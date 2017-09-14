Игорь Алексеевич написав:

Уже и так всё понятно. США и Запад нам дают столько оружия, что бы мы могли не победить рашу на поле боя, а только ослабить её эконом. потенциал. Зачем им потом проблемы с развалом раши или даже прихода к власти др. человека. Они увидели, что с пуйлом можно договариваться. Это показал недавний обмен. В своё время они могли поддержать Пригожина, но зачем им новый болван в кремле и с ядеркой в руках. Думаю они понимают цели пуйла на Донбасс. Если он выйдет за рамки тайных договорённостей рабочих групп, то нам дадут наступ. вооружение в большом кол-ве. Пока и Запад и Америку такие события на поле боя устраивают. Раша из последних сил давит на Донбасс и тем самым образ. пробку у себя в экономике. А потом осень, выборы и все сядут за стол переговоров. Мы и раша будем уставшими от войны и вынуждены и они и мы согласится на план США о остановке военных дествий. Только пока мы не можем их озвучить, т.к у каждого Президента США свои планы. А кто из них победит, надо дождаться начало ноября.