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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9319932093219322
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 15:26

  Бетон написав:Победит Камала. Бывшая прокурорша, рассматривает Ze как жулика. Из этой логики нужно проецировать будущие отношения

Камала ж не сама по собі. Вона буде враховувати інтереси кланів Клінтон-Обама, Сороса і Ко.

А які вони в них - хз.
Да ніхто не знає, як воно буде далі.
Тепер Камала начебто повинна перемогти, а завтра Трамп, післязавтра ...
Точки біфуркації попереду. І їх вдосталь.

Фундамент поки, що в гіршому випадку по Дніпру. А от спеціалізація країни, імхо, визначена, без варіантів.
Фортеця з мінімальним постачанням, бажано і овсі на самоокупаємості.
Основний ресурс - люди.
Південну Корею тут ніхто робити не збирається. Ні свої, ні партнери.
Тобто фортеця на халяву...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 15:41

  detroytred написав:
  Бетон написав:Победит Камала. Бывшая прокурорша, рассматривает Ze как жулика. Из этой логики нужно проецировать будущие отношения

Камала ж не сама по собі. Вона буде враховувати інтереси кланів Клінтон-Обама, Сороса і Ко.

А які вони в них - хз.
Да ніхто не знає, як воно буде далі.
Тепер Камала начебто повинна перемогти, а завтра Трамп, післязавтра ...
Точки біфуркації попереду. І їх вдосталь.

Фундамент поки, що в гіршому випадку по Дніпру. А от спеціалізація країни, імхо, визначена, без варіантів.
Фортеця з мінімальним постачанням, бажано і овсі на самоокупаємості.
Основний ресурс - люди.
Південну Корею тут ніхто робити не збирається. Ні свої, ні партнери.
Тобто фортеця на халяву...

Вот и на форуме начали выресовываться реальные почерки окончания войны. А то вперёд с саблей на коне к границам 91г. Конечно все только ЗА 91г., но надо смотреть реальные планы и действия наших союзников. А у них как не печально 91 года в планах - нет.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 15:43

Игорь Алексеевич

выресовываться


От слова «республиканцы».
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  #<1 ... 9319932093219322
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