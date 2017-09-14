Близько 800 тисяч українських чоловіків "пішли в підпілля" заради уникнення мобілізації. Частина з них змінили місце проживання і влаштувалися на роботу, де платять готівкою.
З моменту повномасштабного вторгнення військ Росії, українські компанії втратили від 10% до 20% штату через мобілізацію та виїзд людей з країни. Відновлення російського наступу 2024 року, яке призвело до нових смертей і руйнувань, постійні відключення електроенергії змусять ще більше людей покинути країну, пише видання.
У майбутньому кадровий голод, на переконання Наталухи, кратно посилиться і деяким підприємствам доведеться закритися.
"Дедалі більше і більше підприємств закриватимуться просто тому, що в них не буде достатньо ресурсів для продовження роботи. Не хочу давати апокаліптичні прогнози, але, мабуть, крайній термін — кінець вересня", — підкреслив він.
Ті, хто шукає призовників, за відомостями FT, зосередилися на працівниках великих промислових компаній, які працюють "у білу" і фізично присутні на заводі.
Як приклад газета наводить компанію Interpipe, потужного виробника безшовних труб і продукції для залізниці. Директор з персоналу Віталій Пахомов визнає, що робота в цехах йде "на межі" через кадровий дефіцит.
Робітників Interpipe могли забрати в армію, коли вони добиралися вранці на роботу на автобусі, Біля воріт заводу були помічені "фургони для призову", повідомила газета.
dimo_0n написав: Як виглядає? Стоїть дата "бронювання до". Попросіть вашого одноклубника щоб він вам переслав мій скрін... Я вважав, що він ще вчора все переслав вам, холяві, флер та іншим тиловим патріотам.
Що до ціни - мені 0(нуль)грн.0(нуль)коп.
Але я знаю що ціна на таке - 5-7К баксів. Оптом дешевше як то кажуть
..... мені нічого не переслали .... .... і що означає ,тиловим патріотам ?
.... вісімнадцять місяців і один день , з котрих шість місяців на нулі ..... Дімич , ти вже схаменись а ......
Пересилати нікому не збираюсь. Приватне є, приватне
Але, скрин є. Дата бронування там є На рік
Згідно чинного законодавства, від 6 до 12 місяців бронюється лише критична інфраструктура
Тому виникає просте питання, який такий бізнес у ДимОн'чика, що підпадає під критичну інфраструктуру, та ще й по максимуму
4. Для того, щоб вижити, Україна повинна перетворитися на справжнісіньку фортецю, готову і до відбиття військової небезпеки, і до реакції на міграційні потоки, і до відстоювання свого бачення майбутнього в діалозі з провідними державами світу. https://lb.ua/news/2018/09/10/407136_uk ... styu_.html 2018 рік! Портніков.
5. Найголовніша інтрига майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі — це, безумовно, роль України у Європі. Точніше, інтрига в тому, чи стане Україна якнайшвидше частиною НАТО та ЄС. Чи просто буде войовничою фортецею, яка отримуватиме чималі гроші і зброю від Заходу, але при цьому не матиме членства в Альянсі, а, відтак, і зобовʼязань від НАТО воювати на нашому боці. Ну, це так званий «ізраїльський варіант». https://wz.lviv.ua/blogs/492580-alterna ... -ne-isnuie Блогер.
detroytred написав:Невже складно допетрите, що черговий Берія перш за все вас на свої місця погонить....
поверьте , я лучше знаю что с вами и вашим распальцованным сильпом сделает внеочередной берия )) Украина это родина не только олигархических холуев, готовых выполнять любые указанния по утилизации украинского народа, но и Махна,Троцкого, Бандеры. На новом витке развития будут и свои берии, будет и атомный проект, и диктатура меритократии , а не маятники манипууляций от кружнвных трусиков до фортеци.
Hotab написав:detroytred Неділя. Люди «вечірню піцу» можуть чим завгодно запивати. І молоти будь яку дурь. Тут уже «формат майбутнього закінчення війни» вималювали спеціалісти , які курс долара на літо вже «вгадали». Потужно. Дурдом «петрушка».
За правописанием обычно следят
За ним не треба «слідкувати». Ти або читав в житті книги і він у тебе є, або ти писав лише і його нема))
У вас выгодная позиция - роль вечного порицателя.
С другой стороны мы уже смотрели на "экспертов" от власти. Один в Британии, второй в сша кукарекают. Так что мнение форумчан может быть гораздо мудрее
pesikot написав:Я ніколи не казав про кордони 1991 року
Ти ж розумієш, що це образно - що малось на увазі "давайте вперед і ні кроку назад!" Суть думки ти ж вловив - то нах придиратися до того, що саме ти казав?
pesikot написав:Якщо я в окоп, то я так само проти перемир"я
Ну нах ти брешеш? Ти ж чудово розумієш, що ти не підеш/тобі не загрожує ні завтра окоп, ні після дощику в четвер - також!
Це раз!
А друге - тебе ж тут 100500раз просили/казали озвуч/напиши СВОЄ бачення завершення війни! Але в "реальних тонах", а не в дитячих хотєлках!
Чи далі будеш, як вуж на сковороді?
Довбень, від мене це вимагає той, хто сам воювати точно не збираеться, хто пише, "так и в окупации жить можно", "ничего не изменится, если поменять флаги", "цена бананов в Украине, как и в Мурманске, мне тесть рассказывал"
Він не читає, ти не читаєшь. Можно привести коня до водопою, але не можна змусити коня пити
Так і тут, я можу написати декілька разів, але ти все одно не прочитаєшь
Але повторю
Наразі, немає жодного варіанта закінчення війни
PS. А ты продолжай, продолжай поддерживать тех, кому на Украину ложить большой прибор
PPS. Я згодом напишу свої думки, але для чого потрібен час і ще мало інформації
Дестройер, вы по чьей указке тут ипсошничате, подсовывая оголтело гротескные тезисы ? Каждый раз после прочтения, рука тянется к товарищу маузеру)) Єто тот самый Гетьманцев , с детьми и бизнесом в далеком зарубежье, будет мной тут фортецю строить ??