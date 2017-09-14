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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9320932193229323>
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:20

На Волині під ТЦК зібрався натовп осіб. Конфлікт підтримувався російськими спецслужбами - військові.

https://gazeta.ua/articles/np/_na-volin ... eo/1189447

Интересно, если сотрудники ТЦК везде по стране так буро себя ведут, значит им дано такое указание сверху. Потом начинаются волнения людей, которые могут перерасти в неповиновение и майдан.
А может это Власти и нужно?, что бы потом спихнуть всё на людей за свои ошибки на фронте. Легче всегда отвести толпу не по тому курсу и при этом замять реальную ситуацию на фронте.
И далее разыграть сцену, что эти митинги проплачено рашей и поэтому мы теряем территории, т.к не хватает людей. А может людей по др. причинам не хватает, т.к. их просто нет, а те кто остался уже поняли откуда растут ноги и кому без оружия выгодно вести эту войну. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:23

  fox767676 написав:
1. Україна стане країною-фортецею: Гетманцев описав майбутнє економіки після війни
21.04.20
https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... -vijni.htm
2022 рік. По буквах -- фортецею. після війни.


Дестройер, вы по чьей указке тут ипсошничате, подсовывая оголтело гротескные тезисы ? :D Каждый раз после прочтения, рука тянется к товарищу маузеру))
Єто тот самый Гетьманцев , с детьми и бизнесом в далеком зарубежье, будет мной тут фортецю строить ??

Фохсемехер, що ви несете?
Які вказівки, яке ІПСО?
Оперуйте не вигадками, які вам схотілося, а фактами.

Гетьманцев -- це отой, що "голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики".
Про вас конкретно він нічого не сказав. Не вигадуйте.

До чого у вас тягнуться руки -- якось не має ніякого значення в питанні, яке обговорюється.
Спробуйте нарешті хоч якось аргументувати.

Я навів про посилання про фортецю від ряду осіб... Різних. Можу ще хоч на порядок більше.
А від вас що, окрім куди у вас що тягнеться, берії, трусиків і т.д.?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 сер, 2024 17:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:26

До листопада вже не так і далеко))

  pesikot написав:Довбень, від мене це вимагає той, хто сам воювати точно не збираеться
По-перше - довбня в дзеркалі побачиш!

По-друге, від тебе і я це вимагаю!
Тобто, якого тобі ще реального фронтовика треба?
Щоб може з нуля писав пораненою рукою?🤦🏻
Чи ти і тоді щось вигадаєш?
  pesikot написав:Наразі, немає жодного варіанта закінчення війни
Як так?©
З усіх труб трублять по 100500варіантів, а в тебе нема жодного?

Так, доброго/нормального - немає!
Але ж інші то є!
І з тих інших таки щось виберуть!
(виберуть за нас)
  pesikot написав:Я згодом напишу свої думки, але для чого потрібен час і ще мало інформації
Згодом - то коли?
Коли в листопаді Зе буде зачитувати з листочка "План Миру"?)))
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:кі вказівки, яке ІПСО?
Оперуйте не вигадками, які вам схотілося, а фактами.

Гетьманцев -- це отой, що "голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики".
Про вас конкретно він нічого не сказав. Не вигадуйте.


не надо тут социально-политические химеры проталкивать, провоцируя людей
очень опасные эксперименты, можете попасть "не на тех ребят"
спокойно, без фортець
каждій должен быть на своем месте
распальцованое сильпо с генеральскими погонами - в окопах
инженер с адвансед инглиш - свободно ездить вкоммандировки в Лондон
а не наоборот
тогда может и на берию запроса не будет
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:33

  Игорь Алексеевич написав:Интересно, если сотрудники ТЦК везде по стране так буро себя ведут, значит им дано такое указание сверху.


Скоріше все в точності навпаки.
Не дано ніяких вказівок зверху і немає ніякої реакції зверху на порушення.
Тому тцк і роблять, як хочуть.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:35

  detroytred написав:
  Бетон написав:Победит Камала. Бывшая прокурорша, рассматривает Ze как жулика. Из этой логики нужно проецировать будущие отношения

Камала ж не сама по собі. Вона буде враховувати інтереси кланів Клінтон-Обама, Сороса і Ко.

А які вони в них - хз.
Да ніхто не знає, як воно буде далі.
Тепер Камала начебто повинна перемогти, а завтра Трамп, післязавтра ...
Точки біфуркації попереду. І їх вдосталь.

Фундамент поки, що в гіршому випадку по Дніпру. А от спеціалізація країни, імхо, визначена, без варіантів.
Фортеця з мінімальним постачанням, бажано і овсі на самоокупаємості.
Основний ресурс - люди.
Південну Корею тут ніхто робити не збирається. Ні свої, ні партнери.
Тобто фортеця на халяву...

якщо взяти демів і їх два крила, то одне яструбине підрізане, а те що залишилося виглядає голубиним і яка фортеця, одна, чи дві розділені чим?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 04 сер, 2024 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:36

  detroytred написав:
  Игорь Алексеевич написав:Интересно, если сотрудники ТЦК везде по стране так буро себя ведут, значит им дано такое указание сверху.


Скоріше все в точності навпаки.
Не дано ніяких вказівок зверху і немає ніякої реакції зверху на порушення.
Тому тцк і роблять, як хочуть.
Если бы это были единичные случаи, то тогда поверил бы, что есть в ТЦК идиоты. Но эта схема по всей стране уже несколько мес. Все сайты и Ютуб пишут и показывают про произвол. Власть про неё знает и молчит. Типа др. методов забирать на войну - НЕТ. Или они спецом так провоцируют массы на шины и майдан?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 04 сер, 2024 17:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:37

  fox767676 написав:
  detroytred написав:кі вказівки, яке ІПСО?
Оперуйте не вигадками, які вам схотілося, а фактами.

Гетьманцев -- це отой, що "голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики".
Про вас конкретно він нічого не сказав. Не вигадуйте.


не надо тут социально-политические химеры проталкивать, провоцируя людей
очень опасные эксперименты, можете попасть "не на тех ребят"
спокойно, без фортець
каждій должен быть на своем месте
распальцованое сильпо с генеральскими погонами - в окопах
инженер с адвансед инглиш - свободно ездить вкоммандировки в Лондон
а не наоборот
тогда может и на берию запроса не будет

Не треба вигадувати, що обгорення на форумі, на цій гілці мною, а також цитування від голови комітету до Портнікова, є проштовхуванням мною отих хімер і провокує людей.

Ну не вигадуйте.
Да ще й отаких дурниць.

Ну дійсно: вигадаєте і будуєте на цих своїх вигадках.
А питання ігнорите --- підмінили предмет і не відповіли: що з вами Берія зробить?
Про мене ви вже сказали. А про себе забуваєте.
Так що?
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:42

  jump написав:Близько 800 тисяч українських чоловіків "пішли в підпілля" заради уникнення мобілізації. Частина з них змінили місце проживання і влаштувалися на роботу, де платять готівкою.

З моменту повномасштабного вторгнення військ Росії, українські компанії втратили від 10% до 20% штату через мобілізацію та виїзд людей з країни. Відновлення російського наступу 2024 року, яке призвело до нових смертей і руйнувань, постійні відключення електроенергії змусять ще більше людей покинути країну, пише видання.

У майбутньому кадровий голод, на переконання Наталухи, кратно посилиться і деяким підприємствам доведеться закритися.

"Дедалі більше і більше підприємств закриватимуться просто тому, що в них не буде достатньо ресурсів для продовження роботи. Не хочу давати апокаліптичні прогнози, але, мабуть, крайній термін — кінець вересня", — підкреслив він.

Ті, хто шукає призовників, за відомостями FT, зосередилися на працівниках великих промислових компаній, які працюють "у білу" і фізично присутні на заводі.

Як приклад газета наводить компанію Interpipe, потужного виробника безшовних труб і продукції для залізниці. Директор з персоналу Віталій Пахомов визнає, що робота в цехах йде "на межі" через кадровий дефіцит.

Робітників Interpipe могли забрати в армію, коли вони добиралися вранці на роботу на автобусі, Біля воріт заводу були помічені "фургони для призову", повідомила газета.

"Кожен начальник цеху, супервайзер і директор заводу — як шахіст. Він приходить на роботу і бачить, що на дошці не вистачає фігури. Що йому робити?" — запитує Пахомов.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/661 ... v-ukrajini

вихід є : працьовиті як пчоли чорнобривці і паки
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:45

  Успіх написав:
  pesikot написав:Довбень, від мене це вимагає той, хто сам воювати точно не збираеться
По-перше - довбня в дзеркалі побачиш!

По-друге, від тебе і я це вимагаю!
Тобто, якого тобі ще реального фронтовика треба?
Щоб може з нуля писав пораненою рукою?🤦🏻
Чи ти і тоді щось вигадаєш?
  pesikot написав:Наразі, немає жодного варіанта закінчення війни
Як так?©
З усіх труб трублять по 100500варіантів, а в тебе нема жодного?

Так, доброго/нормального - немає!
Але ж інші то є!
І з тих інших таки щось виберуть!
(виберуть за нас)
  pesikot написав:Я згодом напишу свої думки, але для чого потрібен час і ще мало інформації
Згодом - то коли?
Коли в листопаді Зе буде зачитувати з листочка "План Миру"?)))

Вся ця історія про кінець в листопаді росте тільки з того що нам там пухнастий звірьок проглядається.
З чого ця думка шо загнавши нас в неудобне становище москалі схотять переговорів? Поки фронт тріщить і тріщить по укріпленим позиціям... людей не вистачає... надія на ф 16?
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