Интересно, если сотрудники ТЦК везде по стране так буро себя ведут, значит им дано такое указание сверху. Потом начинаются волнения людей, которые могут перерасти в неповиновение и майдан. А может это Власти и нужно?, что бы потом спихнуть всё на людей за свои ошибки на фронте. Легче всегда отвести толпу не по тому курсу и при этом замять реальную ситуацию на фронте. И далее разыграть сцену, что эти митинги проплачено рашей и поэтому мы теряем территории, т.к не хватает людей. А может людей по др. причинам не хватает, т.к. их просто нет, а те кто остался уже поняли откуда растут ноги и кому без оружия выгодно вести эту войну.
Дестройер, вы по чьей указке тут ипсошничате, подсовывая оголтело гротескные тезисы ? Каждый раз после прочтения, рука тянется к товарищу маузеру)) Єто тот самый Гетьманцев , с детьми и бизнесом в далеком зарубежье, будет мной тут фортецю строить ??
Фохсемехер, що ви несете? Які вказівки, яке ІПСО? Оперуйте не вигадками, які вам схотілося, а фактами.
Гетьманцев -- це отой, що "голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики". Про вас конкретно він нічого не сказав. Не вигадуйте.
До чого у вас тягнуться руки -- якось не має ніякого значення в питанні, яке обговорюється. Спробуйте нарешті хоч якось аргументувати.
Я навів про посилання про фортецю від ряду осіб... Різних. Можу ще хоч на порядок більше. А від вас що, окрім куди у вас що тягнеться, берії, трусиків і т.д.?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 сер, 2024 17:30, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:кі вказівки, яке ІПСО? Оперуйте не вигадками, які вам схотілося, а фактами.
Гетьманцев -- це отой, що "голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики". Про вас конкретно він нічого не сказав. Не вигадуйте.
не надо тут социально-политические химеры проталкивать, провоцируя людей очень опасные эксперименты, можете попасть "не на тех ребят" спокойно, без фортець каждій должен быть на своем месте распальцованое сильпо с генеральскими погонами - в окопах инженер с адвансед инглиш - свободно ездить вкоммандировки в Лондон а не наоборот тогда может и на берию запроса не будет
Бетон написав:Победит Камала. Бывшая прокурорша, рассматривает Ze как жулика. Из этой логики нужно проецировать будущие отношения
Камала ж не сама по собі. Вона буде враховувати інтереси кланів Клінтон-Обама, Сороса і Ко.
А які вони в них - хз. Да ніхто не знає, як воно буде далі. Тепер Камала начебто повинна перемогти, а завтра Трамп, післязавтра ... Точки біфуркації попереду. І їх вдосталь.
Фундамент поки, що в гіршому випадку по Дніпру. А от спеціалізація країни, імхо, визначена, без варіантів. Фортеця з мінімальним постачанням, бажано і овсі на самоокупаємості. Основний ресурс - люди. Південну Корею тут ніхто робити не збирається. Ні свої, ні партнери. Тобто фортеця на халяву...
якщо взяти демів і їх два крила, то одне яструбине підрізане, а те що залишилося виглядає голубиним і яка фортеця, одна, чи дві розділені чим?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 04 сер, 2024 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Интересно, если сотрудники ТЦК везде по стране так буро себя ведут, значит им дано такое указание сверху.
Скоріше все в точності навпаки. Не дано ніяких вказівок зверху і немає ніякої реакції зверху на порушення. Тому тцк і роблять, як хочуть.
Если бы это были единичные случаи, то тогда поверил бы, что есть в ТЦК идиоты. Но эта схема по всей стране уже несколько мес. Все сайты и Ютуб пишут и показывают про произвол. Власть про неё знает и молчит. Типа др. методов забирать на войну - НЕТ. Или они спецом так провоцируют массы на шины и майдан?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 04 сер, 2024 17:39, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:кі вказівки, яке ІПСО? Оперуйте не вигадками, які вам схотілося, а фактами.
Гетьманцев -- це отой, що "голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики". Про вас конкретно він нічого не сказав. Не вигадуйте.
не надо тут социально-политические химеры проталкивать, провоцируя людей очень опасные эксперименты, можете попасть "не на тех ребят" спокойно, без фортець каждій должен быть на своем месте распальцованое сильпо с генеральскими погонами - в окопах инженер с адвансед инглиш - свободно ездить вкоммандировки в Лондон а не наоборот тогда может и на берию запроса не будет
Не треба вигадувати, що обгорення на форумі, на цій гілці мною, а також цитування від голови комітету до Портнікова, є проштовхуванням мною отих хімер і провокує людей.
Ну не вигадуйте. Да ще й отаких дурниць.
Ну дійсно: вигадаєте і будуєте на цих своїх вигадках. А питання ігнорите --- підмінили предмет і не відповіли: що з вами Берія зробить? Про мене ви вже сказали. А про себе забуваєте. Так що?
jump написав:Близько 800 тисяч українських чоловіків "пішли в підпілля" заради уникнення мобілізації. Частина з них змінили місце проживання і влаштувалися на роботу, де платять готівкою.
З моменту повномасштабного вторгнення військ Росії, українські компанії втратили від 10% до 20% штату через мобілізацію та виїзд людей з країни. Відновлення російського наступу 2024 року, яке призвело до нових смертей і руйнувань, постійні відключення електроенергії змусять ще більше людей покинути країну, пише видання.
У майбутньому кадровий голод, на переконання Наталухи, кратно посилиться і деяким підприємствам доведеться закритися.
"Дедалі більше і більше підприємств закриватимуться просто тому, що в них не буде достатньо ресурсів для продовження роботи. Не хочу давати апокаліптичні прогнози, але, мабуть, крайній термін — кінець вересня", — підкреслив він.
Ті, хто шукає призовників, за відомостями FT, зосередилися на працівниках великих промислових компаній, які працюють "у білу" і фізично присутні на заводі.
Як приклад газета наводить компанію Interpipe, потужного виробника безшовних труб і продукції для залізниці. Директор з персоналу Віталій Пахомов визнає, що робота в цехах йде "на межі" через кадровий дефіцит.
Робітників Interpipe могли забрати в армію, коли вони добиралися вранці на роботу на автобусі, Біля воріт заводу були помічені "фургони для призову", повідомила газета.
Так, доброго/нормального - немає! Але ж інші то є! І з тих інших таки щось виберуть! (виберуть за нас)
pesikot написав:Я згодом напишу свої думки, але для чого потрібен час і ще мало інформації
Згодом - то коли? Коли в листопаді Зе буде зачитувати з листочка "План Миру"?)))
Вся ця історія про кінець в листопаді росте тільки з того що нам там пухнастий звірьок проглядається. З чого ця думка шо загнавши нас в неудобне становище москалі схотять переговорів? Поки фронт тріщить і тріщить по укріпленим позиціям... людей не вистачає... надія на ф 16?