечая на вопрос не "когда" а "как" кончится война, можно экстраполировать: конец будет или ужасными или катастрофическим. Пусть те, кто рулит деловито все эти годы и думает как быть. Лично я выеду, когда разрешат. Так я лично на своём маленьком уровне вижу конец
Бетон написав:Отвечая на вопрос не "когда" а "как" кончится война, можно экстраполировать: конец будет или ужасными или катастрофическим. Пусть те, кто рулит деловито все эти годы и думает как быть. Лично я выеду, когда разрешат. Так я лично на своём маленьком уровне вижу конец
Катастрофа от кризиса отличается не возвращением в привычное положение. При катастрофе разрешающих выезд уже не будет.
Игорь Алексеевич написав:Уже и так всё понятно. США и Запад нам дают столько оружия, что бы мы могли не победить рашу на поле боя, а только ослабить её эконом. потенциал. Зачем им потом проблемы с развалом раши или даже прихода к власти др. человека. Они увидели, что с пуйлом можно договариваться. Это показал недавний обмен. В своё время они могли поддержать Пригожина, но зачем им новый болван в кремле и с ядеркой в руках. Думаю они понимают цели пуйла на Донбасс. Если он выйдет за рамки тайных договорённостей рабочих групп, то нам дадут наступ. вооружение в большом кол-ве. Пока и Запад и Америку такие события на поле боя устраивают. Раша из последних сил давит на Донбасс и тем самым образ. пробку у себя в экономике. А потом осень, выборы и все сядут за стол переговоров. Мы и раша будем уставшими от войны и вынуждены и они и мы согласится на план США о остановке военных дествий. Только пока мы не можем их озвучить, т.к у каждого Президента США свои планы. А кто из них победит, надо дождаться начало ноября.
раша воюет всю жизнь перманентно. Это её нормальное и даже комфортное состояние. Внешний враг есть, всё. Победит Камала. Бывшая прокурорша, рассматривает Ze как жулика. Из этой логики нужно проецировать будущие отношения
Я думаю у ЗЕ после выборов в США при любом Президенте надежда только на свои ноги...ноги. Его или Запад с Америкой попросят уйти или вынесет народ. Первый вариант для него был бы лучше и полётом в Лондон на ПМЖ.