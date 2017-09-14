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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93199320932193229323>
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 16:59

Близько 800 тисяч українських чоловіків "пішли в підпілля" заради уникнення мобілізації. Частина з них змінили місце проживання і влаштувалися на роботу, де платять готівкою.

З моменту повномасштабного вторгнення військ Росії, українські компанії втратили від 10% до 20% штату через мобілізацію та виїзд людей з країни. Відновлення російського наступу 2024 року, яке призвело до нових смертей і руйнувань, постійні відключення електроенергії змусять ще більше людей покинути країну, пише видання.

У майбутньому кадровий голод, на переконання Наталухи, кратно посилиться і деяким підприємствам доведеться закритися.

"Дедалі більше і більше підприємств закриватимуться просто тому, що в них не буде достатньо ресурсів для продовження роботи. Не хочу давати апокаліптичні прогнози, але, мабуть, крайній термін — кінець вересня", — підкреслив він.

Ті, хто шукає призовників, за відомостями FT, зосередилися на працівниках великих промислових компаній, які працюють "у білу" і фізично присутні на заводі.

Як приклад газета наводить компанію Interpipe, потужного виробника безшовних труб і продукції для залізниці. Директор з персоналу Віталій Пахомов визнає, що робота в цехах йде "на межі" через кадровий дефіцит.

Робітників Interpipe могли забрати в армію, коли вони добиралися вранці на роботу на автобусі, Біля воріт заводу були помічені "фургони для призову", повідомила газета.

"Кожен начальник цеху, супервайзер і директор заводу — як шахіст. Він приходить на роботу і бачить, що на дошці не вистачає фігури. Що йому робити?" — запитує Пахомов.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/661 ... v-ukrajini
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:02

  холява написав:
  dimo_0n написав:
Як виглядає? Стоїть дата "бронювання до". Попросіть вашого одноклубника щоб він вам переслав мій скрін... Я вважав, що він ще вчора все переслав вам, холяві, флер та іншим тиловим патріотам.

Що до ціни - мені 0(нуль)грн.0(нуль)коп.

Але я знаю що ціна на таке - 5-7К баксів. Оптом дешевше як то кажуть


..... мені нічого не переслали ....
.... і що означає ,тиловим патріотам ?

.... вісімнадцять місяців і один день , з котрих шість місяців на нулі .....
Дімич , ти вже схаменись а ......

Пересилати нікому не збираюсь. Приватне є, приватне

Але, скрин є. Дата бронування там є
На рік

Згідно чинного законодавства, від 6 до 12 місяців бронюється лише критична інфраструктура

Тому виникає просте питання, який такий бізнес у ДимОн'чика, що підпадає під критичну інфраструктуру, та ще й по максимуму

Або купив ) Що вирогідніше
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:03

Fox76
ІПСО:
1. Україна стане країною-фортецею: Гетманцев описав майбутнє економіки після війни
21.04.20
https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... -vijni.htm
2022 рік. По буквах -- фортецею. після війни.

2. Майбутнє України: «східноєвропейська фортеця» чи «продовження НАТО»?
https://dif.org.ua/article/maybutne-ukr ... ennya-nato

3. "Це війна на вимотування. Україна має стати фортецею і навчитися воювати вдовгу", – Агіл Рустамзаде
https://texty.org.ua/fragments/106950/c ... ustamzade/

4. Для того, щоб вижити, Україна повинна перетворитися на справжнісіньку фортецю, готову і до відбиття військової небезпеки, і до реакції на міграційні потоки, і до відстоювання свого бачення майбутнього в діалозі з провідними державами світу.
https://lb.ua/news/2018/09/10/407136_uk ... styu_.html
2018 рік! Портніков.

5. Найголовніша інтрига майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі — це, безумовно, роль України у Європі.
Точніше, інтрига в тому, чи стане Україна якнайшвидше частиною НАТО та ЄС. Чи просто буде войовничою фортецею, яка отримуватиме чималі гроші і зброю від Заходу, але при цьому не матиме членства в Альянсі, а, відтак, і зобовʼязань від НАТО воювати на нашому боці. Ну, це так званий «ізраїльський варіант».
https://wz.lviv.ua/blogs/492580-alterna ... -ne-isnuie
Блогер.

І т.д.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Невже складно допетрите, що черговий Берія перш за все вас на свої місця погонить....


поверьте , я лучше знаю что с вами и вашим распальцованным сильпом сделает внеочередной берия ))
Украина это родина не только олигархических холуев, готовых выполнять любые указанния по утилизации украинского народа, но и Махна,Троцкого, Бандеры.
На новом витке развития будут и свои берии, будет и атомный проект, и диктатура меритократии , а не маятники манипууляций от кружнвных трусиков до фортеци.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:09

  Hotab написав:detroytred
Неділя.
Люди «вечірню піцу» можуть чим завгодно запивати. І молоти будь яку дурь.
Тут уже «формат майбутнього закінчення війни» вималювали спеціалісти , які курс долара на літо вже «вгадали». Потужно.
Дурдом «петрушка».



За правописанием обычно следят


За ним не треба «слідкувати». Ти або читав в житті книги і він у тебе є, або ти писав лише і його нема))

У вас выгодная позиция - роль вечного порицателя.

С другой стороны мы уже смотрели на "экспертов" от власти. Один в Британии, второй в сша кукарекают.
Так что мнение форумчан может быть гораздо мудрее
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:12

  Успіх написав:
  pesikot написав:Я ніколи не казав про кордони 1991 року
Ти ж розумієш, що це образно - що малось на увазі "давайте вперед і ні кроку назад!"
Суть думки ти ж вловив - то нах придиратися до того, що саме ти казав?
  pesikot написав:Якщо я в окоп, то я так само проти перемир"я
Ну нах ти брешеш?
Ти ж чудово розумієш, що ти не підеш/тобі не загрожує ні завтра окоп, ні після дощику в четвер - також! ;)

Це раз!

А друге - тебе ж тут 100500раз просили/казали озвуч/напиши СВОЄ бачення завершення війни!
Але в "реальних тонах", а не в дитячих хотєлках!

Чи далі будеш, як вуж на сковороді?

Довбень, від мене це вимагає той, хто сам воювати точно не збираеться, хто пише, "так и в окупации жить можно", "ничего не изменится, если поменять флаги", "цена бананов в Украине, как и в Мурманске, мне тесть рассказывал"

Він не читає, ти не читаєшь.
Можно привести коня до водопою, але не можна змусити коня пити

Так і тут, я можу написати декілька разів, але ти все одно не прочитаєшь

Але повторю

Наразі, немає жодного варіанта закінчення війни

PS. А ты продолжай, продолжай поддерживать тех, кому на Украину ложить большой прибор

PPS. Я згодом напишу свої думки, але для чого потрібен час і ще мало інформації
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

МИРНІ УГОДИ З рОСІЄЮ: з часів козацької держави й до наших днів

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1. Україна стане країною-фортецею: Гетманцев описав майбутнє економіки після війни
21.04.20
https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... -vijni.htm
2022 рік. По буквах -- фортецею. після війни.


Дестройер, вы по чьей указке тут ипсошничате, подсовывая оголтело гротескные тезисы ? :D Каждый раз после прочтения, рука тянется к товарищу маузеру))
Єто тот самый Гетьманцев , с детьми и бизнесом в далеком зарубежье, будет мной тут фортецю строить ??
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:18

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Невже складно допетрите, що черговий Берія перш за все вас на свої місця погонить....


поверьте , я лучше знаю что с вами и вашим распальцованным сильпом сделает внеочередной берия ))
Украина это родина не только олигархических холуев, готовых выполнять любые указанния по утилизации украинского народа, но и Махна,Троцкого, Бандеры.
На новом витке развития будут и свои берии, будет и атомный проект, и диктатура меритократии , а не маятники манипууляций от кружнвных трусиков до фортеци.

Звісно знаєте. Як вам не вірити-то.

Але ви предмет підмінили.
Я не заперечував, що зі мною зробить черговий Берія.
Предметом було - що з вами він зробить.
Так що зробить-то?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:19

Бетон

Так что мнение форумчан может быть гораздо мудрее


Хто ж сперечається що хтось з присутніх тут може навіть вгадує. Час покаже .
І в принципі ваші (не особисто ваші) тут з десять сторінок прогнозів читати можна (особливо якщо вони зі словами «можливо», «я вважаю», «прогнозую») , поки не зʼявляються експерти які:
1. Вже по самі вуха облажались і не раз, і навіть не визнали цього
2. Роблять заяви безапеляційним тоном. «Буде отак», «а потім отак», «текст вже написано і вручено Зеленському», «аннушка масло розлила».
Да ще і «експерти» які з правописом простих слів не дають собі ради. Шаріковщина мать твою!! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 04 сер, 2024 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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