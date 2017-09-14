Додано: Нед 04 сер, 2024 16:10

fox767676 написав: detroytred



хватит уже ипсо разгонять со своей фортецей

с такими поизносившимися вояками кто по киосаки, кто по недвижимости в центральной европе, кто селфаки по лондонам рубит как реактивный, только фортецю, ага

пока над вами берию не поставить, из идейно подкованых инженеров, а семьи в заожники не взять. военного выхлопа не будет

в 22 как-то на энтузиазме прокатило, дальше нет

вы или работайте по основной профессии, либо ходите на демонстрации за мир хватит уже ипсо разгонять со своей фортецейс такими поизносившимися вояками кто по киосаки, кто по недвижимости в центральной европе, кто селфаки по лондонам рубит как реактивный, только фортецю, агапока над вами берию не поставить, из идейно подкованых инженеров, а семьи в заожники не взять. военного выхлопа не будетв 22 как-то на энтузиазме прокатило, дальше нетвы или работайте по основной профессии, либо ходите на демонстрации за мир

Що ж вам не подобається-то, не влаштовує?Без оцієї претензії ні про що (тобто що вам схотілося, щоб звільнені з військової служби, самі добровільно тупотіли за вас, рядових та сержантів, на ваші посади) чітко сформулюйте.Вихлоп воєнний є.Він за віконцем.Воєнпенсів призивають щодня. На їх місця.Сформулюйте.Бо поки факт --- вам просто схотілося халяви.Яка до того ж нічого не вирішить, бо офіцери не закриють всі посади рядового та сержантського складу.Да ще й в такому прикольному варіанті))))Невже складно допетрите, що черговий Берія перш за все вас на свої місця погонить....І на цивілці окопи рити та за верстатами стояти будете за сухарик.А не про підприємство своє та податки гутарити.З.и. он як за основну прохфесію заспівали...Там вашої хатєлки офіцерам рядовими ну нема. І не було ніколи.То звідки хатєлка-то?Прошу, чітко вкажіть.І останній момент --- ну що це за підхід про "точку сидіння, яка визначає хотіння"?Це примітивно...Тут обговорюються не хатєлки, а бачення можливого розвитку подій.Фортеця має купу обгрунтувань...А якась інша альтернатива які?От вкажіть які аргументи, підстави є для іншого варіанту.Окрім вашого не хочеться вам, не подобається.Коротше: аргументи давайте. Аргументи. А не що вам хочеться, подобається не подобається. Аргументи.