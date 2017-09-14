Камала ж не сама по собі. Вона буде враховувати інтереси кланів Клінтон-Обама, Сороса і Ко.
А які вони в них - хз.
Да ніхто не знає, як воно буде далі.
Тепер Камала начебто повинна перемогти, а завтра Трамп, післязавтра ...
Точки біфуркації попереду. І їх вдосталь.
Фундамент поки, що в гіршому випадку по Дніпру. А от спеціалізація країни, імхо, визначена, без варіантів.
Фортеця з мінімальним постачанням, бажано і овсі на самоокупаємості.
Основний ресурс - люди.
Південну Корею тут ніхто робити не збирається. Ні свої, ні партнери.
Тобто фортеця на халяву...