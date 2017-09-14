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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 сер, 2024 15:47
detroytred
хватит уже ипсо разгонять со своей фортецей
с такими поизносившимися вояками кто по киосаки, кто по недвижимости в центральной европе, кто селфаки по лондонам рубит как реактивный, только фортецю, ага
пока над вами берию не поставить, из идейно подкованых инженеров, а семьи в заожники не взять. военного выхлопа не будет
в 22 как-то на энтузиазме прокатило, дальше нет
вы или работайте по основной профессии, либо ходите на демонстрации за мир
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fox767676
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Додано: Нед 04 сер, 2024 16:10
fox767676 написав:detroytred
хватит уже ипсо разгонять со своей фортецей
с такими поизносившимися вояками кто по киосаки, кто по недвижимости в центральной европе, кто селфаки по лондонам рубит как реактивный, только фортецю, ага
пока над вами берию не поставить, из идейно подкованых инженеров, а семьи в заожники не взять. военного выхлопа не будет
в 22 как-то на энтузиазме прокатило, дальше нет
вы или работайте по основной профессии, либо ходите на демонстрации за мир
Що ж вам не подобається-то, не влаштовує?
Без оцієї претензії ні про що (тобто що вам схотілося, щоб звільнені з військової служби, самі добровільно тупотіли за вас, рядових та сержантів, на ваші посади) чітко сформулюйте.
Вихлоп воєнний є.
Він за віконцем.
Воєнпенсів призивають щодня. На їх місця.
Сформулюйте.
Бо поки факт --- вам просто схотілося халяви.
Яка до того ж нічого не вирішить, бо офіцери не закриють всі посади рядового та сержантського складу.
Да ще й в такому прикольному варіанті))))
Невже складно допетрите, що черговий Берія перш за все вас на свої місця погонить....
І на цивілці окопи рити та за верстатами стояти будете за сухарик.
А не про підприємство своє та податки гутарити.
З.и. он як за основну прохфесію заспівали...
Там вашої хатєлки офіцерам рядовими ну нема. І не було ніколи.
То звідки хатєлка-то?
Прошу, чітко вкажіть.
І останній момент --- ну що це за підхід про "точку сидіння, яка визначає хотіння"?
Це примітивно...
Тут обговорюються не хатєлки, а бачення можливого розвитку подій.
Фортеця має купу обгрунтувань...
А якась інша альтернатива які?
От вкажіть які аргументи, підстави є для іншого варіанту.
Окрім вашого не хочеться вам, не подобається.
Коротше: аргументи давайте. Аргументи. А не що вам хочеться, подобається не подобається. Аргументи.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 04 сер, 2024 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 16:21
detroytred
Неділя.
Люди «вечірню піцу» можуть чим завгодно запивати. І молоти будь яку дурь.
Тут уже «формат майбутнього закінчення війни» вималювали спеціалісти , які курс долара на літо вже «вгадали». Потужно.
Дурдом «петрушка».
За правописанием обычно следят
За ним не треба «слідкувати». Ти або читав в житті книги і він у тебе є, або ти писав лише і його нема))
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 04 сер, 2024 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 16:31
Hotab написав:detroytred
Неділя.
Люди «вечірню піцу» можуть чим завгодно запивати. І молоти будь яку дурь.
Тут уже «формат майбутнього закінчення війни» вималювали спеціалісти , які курс долара на літо вже «вгадали». Потужно.
Дурдом «петрушка».
За правописанием обычно следят
За ним не треба «слідкувати». Ти або читав в житі книги і він у тебе є, або ти писав лише і його нема))
Я не проти будь-якої думки, будь-якої фантазії стосовно бачення чогось.
Ми ж в демократичному суспільстві живемо.
Кожен може мати свою думку.
Я за те, щоби претензії-звинувачення-закиди-оцінки
хоч якось аргументувались, надавались підстави.
Щоб можна було не погоджуватися, заперечувати, контраргуменувати ці підстави, аргументи.
Але оці голі аля "хочу..." і вказівки...
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Додано: Нед 04 сер, 2024 16:32
Игорь Алексеевич написав: Бетон написав:
Армія рф перетнула кордон міста Торецьк, — військовий 24ОШБ «Айдар»
Також пише, що ситуація в Нью-Йорку дуже погана, росіяни вже мають огляд на н.п. Неліпівка, а звідси логічним є вогневий контроль.
Задача номер один до выборов в США до ноября захватить всю Донецк. и Луганск. обл., что бы потом по условиям перемирия сделать из неё автономию. Но или хотя бы как можно большую часть Донбасса сейчас захватить, а про автономию остатка террит. Донбасса, начнут торговаться про вывод войск из Харьк. обл.Жаль только до ноября погибнет не одна сотня наших ребят. Всю равно потом договорятся
про Автономию всего Донбасса.
Так отож!!!
Я про це кричу/волаю не перший рік!!!
Казав давно-давним - дав би "колективний Захід" по максимуму зброї/техніки, а ми по максимуму згуртувались/напряглись і вдарили максимально ворога!(може так і кордони 91го "помацяли")
А якщо ні, то нах ото розтягувати баян/резинову Зіну, що би що?
Щоб ще наших хлопців десятки тисяч зробити каліками/покласти в сиру землю???
Накуя той цинізм???
Накуя та "цинічна гра"?
Або/або!
Але ж так - не європейські хлопці гинуть!
І не європейські матері плачуть!
Як і не європейські діти стають сиротами!!!
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Додано: Нед 04 сер, 2024 16:34
Успіх написав:
Що змінює?))
Що якщо з дивану - то до кордонів 91го?
А якщо вже завтра Вас і інших точно на фронт - "то давайте все ж таки перемир'я"?
Так?Песікіт
Будівельник
Василь-Рівне
Флер
Юкраініан
Так?
Правда ж?
От аватар мухоморний ...
Я ніколи не казав про кордони 1991 року
Якщо я в окоп, то я так само проти перемир"я, бо його фактично не буде
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Додано: Нед 04 сер, 2024 16:40
detroytred
Я за те, щоби претензії-звинувачення-закиди-оцінки
хоч якось аргументувались,
Так вони аргументують.
«Ваєнний» (ну бувший, ну і що.. бувшою буває лише гонорея) - отже повинен «ваєвать».
А Віталька «домохазяйка», отже повинен «дома хазяйство чухати». «Корінець» слова не бачите, чи що?
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Додано: Нед 04 сер, 2024 16:44
pesikot написав:
Я ніколи не казав про кордони 1991 року
Ти ж розумієш, що це образно - що малось на увазі "давайте вперед і ні кроку назад!"
Суть думки ти ж вловив - то нах придиратися до того, що саме ти казав?
pesikot написав:
Якщо я в окоп, то я так само проти перемир"я
Ну нах ти брешеш?
Ти ж чудово розумієш, що ти не підеш/тобі не загрожує ні завтра окоп, ні після дощику в четвер - також!
Це раз!
А друге - тебе ж тут 100500раз просили/казали озвуч/напиши СВОЄ бачення завершення війни!
Але в "реальних тонах", а не в дитячих хотєлках!
Чи далі будеш, як вуж на сковороді?
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Додано: Нед 04 сер, 2024 16:45
Hotab написав:detroytred
Я за те, щоби претензії-звинувачення-закиди-оцінки
хоч якось аргументувались,
Так вони аргументують.
«Ваєнний» (ну бувший, ну і що.. бувшою буває лише гонорея) - отже повинен «ваєвать».
А Віталька «домохазяйка», отже повинен «дома хазяйство слухати» «Крріннць» слова не бачите, чи що?
Та отож.
Проти таких аргументів залишається лише такі ж висувати.
Я ж намагаюся достукатися - нормальні аргументи давайте.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 16:45
Успіх написав:
Казав давно-давним - дав би "колективний Захід" по максимуму зброї/техніки, а ми по максимуму згуртувались/напряглись і вдарили максимально ворога!(може так і кордони 91го "помацяли")
Уже осенью 22г. стало понятно, что нам дают столько оружия, сколько надо для затягивания войны и время для постепенного уничтожения экон. потенц. раши. Не про какую победу Украины они и не собирались нам помогать. Достаточно было США и Западу нам дать сразу всего 10% от их вооружения, то раша сразу бы ушла с поля боя. А так 100 пудов велись закулисные переговоры раб. групп, где обсужд. границы войны, за которые не раша не Украина не должна выходить.
А сейчас пришла та эконом. точка в раше и у нас, где надо внедрить след. план - остановку войны и далее увидим что предложат наши союзники.
Не согласимся, то вспомнят курочку, которую мы съели, а значит надо за неё оплатить. Раше предложать постепенные снятия санкций.
А то что люди погибли, спишут на слово - война. Типа как раньще нам говорили про коррупцию в органах Власти. Они понесут полит. ответственность. Именно полит., а не уголовную. И что??? Уже мы и забыли наших воров у власти 90х-2000х годов. Они понесли полит. ответственность и проживают спокойно в Англии или в США.
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