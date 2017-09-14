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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 сер, 2024 17:45
Успіх написав: pesikot написав:
Довбень, від мене це вимагає той, хто сам воювати точно не збираеться
По-перше - довбня в дзеркалі побачиш!
По-друге, від тебе і я це вимагаю!
Тобто, якого тобі ще реального фронтовика треба?
Можу тобі порекомендувати щось повимагати у свого командира )
І от, що він тобі скаже, то і я тобі хочу сказати ))
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Додано: Нед 04 сер, 2024 17:46
fox767676 написав:
Дестройер, вы по чьей указке тут ипсошничате, подсовывая оголтело гротескные тезисы ?
Каждый раз после прочтения, рука тянется к товарищу маузеру))
Єто тот самый Гетьманцев , с детьми и бизнесом в далеком зарубежье, будет мной тут фортецю строить ??
це ж видатний макроекономіст-щипач гусаків всіх часів і народів
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Додано: Нед 04 сер, 2024 17:52
flyman написав:
якщо взяти демів і їх два крила, то одне яструбине підрізане, а те що залишилося виглядає голубиним і яка фортеця, одна, чи дві розділені чим?
Респи теж будуть за фортецю. Окрім Штатів є ще Європа, яка теж зацікавлена у фортеці. Особливо східна.
Да навіть, окрім партнерів, є Україна і українське суспільство, у якого нема іншого варіанту, окрім захисту від отакого сусіда.
Захист. Оборона. Фортеця.
Які ще варіанти є?
До етапу, коли Україна стане мегасуперпотрібною державою, як міст між Заходом і Сходом --- як Сінгапур... почитайте Лі Куаня... як він побачив це своє вікно ... міст ... і як скористався. Але це вікно відчинилося тільки, коли стала в ньому потреба - у вікні. Там щось одна біржа по часу зачинялась, а інша ще не відчининялась. Плюс майданчик бізнесовий...
А Куань вчився з сильними світу цього... Скористався. Застолбив стілець, який виник.
От і з Україною це попереду...
Але до цього вітка глобаліації ще далеченько.
Поки це майданчик для стіни. Фортеці.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 18:00
Игорь Алексеевич написав: detroytred написав: Игорь Алексеевич написав:
Интересно, если сотрудники ТЦК везде по стране так буро себя ведут, значит им дано такое указание сверху.
Скоріше все в точності навпаки.
Не дано ніяких вказівок зверху і немає ніякої реакції зверху на порушення.
Тому тцк і роблять, як хочуть.
Если бы это были единичные случаи, то тогда поверил бы, что есть в ТЦК идиоты. Но эта схема по всей стране уже несколько мес. Все сайты и Ютуб пишут и показывают про произвол. Власть про неё знает и молчит. Типа др. методов забирать на войну - НЕТ. Или они спецом так провоцируют массы на шины и майдан?
Ви прикольно зрозуміли мою відповідь.
Звісно влада знає.
Але мовчить -- так про це і мова.
Мовчить. Не дає вказівок тцк-кам, щоб припинили це.
А ви вище казали -- що зверху дали вказівку таку.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 18:01
detroytred написав: flyman написав:
якщо взяти демів і їх два крила, то одне яструбине підрізане, а те що залишилося виглядає голубиним і яка фортеця, одна, чи дві розділені чим?
Респи теж будуть за фортецю. Окрім Штатів є ще Європа, яка теж зацікавлена у фортеці. Особливо східна.
Да навіть, окрім партнерів, є Україна і українське суспільство, у якого нема іншого варіанту, окрім захисту від отакого сусіда.
Захист. Оборона. Фортеця.
Які ще варіанти є?
До етапу, коли Україна стане мегасуперпотрібною державою, як міст між Заходом і Сходом --- як Сінгапур... почитайте Лі Куаня... як він побачив це своє вікно ... міст ... і як скористався. Але це вікно відчинилося тільки, коли стала в ньому потреба - у вікні. Там щось одна біржа по часу зачинялась, а інша ще не відчининялась. Плюс майданчик бізнесовий...
А Куань вчився з сильними світу цього... Скористався. Застолбив стілець, який виник.
От і з Україною це попереду...
Але до цього вітка глобаліації ще далеченько.
Поки це майданчик для стіни. Фортеці.
і хто буде жити в фортеці, успішний Успіх з Бандерлогом?
Скільки вона протягне при нульовій народжуваності і масовому вимиранні та бігству населення? Фортеця це руїна України за 5 років вщент. Дайош фортцецю воєнпєнсам мірного врємєні, хоч зменшать навантаження на бюджет.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 18:10
flyman написав: detroytred написав: flyman написав:
якщо взяти демів і їх два крила, то одне яструбине підрізане, а те що залишилося виглядає голубиним і яка фортеця, одна, чи дві розділені чим?
Респи теж будуть за фортецю. Окрім Штатів є ще Європа, яка теж зацікавлена у фортеці. Особливо східна.
Да навіть, окрім партнерів, є Україна і українське суспільство, у якого нема іншого варіанту, окрім захисту від отакого сусіда.
Захист. Оборона. Фортеця.
Які ще варіанти є?
До етапу, коли Україна стане мегасуперпотрібною державою, як міст між Заходом і Сходом --- як Сінгапур... почитайте Лі Куаня... як він побачив це своє вікно ... міст ... і як скористався. Але це вікно відчинилося тільки, коли стала в ньому потреба - у вікні. Там щось одна біржа по часу зачинялась, а інша ще не відчининялась. Плюс майданчик бізнесовий...
А Куань вчився з сильними світу цього... Скористався. Застолбив стілець, який виник.
От і з Україною це попереду...
Але до цього вітка глобаліації ще далеченько.
Поки це майданчик для стіни. Фортеці.
і хто буде жити в фортеці, успішний Успіх з Бандерлогом?
Скільки вона протягне при нульовій народжуваності і масовому вимиранні та бігству населення? Фотреця це руїна України за 5 років вщент. Нах-нах фортцецю.
А хто питає-то (стосовно фортеці)?)))
Тебе.
Ти і проти Зе був і що?))
А проти ... тим паче.
Набіжуть зі всього світу....
Коли тут аля Сінгапур вимальовуватися почне. Ще й Матриця допоможе, що навіть ескімоси потупотять сюди)) (якщо в Арктиці воювати не будуть).
Не переймайся за впенсів мирного часу. До тієї пори їх *утилізують*. На край природнім шляхом. Не бзди.
І не тільки котрі *в*(пенси). Подивись на програми...
І навіщо ота концентрація людей... якщо ШІ та автоматизація?
З Китаєм коли Штати дозріли бикувати? Коли зменшилася залежність масового виробництва від концентрації робочої сили (яку міг забезпечити тільки Китай...).
А поки розчищається майданчик. Вчергове намагається поділ майданчику. Всі при дєлє...
Ну проти ЕГП -- економіко-географічного положення України не попреш. Це алмаз, ізумруд, бріл'янт... Навіть совдепу.
Як віками був, так і буде.
Це очевидно всім можновладцям...
Тому і боротьба одвічна за Україну.
А не за Сахару якусь.
Але поки отаке...
Що за віконцем.
Чергове попередування Ялти-2.
Те ж саме подібне Німеччина в Європі... Тільки внутрішнє... В об'ємі Європи.
Але Україна поки!!! потрапляє під категорію "проклятье нефтяных стран", а Німеччина під благо нафтових країн.
Аля Венесуела і Саудівська.
З.и. слухай всіх...
А не тільки Соскіна))) Він про таке не казав?))
Зможеш тоді малювати свої картини бачення подій, процесів, світу. А не рефлексити на Детройта дурнуми сміхуйочками.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 04 сер, 2024 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 18:36
Бетон написав:
Отвечая на вопрос не "когда" а "как" кончится война, можно экстраполировать: конец будет или ужасными или катастрофическим.
Пусть те, кто рулит деловито все эти годы и думает как быть. Лично я выеду, когда разрешат. Так я лично на своём маленьком уровне вижу конец
Есть и другой вариант:
самоубийство не проблема
по крайней мере для петра
висит в петле и все проблемы остались где-то позади…
ПС: Успих, зачехляйте лопату и домой к семьё.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 18:37
flyman написав: detroytred написав:
Поки це майданчик для стіни. Фортеці.
і хто буде жити в фортеці, успішний Успіх з Бандерлогом?
Скільки вона протягне при нульовій народжуваності і масовому вимиранні та бігству населення? Фортеця це руїна України за 5 років вщент. Дайош фортцецю воєнпєнсам мірного врємєні, хоч зменшать навантаження на бюджет.
тю... ти ще доживи хоч ті 5 років.
ох прожектьори...
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Додано: Нед 04 сер, 2024 18:38
flyman написав: fox767676 написав:
Дестройер, вы по чьей указке тут ипсошничате, подсовывая оголтело гротескные тезисы ?
Каждый раз после прочтения, рука тянется к товарищу маузеру))
Єто тот самый Гетьманцев , с детьми и бизнесом в далеком зарубежье, будет мной тут фортецю строить ??
це ж видатний макроекономіст-щипач гусаків всіх часів і народів
причем тут гусещипач
это корумпированный политик , прислужник олигархии
сын призывного возраста - за границей
бизнес - за границей
какая нахрен "фортеця" ?
изувечат того кто попробует такое втирать
не побоятся генеральских погон и распальцовки
да, нормализация может быть поэтапной
но химера где все вверх дном - не пройдет
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